Путин наврал Карлсону: скандальное интервью диктатора и хронический бред о Зеленском, войне и Украине

Скандальный американский журналист Такер Карлсон таки взял интервью у Путина. 5-минутный анонс их разговора поднял на уши людей по всему миру. Но полное интервью точно пошло не по плану, и даже пророссийский журналист едва выдержал Путина. В течение двух часов Карлсон был растерян и не мог перебить диктатора, когда тот откровенно лгал, путал фамилии и рассказывал о теории заговоров.

Что же наговорил Путин об Украине, как его высмеяли политики, почему весело было даже российским сторонникам диктатора и зачем вообще Кремль устроил все это представление, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Попал на "лекцию" Путина

Хотел "историческое" интервью, а вышел урок псевдоистории уровня средней школы. Интервью Такера Карлсона с Путиным набрало более 60 миллионов просмотров, впрочем, серьезными заявлениями или хотя бы любопытством 2-часовое видео похвастаться не может. Треть – это лекция по “путинской” истории. Шокирован был даже одиозный Карлсон, который у себя в Америке не раз продвигал российскую пропаганду и обвинял Украину в нацизме.

Во время разговора Путина невозможно было перебить, он продолжал нести чепуху, даже когда журналист просил прямого ответа на вопрос "почему ты напал на Украину?". Вот как сам Такер Карлсон оценил своего собеседника после интервью.



“Я не совсем уверен в том, что думаю об этом интервью… Мне понадобится год, чтобы решить, что это было… Путин — не тот человек, который дает много интервью. Он не умеет объяснять... Но он очевидно проводит много времени в мире, где ему не нужно объяснять”, — прокомментировал Карлсон.

Он все терпел и подыгрывал Путину, не ставил под сомнение даже глупости об "искусстве Украины", "русском" Крыме, об американском ЦРУ, которое "организовало" Майдан и об угрозе НАТО. Путин заявил и о новых территориальных претензиях к Украине. По его словам, Киев и все левобережье Украины якобы "русские".

После интервью Карлсон позволил себе еще одно громкое заявление. По словам скандального журналиста, он узнал, что может спровоцировать Путина применить ядерное оружие, и это напрямую касается Украины.



“Это дом российских ВМС, там российское население, у них был референдум, они избрали Россию. Это часть России. Вам это может нравиться или нет, но Путин начнет ядерную войну, если дело дойдет до Крыма. Если вы реально думаете, что условием для мира является то, что Путин откажется от Крыма, то вы безумны”.

Что хотел сказать Путин?

Аналитики выделили то, что на самом деле хотел донести Путин. Один из главных его мессиджей — это попытка убедить Запад, что войну в Украине нужно как можно быстрее завершить миром, но есть нюанс. Его условия, в частности, — сохранение за Россией оккупированных территорий Украины. Вот как это прокомментировали в BBC:

Почему нет мирных переговоров, которые могли бы положить конец конфликту, спрашивает Такер Карлсон.

Путин считает, что во всем виноват Владимир Зеленский, выпустивший декрет о запрещении переговоров с Россией. Правда, если быть точнее, указ, подписанный Зеленским, не содержит никаких запретов – только констатацию невозможности проводить переговоры – и не с Россией, а с ее президентом Владимиром Путиным.

Путин заочно посоветовал Зеленскому отменить этот декрет и все”.

Кроме того, Путин обратился к Вашингтону в попытке убедить американцев прекратить помощь Украине. Еще и приплел туда историю о “наемниках”: “Я не понимаю, зачем американским солдатам воевать в Украине. Там есть наемники из США. Больше всего наемников из Польши, на втором месте – наемники из США, на третьем – наемники из Грузии. Что ж, если кто хочет отправить регулярные войска, это точно поставило бы человечество на грань очень серьезного глобального конфликта. Это разумеется. Нужно ли это Соединенным Штатам? Для чего? За тысячи миль от вашей национальной территории! Неужели у вас нет ничего лучше?

Очередная беззастенчивая ложь

Напомним, что еще осенью 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете вести переговоры с Россией, пока там правит. Так что президент РФ еще раз наплевал на факты, а пророссийский Карлсон будто воды в рот набрал. Но Путина уже понесло и он решил рассказать очередную историю о неонацистах в Украине : “Я когда-то с Зеленским об этом говорил. Я говорю: “Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, а ваш отец боролся с фашизмом? Был фронтовиком”.



Как вы думаете, стоит ли напомнить Путину о том, что отец Владимира Зеленского Александр родился только в 1947 году? Какой фронтовик?

Путин оправдал Гитлера

Но это еще не всё. Путин, борющийся с воображаемыми нацистами в Украине, публично заявил, что считает справедливым нападение Гитлера на Польшу. Сначала взывать о “неонацистах”, а затем оправдывать преступления Гитлера – вот это и есть рашизм: “Эта часть территории была отдана Польше и вместо Данцига (немецкое название – ред.) появился город Гданьск. Гитлер просил их (поляков – ред.) отдать мирно. Поляки отказались, заигрались и заставили Гитлера начать вторую войну именно с них”.

Нападет или нет?

Спросил Карлсон Путина и о странах Балтии. По его словам, после вторжения России в Украину в НАТО не без оснований обеспокоены, что РФ вторгнется и туда. Путин, то ли немного подумав, то ли дослушав переводчика, ответил: "Абсолютно, это абсолютно исключено!".

Напомним, что в 2022 году перед началом полномасштабной войны, что Путин, что глава МИД РФ Лавров врали так же. Впоследствии на Украину полетели российские ракеты, а ВС РФ начали полномасштабное вторжение.

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Пропагандисты такого не ожидали

К слову, путинский бенефис порадовал даже российских пропагандистов. Перед выходом интервью был безумный информационный бум — анонсы, интриги, ожидания. Журналисты федеральных каналов РФ следили за каждым шагом скандального американского телеведущего. Да что там следили, они даже опубликовали фото Карлсона в московском Ашане и всерьез рассказывали о том, чем обедал американец.

Фото из соцсетей

А вот реакции на самое интервью оказались кардинально другими. В Сети рашисты сами смеются над Путиным и даже сочувствуют Карлсону. Есть и те, кто вопиет, что смеяться над Путиным можно только россиянам.

Фото из соцсетей

Скриншот

Интервью Путина, несмотря на попытки Кремля, не стало сенсацией ничего нового, ничего интересного. Впрочем, некоторые мировые медиа свое мнение относительно "лекции" Путина высказали.



Как отмечают в The Washington Post, скандальный экстелеведущий Такер Карлсон держал диктатора в "теплой ванне", даже не спросив его о банальных последствиях войны: тысячах потерянных жизней, масштабных разрушениях и нарушениях прав человека. Это уже мы не говорим о Буче, Мариуполе, многострадальном Херсоне и Харькове, который по ночам атакуют из соседнего Белгорода. Мировые СМИ предсказуемо обвинили Карлсона в продвижении кремлевских нарративов, в частности, это сделал телеканал CNN:

“Теперь стало ясно, почему Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону. В течение более чем двухчасовой беседы бывший ведущий Fox News, ставший онлайн-комментатором, преимущественно воздерживался от бросания вызова российскому авторитарному режиму, чья жестокая война против Украины привела к бесполезным смертям сотен тысяч человек. Те, кто ждет жесткого противостояния, наверняка уйдут, очень разочарованы долгим и беспорядочным интервью, в котором сам Такер порой казался растерянным.

Вместо того, чтобы давить на Путина по многим актуальным темам, включая достоверные обвинения России в совершении военных преступлений и заключение лидера оппозиции Алексея Навального, Карлсон дал автократу возможность свободно манипулировать обществом и рассказывать свою версию истории, какой бы обманчивой она ни была. Иногда, когда пути говорил о своих образах перед Западом, он обращался к историческому образованию Карлсона и апеллировал к истории, на что ведущий смотрел ошарашенными глазами. Простыми словами, Карлсон предоставил Путину возможность распространить свою пропаганду на глобальную аудиторию, а сам Такер не изучал правдивость его утверждений”.

Коллеги же Такера Карлсона проехались по нему так, что ему стоило бы сто раз подумать, стоит ли снова проводить подобные интервью. Как всегда, "отличился" лишь Илон Маск, который как мог нахваливал и рекламировал интервью в соцсетях. Но после выхода этого позора, почему-то притих.



Еще накануне интервью Такера очень точно описала бывшая глава Госдепа США Хиллари Клинтон: «Он — полезный идиот. В русских медиа смеются над ним. Я имею в виду, что он как щенок. Я не удивлюсь, если у него появится контракт с каким-нибудь российским изданием, потому что он полезен идиоту. То, что он говорит, не соответствует действительности. Он повторяет ложь Владимира Путина об Украине, поэтому я не понимаю, почему бы Путину не дать ему интервью”.



Но некоторые СМИ видят в этом "визите" несколько иной подтекст. Ранее бывший президент США Дональд Трамп, ярким поклонником которого как раз и является Карлсон, не исключал, что возьмет сканадального медийщика в вице-президенты, если победит на выборах в 2024 году. Как и Карлсон, Трамп часто не отказывается потакать российской пропаганде, так что это интервью могло быть сигналом лояльности Трампа к Путину. В самом интервью Путин намекнул, что с Трампом ему было общаться легче, чем с Байденом.



Мы же предостерегаем интересовавшихся этим интервью украинцев не вестись на низкосортную пропаганду Путина. Лучше почитайте, что об этом пишут в Центре противодействия дезинформации. Специалисты выпустили свой топ-5 заявлений Путину. Спойлер: все лживые.



ЦПИ приводит 5 главных пропагандистских тезисов, озвученных путиным в интервью:

1. Украина — "искусственное государство", а украинцы "искусственная нация" создана поляками, "австрийским Генштабом" и лениным.

2. Украинцы считают себя русскими, а то, что сегодня происходит – это "элемент гражданской войны".

3. После развала СССР Запад обманул Россию и «не взял ее в семью цивилизованных народов».

4. Войну начала не россия, а Украина в 2014 году, где к власти пришел "нацистский режим", а кремль с 24 февраля 2022 только пытается прекратить войну.

5. Россия не хочет войны, стремится к миру и всегда готова к переговорам для урегулирования ситуации.

Все эти нарративы только попытки оправдать агрессию. Настоящая цель путина — захват всей Украины и уничтожение украинского народа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Володя, что ты делаешь?" Скандальное интервью Путина! Ложь о Зеленском, войне и Украине!

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