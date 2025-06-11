Путин мстит за "Паутину": генерал рассказал о дроновых атаках на Киев и почему пропускает ПВО

Удары по Киеву — Путин мстит за «Паутину»

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Киев приходит в себя после очередной массированной воздушной атаки России, которая нанесла столице значительные разрушения. Масштабные пожары повлекли за собой задымление, от которого горожане буквально задыхались. Шокированные количеством попаданий по жилым домам и инфраструктурным объектам, киевляне задают логические вопросы: что не так с нашей системой ПВО, почему российские «Шахеды» чувствовали себя в нашем небе, как дома, и почему мы не отвечаем ракетами по Москве.

«Месть Путина за «Паутину»

Военный эксперт Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.), считает, что ночной налет российских ударных дронов — это продолжение реакции Путина на украинскую спецоперацию «Паутина».

Эксперт напомнил о двух таких операциях: атака FPV-дронами по стратегической авиации на российских аэродромах и атака по схожему сценарию на российский поезд.

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«Используя искусственный интеллект и рой FPV-дронов, была атакована железная дорога в РФ. Поэтому у россиян там сейчас массовый психоз. Конечно, от шока они потихоньку отходят, но покоя не имеют, потому что небольшие дроны можно в чем угодно замаскировать. Путин хочет нам за это отомстить, поэтому и происходят воздушные атаки, в том числе и на Киев», — рассказал Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

По его словам, россияне пытаются разрешить кризис с «Паутиной» и уже, вероятно, размышляют, как использовать эту технологию против Украины. Однако, учитывая, что нашим спецслужбам понадобилось полтора года на разработку операции, сделать быстро что-нибудь подобное россиянам не удастся.

«Путин хочет мести за «Паутину», ему нужно что-то показать своему глубинному народу. Вот и атакуют Киев и другие города Украины большим количеством воздушных средств нападения. Главное для российского диктатора — картинка: разрушение, пожары, искалеченные люди, морально-психологическое давление на население», — добавил эксперт.

Почему ПВО пропустила дроны в Киев?

На замечания людей, мол, «куда исчезла наша ПВО», военный эксперт подчеркивает, что стопроцентной противовоздушной обороны не существует в мире.

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«Такого просто не бывает, чтобы противовоздушная оборона сбивала все подряд. Такой не существует в мире, и если люди хотят, чтобы ничего не прилетело, такого не будет. Система ПВО вокруг Киева постоянно изменяется, увеличивается количество средств по уничтожению аэродинамических целей, в том числе крылатых ракет и ударных дронов», — отмечает генерал-лейтенант.

Он соглашается, что эти изменения происходят медленно и объясняют причину:

«У нас на четвертый год войны экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. А почему? Потому что мы живем в стране, где четвертый год идет жестокая война, а кто-то хочет спокойно вести бизнес, как в мирной стране. У нас уменьшается количество мобильных огневых групп, потому что людей не хватает на фронте. Их просто берут и отправляют в пехоту. А почему? Потому что у нас не проводят полной и справедливой мобилизации. Все это напрямую связано с результатами работы ПВО», — объясняет Игорь Романенко.

Эксперт призывает людей, страдающих от вражекских атак, задуматься, почему такое происходит.

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«Нам нужно больше мобильных огневых групп, поэтому граждане, страдающие от воздушных атак, должны призываться в армию и идти защищать свой дом от российских «Шахедов», — заключает он.

Если нет защиты — должны ее сделать сами

Игорь Романенко отмечает, что Украина со временем должна последовательно выйти на производство собственного комплекса противовоздушной защиты.

«Долгий „Нептун“ у нас появился, но на это потребовалось время. Своя баллистическая ракета тоже появилась, но тоже не в один день. Для этого нужно сосредотачиваться и работать круглосуточно. Тогда и будет чем бить по Москве», — отмечает военный эксперт.

Сколько еще будут продолжаться обстрелы?

По словам Игоря Романенко, россияне не смогут каждый день массово атаковать украинские города в таком режиме.

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«Пока таких возможностей у них нет. Но постепенно они наращивают производство дронов. К концу лета оккупанты планируют довести количество воздушных средств нападения до тысячи. Сейчас в сутки они применяют 250-300 дронов и дронов-имитаторов. Чтобы такого не произошло, нам нужно бить баллистическими ракетами по Татарстану, где расположен один из заводов по производству «Шахедов», это резко уменьшит количество враждебных БПЛА», — подытожил эксперт.

Дата публикации 16:17, 10.06.25 Количество просмотров 44 Киев всю ночь содрогался от взрывов! Репортажи ТСН из эпицентров ада!