"Путин нарывается": Климкин о последствиях уничтожения Каховской ГЭС для России

Россияне пытаются поднять ставки в войне против Украины. Именно поэтому они взорвали Каховскую ГЭС – чтобы шантажировать мир атомной катастрофой без использования ядерного оружия.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, россияне шантажируют мир одновременно на нескольких измерениях: в ситуации с подрывом Каховской ГЭС, вокруг ЗАЭС и путем шантажа вокруг зерновой договоренности.

"То есть они пытаются раскручивать сразу несколько тем и с них сплетать такой узел. То есть, эскалация для того, чтобы поднять ставки, и чем меньше маневра, тем больше будет соблазнов к поднятию ставок", — сказал Климкин.

В то же время, экс-министр убежден, что до использования ядерного оружия дело не дойдет, ведь большинство стран мира, независимо от их отношения к войне в Украине, не одобряют применение такого оружия.

Также читайте Оккупанты пытаются попасть на правый берег под видом гражданских после подрыва Каховской ГЭС

"По ядерному оружию, это один из вопросов, где есть консенсус западного и незападного мира. И это и Китай, который много раз прямым текстом говорил, говорил это публично, это и другие страны, и индусы, и индонезийцы. То есть здесь достаточно четкая позиция есть у всех. И это означает, что здесь Путин нарывается на такой мировой консенсус. А вот поднимать ставки и говорить, что все это на самом деле из-за украинского контрнаступления, что теряется определенная контролируемость ситуации, а контролируемость ситуации для значительного количества мира важна. Или как минимум определенное ощущение контролируемости ситуации", - пояснил Климкин.

По его словам, реакция западного мира на событие с ГЭС вполне ожидаема и адекватна. В частности, слова канцлера Германии Олафа Шольца о "новом измерении войны" очень уместны, считает Климкин.

"Для меня самое интересное — как отреагирует незападный мир. Как среагирует западный — это абсолютно понятно. Мы видим это, и это адекватная реакция. Но сейчас очень интересно, что скажет представитель китайского МИД по этому поводу. Я считаю, что сейчас мы должны работать, в первую очередь, с незападным миром, показывая, что... атаки на критическую инфраструктуру могут быть где угодно и как угодно. А это значит, что в принципе наш образ жизни поставлен под вопрос", — подчеркнул экс-министр.

Теперь важно возобновить дискуссии о признании России государством-спонсором терроризма.

"Дискуссии точно возобновятся. Мне кажется, что сейчас очень важно снова поставить их на повестку дня Конгресса. Осенью там начнется более активная фаза президентской кампании. На этом фоне будет, я бы не сказал, сложнее работать, но будет больше вопросов на повестке дня. Поэтому, если к летней паузе конгрессмены, хотя бы некоторые из них, снова внесут эту инициативу и нарушат этот вопрос перед Администрацией Байдена, я считаю, что это был бы минимально приемлемый для нас толчок, чтобы потом работать", — отметил Климкин.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС на последствия.

Читайте также: