"Путин не будет действовать предсказуемо": Климкин озвучил возможный план России по уничтожению Украины

По мнению Климкина, Путин будет действовать непредсказуемо и не прибегнет к военному вторжению сразу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин постарается уничтожить Украину путем федерализации и предоставления особого статуса каждому региону.

Соответствующее предположение экс-министр иностранных дел (2014-2019 гг.) Павел Климкин 3 февраля озвучил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Дипломат подчеркнул, что у Минских договоренностей нет никакой юридической силы, а их лозунг, по его словам, звучит как "пропетлять нельзя выполнить".

"Условия, плохие они или хорошие, — они изменились, — отметил экс-глава МИД. — Ставка – не Минские договоренности и даже не наше членство в НАТО: Путин в него не верит. Ставка – это Украина, которую он называет анти-Россией. И он будет пытаться нас уничтожить".

Климкин считает, что одним из планов лидера Кремля по уничтожению Украины является "особый статус для каждого региона и федерализация".

"Путин не будет действовать предсказуемо. Он будет действовать, исходя из того, чтобы делать для нас сюрприз за сюрпризом. Это не будет сразу военное вторжение — на это у него нет ни шансов, ни потенциала. Он будет пытаться сначала создать повод, а потом идти вперед с паспортами, которые выдаются не только на оккупированной территории", – указал он.

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