Путин нацелился на четыре региона Украины: какой будет война в январе и феврале

Какие планы у Путина на ближайший месяц, стоит ли нам ожидать новых обстрелов и усиления российского наступления?

ТСН.ua расспросил военного эксперта, вспыхнет ли после Курщины Брянщина и что дальше будет делать российский диктатор.

Путин нацелился на четыре региона Украины

Ситуация на фронте остается сложной. Враг продолжает давить и обстреливать украинские города. Все ждут веского слова относительно этой войны от нового президента США, которой возглавит страну 20 января. По мнению военного эксперта Игоря Романенко, обострение со стороны России уже началось, оно касается двух регионов, наиболее приоритетных для Путина – это украинский восток и Курщина.

Военный эксперт Игорь Романенко назвал возможные сценарии окончания войны/Коллаж ТСН.ua

"На востоке Украины активность врага усиливается. Оккупанты фактически заняли Курахово и продвигаются дальше в сторону Дачного. Но главной целью для россиян остается Покровск. Защищая Курахово, мы выиграли определенное время, но достаточно сил на то, чтобы остановить продвижение противника у нас, к сожалению, пока нет. Ситуация сложная. чтобы силовым путем легитимизировать четыре области Украины, которые он "записал" в конституцию РФ.

Эксперт добавил, что от Луганской области под контролем Украины мало что осталось. Продолжается упорная борьба за другие регионы, на которые нацелился российский диктатор.

"Думаю, что пока для наступления на Запорожье и Днепр у врага не хватает сил. Армии Путина нанесены большие потери. Конечно, противник ведет боевые действия на этих направлениях малыми силами, но это действия исключительно тактического уровня, потому что для стратегического наступления сил у россиян не хватает, а вот планы по возможному наступлению, безусловно, есть."

Украинцы могут охотнее возвращаться из-за границы домой 2025 года/Коллаж ТСН.ua

А вот по словам астрологины Альбины Пономаренко, в феврале 2025 года Украина может вернуть часть оккупированных территорий. Также вероятны важные для страны миграционные процессы. Украинцы могут охотнее возвращаться из-за границы домой. Более того, на территорию нашей страны может быть введен миротворческий контингент.

Астрологиня также отметила, какое астрологическое влияние на Украину может оказаться весной 2025 года. Возвращение территорий и пленных – это ключевые события, которые могут произойти весной 2025 года. «Тайные миссии в марте – будут очень удачными», – подчеркнула Альбина Пономаренко. И добавила, что подобные события могут быть связаны с морем.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Помощь от США

Генерал-лейтенант Игорь Романенко добавил, что жесткая борьба продлится на фронте в ближайший месяц.

"Путин понимает, что после того, как Трамп официально вступит в должность президента США, ситуация может для него кардинально измениться. Тем более, что Джо Байден в конце своей каденции уже в значительной степени помог Украине вооружением, техникой и боеприпасами и еще две недели будет помогать."

Примечательно, что астрологиня Альбина Пономаренко рассказала о вероятной угрозе радикализации военной обстановки в 2025 году. Однако отметила и о благоприятных периодах для заключения соглашений и создания союзов. А также поразила прогноз о поступлении военной помощи от западных партнеров. Особый акцент астрологиня сделала на самолетах.

Курская операция/Фото иллюстративная

Активизация боевых действий на Курщине

Эксперт отметил, что к моменту вступления в должность Трампа украинцы тоже совершают определенные действия. Об этом, кстати, отмечают и западные аналитики.

"Украина может активизировать военную операцию на Курщине. Кстати, эта активизация уже длится четвертые сутки. Союзники помогли нам техникой и боеприпасами и на тех направлениях, где не ожидал враг, наши бойцы пошли в контратаки. Речь идет о Новоивановке на северо-западной части Курщины, где россияне еще недавно наступали и северо-восточном направлении – от Суджи."

Эксперт подчеркнул, что сейчас Силы обороны Украины на Курщине работают в режиме контратак, это, конечно, не контрнаступление, но тоже имеет положительные результаты.

Угроза с неба

Генерал-лейтенант объяснил, что определенного успеха нам удалось добиться благодаря тому, что украинские Силы обороны смогли сформировать поле для действия средств радиоэлектронного подавления, и сейчас на Курщине россияне не могут применить большое количество своих дронов, именно тех, кто не имеет оптиковолоконной системы управления.

"Для нас это очень важно, потому что враг такого просто не ожидал и кое-где нечем отбивать атаки. К сожалению, наши системы не влияют на российские дроны с оптиковолоконным кабелем. Враг может их использовать, но только там, где нет лесопосадок, потому что волокно цепляется за ветви, а также не может выполнять резкое маневрирование. связь между ним и оператором осуществляется через кабель, а не через радиоволны."



Однако, по словам военного эксперта Игоря Романенко, в ближайшие месяцы РФ будет продолжать ракетный террор Украины.

"Путин будет продолжать это делать – это его метод давления на Украину и он не откажется от его реализации. Обстрелы будут. И нам нужно усиливать средства противовоздушной и противоракетной обороны. Думаю, что это хорошо понимают наши американские партнеры, потому что Путин отверг предложения команды Трампа по поводу их "плана мира". Поэтому сейчас на российского диктатора нужно давить с военной точки зрения, экономической, политической, Если этого не делать, то Путин будет пытаться захватить как можно больше территорий и наносить по Украине массированные ракетные удары.

Примечательно, что астролог Влад Росс поразил предвидением на 2025 год угрозу с неба. Он заверил, что как такового ракетного и шахедового террора со стороны Ерефии не будет. Поскольку у Украины уже есть сверхмощное оружие, которое положит конец российским массированным атакам с воздуха. Более того, Россия будет теперь страдать от дроновых и не только атак.

Горит Курщина или запылает Брянщина?

Чтобы остановить контратаки ВСУ в Курщине, россияне привлекли большое количество авиации. По словам Игоря Романенко, речь идет о 40 единицах – самолетах и вертолетах. К тому же группировка российских войск в Курщине втрое больше, чем у Сил обороны Украины.

"Учитывая преимущество противника, контратаки при таких условиях возможны только благодаря высокому уровню профессионализма наших воинов. Но здесь вопрос насколько хватит энтузиазма и сил у наших защитников, потому что у россиян достаточно ресурсов, чтобы сдерживать наступление. Тем не менее, западные аналитики считают, что подобные действия со стороны СОУ возможны не только на Курщине, но и в Брянской области или в других регионах РФ. Это нужно делать. Чем больше территорий России мы будем брать под контроль, тем сильнее будет военно-политическое влияние на Путина со стороны Украины."

Примечательно, что, по словам астролога Влада Росса, российский "фюрер" может применить ядерное оружие против Украины в 2025 году тогда, когда начнет понимать, что Ерефия проигрывает в войне, поскольку украинские войска могут зайти еще в одну область России. Влад Росс даже назвал период, когда это может произойти. На ядерную опасность влияет коридор затемнений. Напомню, что он будет в 2025 году – весной и осенью. Более того, летом также может быть угроза ядерного удара и астролог объяснил почему. Однако есть одно условие, которое может перечеркнуть все ядерные планы Путина.

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Ранее известная тарологиня шокировала всех заявлением: переговоры между Украиной и Россией уже продолжаются.

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