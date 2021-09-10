Путин может пойти на уступки, несмотря на желание уничтожить украинскую государственность, — Кулеба

Путин может пойти на уступки, несмотря на желание уничтожить украинскую государственность, — Кулеба

Заявление хозяина Кремля об "едином народе" следует отделять от реальной политики.

Недавняя статья президента России Владимира Путина об украинско-российских отношениях, в которой он фактически отрицает давнюю историю государственности Украины, имеет уровень публичного заявления и далека от реальной политики.

Такое мнение высказал 9 сентября во программе "Право на власть" на 1 + 1 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, к будущему диалогу с Путиным следует подходить "с очень практичными политическими инструментами".

"В 2019 году, например, Путин так же хотел уничтожить украинскую государственность, но тем не менее он пошел на конкретные уступки по обмену пленными, освобождению наших политзаключенных, Олега Сенцова", — напомнил украинский министр.

Дмитрий Кулеба убежден, что упомянутая статья имеет уровень публичных заявлений, которые порой делает и украинская сторона.

"Есть еще уровень реальной политики, где можно решить важные вопросы", — заметил по этому поводу Кулеба.

Дмитрий Кулеба вспомнил об уступках Путина и обмене пленными в 2019 году

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