Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 20 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине. Враг в очередной раз применил десятки ракет и сотни беспилотников, атаковав гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы разрушения. Кроме того, российскую атаку ощутили на себе Польша и Молдова.

Чем отличалась эта атака, почему её можно назвать «истерической», сколько ещё подготовленных ракет есть в запасе РФ и когда она может нанести удар снова — об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

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Почему российская атака была «истеричной» и чем отличалась от предыдущих

По словам Олега Жданова, главной особенностью российского нападения стало то, что практически все баллистические ракеты противник направил на Киев. Лишь одна-две ракеты были применены на юго-востоке Украины, в прифронтовой зоне.

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Военный эксперт назвал этот удар истерическим, поскольку, по его мнению, он не был заранее тщательно подготовлен и организован. Жданов связывает его с реакцией российского президента Владимира Путина на удары по Крымскому мосту.

«Особенность заключается в том, что эта атака, я бы сказал, истерична. Она была неподготовленной и неорганизованной. Это была реакция Путина на удары по Крымскому мосту. Иначе эту атаку не охарактеризуешь», — говорит Жданов.

Он также обратил внимание на необычную организацию вылетов российской стратегической авиации. Обычно оккупанты перегоняют самолеты на аэродромы в европейской части РФ, откуда они совершают боевые вылеты. Однако на этот раз основная часть самолетов, за исключением последней группы, поднималась с аэродрома «Украинка» на Дальнем Востоке.

Как пояснил эксперт, для самолетов Ту-95 это особенно сложный перелет из-за значительной степени износа машин.

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«Группа, которая находилась на аэродроме „Оленья“, насколько я понимаю, готовилась к вылету ночью. И только утром они смогли подняться в воздух. И эта последняя волна крылатых ракет фактически стала завершающей в этом налете», — рассказал он.

Еще одной особенностью стало применение баллистических ракет в течение всей ночи. По словам Жданова, россияне растянули ракетные удары почти на 12 часов, вместо привычных массированных залпов, когда в течение 20 минут запускают по 8–10 ракет.

«Они впервые за всё время применяли ракетный обстрел в течение всей ночи. Они растянули ракетный обстрел почти на 12 часов. Это называется изнурительным огнём, когда каждый час, каждые полтора часа — две-три ракеты. И это продолжалось с самого вечера до самого утра», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, такой подход мог бы дать россиянам возможность перезаряжать пусковые установки и доставлять ракеты на стартовые позиции.

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Жданов также предположил, что россияне сознательно выбрали такую тактику, поскольку знают о нехватке у Украины ракет-перехватчиков PAC-3. По мнению эксперта, Путин уверен, что США не предоставят Украине эти ракеты, а европейские страны не имеют возможности передать их в большом количестве.

«В первом залпе, как пишут наши военные, почти все ракеты были перехвачены. Но потом, насколько я понимаю, наш запас средств противоракетной обороны иссяк, и дальше они просто расстреливали», — отметил Жданов.

Он добавил, что российские ракеты попадали именно в те объекты, которые были обозначены в качестве целей. По словам эксперта, цель таких обстрелов остается прежней — оказывать давление на Украину, создавать невыносимые условия для жизни гражданского населения в столице и вынуждать страну к капитуляции.

Жданов также обратил внимание на применение крылатых ракет против западных областей Украины. Он отметил, что россияне знают об эффективной работе украинской авиации, которая сбивает до 80% таких целей, а иногда и больше. В то же время на этот раз оккупанты всё равно запускали ракеты по всей территории страны, в частности по энергетическим объектам.

Среди целей — Бурштын и силовые подстанции в Винницкой и Хмельницкой областях.

«Тем не менее, надеясь, что это может увенчаться успехом. Поэтому, когда смотришь на ситуацию в целом, понимаешь, что та истерика Путина за трибуной, когда он говорил, что это гражданский объект, мы будем отвечать, ответ будет жестоким. Вот вам результат жесткого ответа Путина», — подытожил Жданов.

Почему российские ракеты оказались на территории Польши

Жданов считает, что не стоит ожидать решительной реакции со стороны польских властей. По его словам, польское министерство уже заявляло, что не знает, какие именно объекты оказались на территории страны и кто их запустил.

Эксперт называет такое поведение политикой «страуса» и объяснил его страхом перед конфронтацией с Россией.

«Они, хочется сказать, включают тумблер дурака. Они боятся, очень боятся конфронтации с Российской Федерацией. Российская Федерация, фактически Путин, продвигает красные линии. Насколько ему будет позволено проникнуть вглубь стран-членов НАТО на сегодняшний день?» — говорит Жданов.

По его мнению, таким образом Путин постепенно проверяет границы дозволенного и продвигает свои требования. Впоследствии российский диктатор может использовать подобные инциденты как повод для того, чтобы потребовать от стран НАТО вывода войск и ликвидации натовских структур на их территории.

«То есть именно таким образом он добивается выполнения своих требований. Фактически это ультиматум», — говорит эксперт.

Он считает, что такая политика может лишь отсрочить принятие решений по усилению безопасности, но не устранит угрозу. По словам Жданова, Россия и в дальнейшем может провоцировать европейские страны, а затем предлагать им отказаться от определенных действий в обмен на прекращение таких инцидентов.

«И такая политика страуса всё равно приведёт к конфронтации. То есть придется либо принять решение о согласии с условиями Российской Федерации, либо Путин может усилить эскалацию огневого воздействия на страны Восточной Европы», — пояснил он.

Может ли Польша сбивать российские ракеты и беспилотники?

Жданов заверил, что польские военные обладают технической возможностью обнаруживать и перехватывать российские ракеты и беспилотники. По его словам, системы раннего обнаружения НАТО позволяют обнаруживать такие цели ещё над территорией Украины.

Эксперт пояснил, что к началу полномасштабного вторжения России Альянс успел создать дугу радиолокационных станций в рамках системы противоракетной обороны. Часть средств раннего обнаружения расположена на территории Польши.

«Так что польские военные видят эту ракету где-то из Киева», — сказал Жданов.

В то же время точно рассчитать траекторию крылатой ракеты сложно, поскольку она постоянно маневрирует. Когда же цель приближается к польской границе, военные, по словам эксперта, должны поднимать авиацию для сопровождения и перехвата.

Он напомнил, что ранее Польша уже поднимала боевую авиацию во время российских атак на Украину. Однако самолеты лишь сопровождали ракеты, не пытаясь их сбить.

«Хотя у них есть, повторюсь, у них есть гарантированные, точнее, средства противовоздушной обороны, которые гарантированно могут сбить и „Шахеды“, и ракету, и всё, что угодно. Но помните, Путин несколько лет назад сказал, что если кто-то сбивает российскую ракету или «Шахед» из стран-членов НАТО, он будет считать это нападением на Российскую Федерацию. И вот они сидят, боятся поднять голову», — говорит Жданов.

Он также обратил внимание на то, что российская сторона может сознательно использовать неопределенность в отношении целей ракет. По словам эксперта, на этот раз оператор мог получить задание направить ракету в поле за пределами населенных пунктов, однако в следующий раз целью может стать военный объект.

«А вот в этом и заключается, скажем так, издевательство со стороны российского диктатора. А они в данном случае, к сожалению, как подопытные кролики сидят и молятся: упадет, не упадет, убьет, не убьет», — сказал он.

Жданов добавил, что подобную неопределенность можно наблюдать и во время инцидентов с беспилотниками на территории стран НАТО. В качестве примера он привёл случай с американской военной базой в Великобритании, где, по его словам, средства противодействия не смогли подавить или сбить неизвестный дрон.

Когда Россия может нанести следующий массированный удар

Военный эксперт считает, что Россия имеет возможность повторять подобные атаки, поскольку продолжает производить баллистические ракеты. По его словам, российский ВПК производит до 100 таких ракет в месяц.

Жданов отметил, что в ходе одного массированного удара оккупанты могут задействовать 20–30 ракет. Соответственно, при нынешних темпах производства Россия способна осуществить несколько подобных атак.

«Сегодня россияне используют в качестве основы баллистические ракеты, которых они производят около ста штук в месяц. Если они используют 20–30 ракет за один залп, то примерно три-четыре раза в месяц могут производить запуски. Неприкосновенный запас они не трогают», — пояснил эксперт.

В то же время Жданов подчеркнул, что нынешняя атака, несмотря на её масштаб, по его мнению, не была заранее спланированной операцией.

«Еще раз повторю: судя по тому, как это было организовано, это был стопроцентно внеплановый огневой удар», — говорит он.

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