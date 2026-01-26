Путин нанес удар по Киево-Печерской лавре: повреждены пещеры

Киево-Печерская Лавра / © Associated Press

От ракетно-дроновой атаки РФ на столицу, в ночь на 24 января, пострадали объекты Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заповеднике говорят, что повреждения получил корпус №66 — входная часть в комплекс Дальних пещер, и корпус №67 (Аннозачатиевская церковь).

Сейчас известно, что объекты Киево-Печерской лавры были повреждены российским «Шахедом» во время ночной атаки 24 января.

На место падения обломков сразу вызвали полицию, а после этого туда прибыли специалисты, которые занимаются пещерами Лавры, потому что обломки упали именно у входа в них. Поэтому подземные конструкции могли пострадать от взрыва.

«Сейчас места повреждений изучают специалисты. Вход в Дальние пещеры закрыт, хотя они уже закрыты длительное время. Но все на самом деле не так плохо, как могло бы быть», — рассказали ТСН.ua в заповеднике.

Там добавляют, что сегодня днем генеральный директор заповедника Максим Остапенко покажет поврежденные объекты заповедника и расскажет больше подробностей относительно атаки и состояния объектов, которые внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото и видео повреждений в заповеднике обещают предоставить позже.

Дальние пещеры Киево-Печерской лавры — что известно

В настоящее время в Дальних пещерах находятся три подземные церкви: Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и преподобного Феодосия. Первоначально подземные церкви были гораздо меньше по размерам и значительно скромнее украшены. Но уже в первой половине XVII в. подземные церкви Дальних пещер были расширены до современных размеров. Тогда их планы приобрели асимметричную форму. Пол этих церквей вымощен в 1826 г. прямоугольными чугунными плитами, некоторые из которых покрыты несложным орнаментом.

В Дальних пещерах почивают мощи 49 канонизированных святых. Сейчас общая длина подземных коридоров Дальних пещер составляет 293 м., Варяжских — 200 м.

