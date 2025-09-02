Путин мстит за "ахиллесовую пяту": что говорят эксперты о подготовке России к энергетическому террору

Путин стремится организовать для украинцев ужасную и холодную зиму

Реклама

Эксперты прогнозируют, что Россия может возобновить массированные воздушные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По их словам, россияне проводят активную разведку подстанций, трансформаторов и других объектов.

«По анализу маршрутов полетов разведывательных БПЛА противника и по информации очевидцев, могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро- и газовая инфраструктура», — написал на своей странице в соцсети военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов («Флэш»).

В то же время он добавляет, что неизвестно, будут ли атаки.

Реклама

Удары по энергетике неизбежны

Михаил Гончар, президент Центра «Стратегия ХХІ» и эксперт по энергетической безопасности, считает, что заявление Бескрестнова — очевидная вещь.

«Будут ли россияне бить по энергетике? Очевидно, что да. Они это делали зимой 2022-2023 годов, а также весной-летом 2024 года. То, что были определенные паузы, вполне понятно. У врага есть приоритеты — сейчас они больше бьют по военным целям, объектам военно-промышленного комплекса. Да и запас ракет у них не безграничный — им приходится выбирать. Как раз приближается отопительный сезон, поэтому такие удары будут — это реалии войны, к которым стоит быть готовыми всегда», — рассказывает ТСН.ua Михаил Гончар.

Эксперт подчеркивает, что россияне могут испытать нашу энергетику на прочность как перед началом отопительного сезона, так и во время пиковых морозов.

«Думаю, что тактика россиян по поводу воздушных атак будет другой. С предыдущих лет они сделали выводы и внесли коррективы, поэтому могут попытаться нанести удары по основным объектам объединенной энергосистемы, генерации и газовому сектору», — отмечает эксперт.

Реклама

Цель РФ — тотальный блекаут

На вопрос, к какому максимуму оккупанты могут вывести из строя нашу энергосистему, Михаил Гончар отвечает так:

«Этого россияне сами не знают и, в общем-то, никто точно не может знать. Осенью 2022 года в РФ сочли, что смогут уничтожить нашу энергосистему и в Украине начнется тотальный блекаут. Со всеми вытекающими последствиями — эвакуация людей, пустые города. Но этого не произошло», — напоминает эксперт.

Будут действовать по шаблонам прошлых атак

Михаил Гончар напоминает, что в 2022 году первые массированные удары россияне нанесли 10 октября, хотя «точкой отсчета» он считает 11 сентября, когда были поражены Харьковская ТЭЦ-5 и электростанции в Чугуеве и Змееве.

«Несмотря на попытки противника, блекаута не произошло. Лишь после ракетного удара 23 ноября 2022 года возникли проблемы с электроэнергией на несколько часов. Летом прошлого года Россия пыталась сделать то же, но у них ничего не получилось. Сейчас россияне делают ставку на более мощные и дальнобойные реактивные „Шахеды“, преодолевающие нашу систему ПВО. Поэтому вполне возможно, что они будут действовать по шаблонам 2022 года, мол, не получилось первые два раза — выйдет в третий раз», — отмечает эксперт.

Реклама

Михаил Гончар считает, что сейчас не нужно «разгонять очередную апокалипсическую картинку», поскольку это только на руку врагу.

«Удары по энергетике будут. Россияне к этому готовятся. Но рассказы о разведке наших объектов энергетики — это не новость. Объекты электроэнергетики, генерации и газовой инфраструктуры стационарные. Они были на своих местах десять лет назад, и сейчас там находятся. Это неподвижные цели, а не колонны техники, которые можно перемещать. Более того, россияне разведали их, готовясь к ударам еще в 2022 году. В дальнейшем же все время осуществляется периодический мониторинг на предмет того, какая инженерная защита появилась на тех или иных объектах», — отмечает он.

Готовиться и не расслабляться

Эксперт отмечает, что энергосистема Украины, а также газовая и газотранспортная системы за время войны продемонстрировали достаточную гибкость и устойчивость.

«Операторы этих систем, прежде всего „Укрэнерго“, не сидели, сложа руки, готовились и готовятся к возможным российским воздушным атакам. Особенно это касается системы электроэнергетики, поэтому я думаю, что сейчас нам нужно отбросить панику и не расслабляться, а быть готовыми к возможным атакам», — заключает Михаил Гончар.

Реклама

Генерал-лейтенант: Россия готовит комбинированные удары

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, также считает атаки на энергетику Украины очевидным фактом и прямым намерением агрессора.

«Это заметно по поведению российского диктатора Путина, планирующего вести войну с Украиной в этом году и, вероятно, в следующем. В Кремле вычислили и считают очень действенным такое „ракетное давление“ на население Украины. Это могут быть комбинированные удары по энергетике, которых россияне до этого еще не совершали — массированные атаки по электроподстанциям, нефтяным и газохранилищам. Они стремятся организовать для украинцев ужасную и холодную зиму», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

«Ахиллесова пятая» Путина и месть за наши дальнобойные ракеты

По словам эксперта, украинским военным удается оказывать существенное влияние на слабое место России.

«Мы бьем все, что связано с горюче-смазочными материалами РФ. Их места производства, хранения и доставки горючего в российскую армию. Это существенно влияет на дееспособность армии агрессора, ущерб колоссальный. Можно сказать, что это стало некой „ахиллесовой пяткой“ для Путина», — отмечает Романенко.

Реклама

Именно поэтому российская сторона во время переговоров постоянно предъявляет требование прекратить воздушные удары по энергетическим объектам и производству горючего.

Романенко подчеркивает, что Путин понимает, насколько это опасно, особенно после появления у Украины дальнобойного оружия — ракет «Фламинго», «Сапсан», длинного «Нептуна».

«Удары могут быть более мощными, а ракеты залетать еще дальше на территорию России. Такая реальность не устраивает Путина, и в ответ он будет мстить — ударами по энергетике и террором с воздуха мирных городов. Такой террор, кстати, уже начался. Об этом свидетельствует атака российскими дронами Киева, 2 сентября, в светлое время суток. К сожалению, такие налеты могут быть частыми», — отмечает Романенко.

Он добавляет, что сейчас Россия накопила средства на 2-3 массированных удара, которые могут включать до полутысячи дронов и полсотни ракет. Их целями, вероятно, могут стать именно энергетические объекты Украины. А вот когда именно — это вопрос времени.

Реклама

Требуется усиление ПВО

По словам Романенко, полностью оградить энергетические объекты от ракет невозможно, этого не сможет ни одна ПВО в мире. Но дополнительная защита Украине очень необходима. Прежде всего, системы Patriot и другое вооружение, чтобы эффективнее сбивать российские дроны.

«Конечно, частично спасти от дронов энергетические объекты могут специальные сетки или защитные сооружения, но в случае атак баллистики, они могут просто разбивать наши энергетические объекты, а уже потом добивать их дронами. Нам нужно усиливать противовоздушную и противоракетную оборону», — подчеркивает эксперт.

Игорь Романенко убежден, что уничтожить энергетическую систему Украины россиянам не удастся

«Полностью обесточить Украину РФ не удастся, наши специалисты научились работать в тяжелых условиях. Но противник может оказать существенное влияние на электроснабжение и обеспечение теплом, что очень негативно скажется на быту наших граждан. Сейчас украинцы покупают автономные источники питания, готовятся к сложной зиме. Думаю, это следует делать, чтобы пережить ее», — заключает Игорь Романенко.

Реклама