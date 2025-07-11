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«Путин может выйти из Кремля только вперед ногами»: эксперт назвал возможные годы войны в Украине
На сколько может затянуться война в Украине — президент и эксперт дали ответы.
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия, по данным разведок, будет затягивать войну, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ в комментарии для ТСН.ua Иван Ступак назвал наиболее реалистичные сценарии, которых следует ожидать в ближайшее время.
«Путин, вероятно, рассуждает с такой позиции: нужно дождаться, нужно дожать Украину, хотя ситуация и тяжелая. Размышляет, мол, Украина уже скоро сама сломается изнутри. К сожалению, время работает на Кремль. Объясню почему. Там диктатура и Путин понимают, что из Кремля он может выйти только вперед ногами. Потому и хочет это отсрочить до 2030, 2040 годов», — говорит Ступак.
И продолжает: «Путин прекрасно понимает, что в европейских странах есть усталость от войны в Украине, там демократическое общество, которым проще манипулировать, политические партии меняются и могут быть антиукраинскими. Президенты и правительства сменяются после выборов, а в России выборов нет. Путин понимает, что у него все идет «по рельсам», главное — дождаться удобного случая».
Как может измениться война в течение года
«Минус Украины в том, что у нас ограничены ресурсы», — говорит Ступак, но подчеркивает, что выход есть.
«Мы начали делать «микроинсульты» для российских аэропортов (Россия временно останавливает их работу из-за атак неизвестных дронов — Ред.). Это оказывает определенное влияние на российскую экономику. Таких «микроинсультов» будет больше. Кроме того, есть информация, что Украина готовится к серийному производству баллистических ракет. Допускаю, что удары ними по расположению российских военных очень серьезно «подкосят» войну. Если Украина будет масштабно уничтожать личный состав, будет меньше и штурмовых групп. Это может оказать серьезное влияние на ситуацию. Но не сразу, а после двух-трех месяцев ударов», — говорит эксперт.
По мнению Ступака, Путин одержимый по отношению к Украине.
«Мечтает уничтожить. В истории человечества есть примеры, когда кто действует иррационально, то несет большие потери и проигрывает. Такова была война СССР в Афганистане», — уточняет он.
Кроме того, по мнению эксперта, обстрелы Россией тыловых городов продолжатся, но комплекс мер по усилению украинской ПВО, например, с помощью дронов-перехватчиков может улучшить ситуацию.
«Но у нас как в боксе. Нас бьют — мы держим удар. Так долго мы не выдержим. Нам нужно наносить ответы по местам изготовления БПЛА, ключевым инженерам и лидерам программ. Надо поступать так, как Израиль поступал с лидерами ядерной программы Ирана», — уверен Ступак.
Ранее сообщалось о том, что Рубио назвал потери РФ и Украины погибшими с начала 2025 года.
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