Путин назвал военное присутствие НАТО в Украине "угрозой" для России

Путин назвал военное присутствие НАТО в Украине "угрозой" для России

Визит главы Пентагона в Киеве, говорит Путин, фактически открывает двери Украины в НАТО.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия видит угрозу в наращивании присутствия западных войск в Украине. Такое заявление президент РФ сделал, комментируя приезд главы Пентагона Ллойда Остина в Киев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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По словам Путина, этот визит фактически открывает двери Украины в НАТО. Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи министров обороны в Брюсселе заявил, что Альянс "не будет отражать дестабилизирующее поведение России и не намерен разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе".

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, который 19 октября прибыл в Киев, заявил, что Украина имеет право сама определять свою внешнюю политику и ни одно другое государство не может запретить ей вступить в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что худший сценарий произошел, когда Россия напала на украинские земли и продолжает убивать украинцев на востоке Украины.

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Новости мира: Россия видит угрозу в наращивании присутствия западных войск в Украине

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