"Путин наш царь и бог": как "благочестивые" оккупанты ограбили церковь и спилили крест в оккупированном Мелитополе

Российские террористы, несмотря на заявления о своей "набожности", не гнушаются грабить церкви и пилить кресты. Захватчики в Мелитополе поиздевались над протестантской церковью "Новое поколение".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оккупанты ворвали в храм и угрожали пастору и его сыну

В марте 2022 года российские террористы принялись штурмовать церковь в оккупированном Мелитополе. Для этого они кувалдой разбили стеклянную дверь.

оккупанты прорываются в храм

Виктор Сергеев - старший пастор этой церкви, вспоминает, что в это же время оккупанты приехали не только в церковь, но и к нему домой и к прихожанам церкви, всем, кто жил рядом с храмом. До 24 февраля его община была самой большой в Мелитополе. В молитвенном доме был большой зал, рассчитанный на тысячу двести посетителей, еще столько же детей вмещали другие помещения. Верующие активно помогали армии и выходили на проукраинские митинги.

Виктор Сергеев

За этим последовал обыск в доме пастора. Все ценные вещи, которые попадались на глаза, перемещались в военные автомобили оккупантов. В это же время в соседнем доме, провели обыск и у сына Виктора - Марка. Он в церкви отвечал, в том числе и за патриотическое воспитание детей.

Марк вспоминает, что за те полчаса, пока лежал на холодном асфальте лицом вниз, несколько раз прощался с жизнью.

"Думаю, Боже, если сейчас будут убивать, а вот прямо на 100% я понимал, что у меня есть за что - за патриотические движения привлечь, то думаю, хотя бы, чтобы дети не видели, как папа умирает", - говорит Марк.

Марк Сергеев

Спилили крест и заставляли пастора прославлять Путина.

Тогда оккупанты согнали людей в церковь. Они расспрашивали о языке, религии, политических предпочтениях. Проверяли телефоны. Россиян интересовали и контакты местных бизнесменов, чтобы ограбить их.

Виктора Сергеева допрашивали последним. К пастору у ФСБовцев были отдельные требования - заявить, что "Путин наш царь и бог".

На следующий день оккупанты арестовали мэра города Мелитополь Ивана Федорова, тогда же должны были задержать и Виктора, но его предупредили и семья успела уехать в свободную Украину. Позже на российских каналах вышел сюжет об оружии, якобы найденном в подвале священнослужителя.

Сейчас российские террористы в помещение храма разместили псевдо "министерство молодежной политики" оккупированной Запорожской области. Огромный крест, который стоял на входе - оккупанты спилили. На его место установили флагшток с российским флагом. Помещение, где раньше молились - превратили в концертный зал.

Сейчас Виктор продолжает проповедовать, а его сын Марк стал военным капелланом.

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