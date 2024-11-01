Путин может применить против Киева взрывную "звезду": эксперты объяснили, что это такое

Аналитики не исключают того, что оккупанты готовятся к новому массированному удару.

После последних, практически ежедневных ночных атак "Шахедов" по столице мониторинговые каналы обратили внимание на то, что эти дроны сначала летят как на Житомир, но разворачиваются и пытаются атаковать столицу.

В соцсетях пользователи не исключают, что речь может идти о тестировании новых маршрутов для мощного удара именно по столице. В свою очередь, военные эксперты сообщили, что такая тактика изменения маршрутов, скорее всего, является попыткой оккупантов заставить ВСУ размещать ПВО на разных локациях, "распыляя" их.

"Они ("Шахеды" — Ред.) постоянно меняют свои маршруты. Таким образом оккупанты не только пытаются узнать, где именно располагаются средства ПВО или где территория более насыщена мобильными огневыми группами, они таким образом пытаются нас заставить размещать на разных локациях средства ПВО и мобильные огневые группы. Это направлено на "распыление", рассредоточение ресурсов. Они пытаются вынудить нас это делать. Какой будет выбран в таком случае основной маршрут — этого никто не знает", — говорит в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Инфомационное сопротивление" Александр Коваленко.

Говоря о риске основного удара, эксперт не исключает, что он может быть массированным и комбинированным.

"Я думаю, что есть такой риск — в ноябре может произойти удар именно с использованием комбинированной ракетной компоненты. Конечно, он будет усилен дронами. Они будут синхронизированы и могут сопровождать ракетный удар", — говорит аналитик.

И отмечает, что за счет только одного производства оккупанты могли накопить таких ракет как Х-101\555 более 120 единиц.

"Это только за счет производства. Не говоря обо всех других ракетах", — говорит Коваленко.

Резюмируя, эксперт не исключает, что путинская армия могла выбрать тактику паузы, ожидая, когда в Украине наступит холодная погода и начнется отопительный сезон: " Могут планировать на начало ноября, начало отопительного сезона, чтобы точечно бить по энергетике ".

Могут направить "звезду" со взрывчаткой

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии ТСН.ua говорит, что армия Путина ищет для "Шахедов" безопасные маршруты захода в Киев. Не исключено, что может запустить так называемую "звезду".

"Такие атаки "Шахедов" — это попытка обойти ПВО, зайти с другого азимута на столицу Украины. До этого были попытки зайти с востока, с северо-востока, с запада, с юга, с юго-запада, с северо-востока. Сейчас — со стороны Житомира. По большому счету – снова неудачно, потому что часть "Шахедов" была уничтожена", — говорит Роман Свитан.

По его словам, такие атаки — штатная работа средств поражения противника.

"Что может быть еще — они могут использовать так называемую "звезду". То есть зайти "Шахедами" со всех возможных азимутов на город. Для этого могут использовать одновременно около 150 "Шахедов". Это может быть прокладкой маршрута", — резюмирует Свитан.

Шахедов в России станет еще больше

Ранее сообщалось о том, что Россия накопила несколько сот ракет и готовится к удару.

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