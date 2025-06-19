"Путин не остановится": Жданов рассказал, действительно ли Украину ждет "кровавая осень"

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Украинцев ждет ужасная кровавая осень — такое эмоциональное заявление сделал командир роты 412-го полка «Немезис» Сил беспилотных систем ВСУ, известный украинский музыкант Александр Ярмак.

Чего ждать от России, на что способен Путин и как часто РФ может повторять такие страшные ракетно-шахедные удары, как по Киеву — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Действительно ли Украину ждет «кровавая осень»

Олег Жданов говорит, что не понимает, на чем основаны такие предположения. Тем более что на сегодняшний день мы видим, что способности Российской Федерации уменьшаются, отмечает он.

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«Не растут, а уменьшаются. Единственный у них ресурс, который пока мы никак не можем перемолоть и преодолеть — это человеческий ресурс. К сожалению, в этом смысле они нас преобладают. Нам приходится техническими средствами равнять возможности, равнять шансы, равнять соотношение личного состава на линии фронта», — рассказал Олег Жданов.

Отметим, что военнослужащий Александр Ярмак вскоре удалил публикацию о «кровавой осени».

Путин получил карт-бланш от Трампа

Сегодня Путин фактически получил от Трампа карт-бланш на поглощение Украины, считает эксперт. В то же время, по словам Олега Жданова, глава Кремля не может заставить нас сесть за стол переговоров на его условиях.

«Трамп дал понять, что все — Украину забирайте, что хотите, то из нее делайте, я не буду не помогать, не финансировать, не буду вмешиваться. Даже по переговорному процессу нас сегодня США задвинули в задние ряды. Казалось бы, Путин должен сейчас выкатить всю свою огневую мощь для того, чтобы заставить нас сесть за стол переговоров на его условиях. А этого не происходит. Почему не происходит? Потому что нечем. Да, дроны он может. Он неделю накапливал дроны. Отсчитывайте. Наша разведка дала цифру, что примерно 5200 дронов в месяц, из них где-то 50 на 50 боевых — небоевых. То есть 170 с лишним дронов в сутки. Если цифра меньше, как сегодня 58 дронов, значит где-то 100 с лишним дронов осталось на складе», — говорит Олег Жданов.

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Таким образом, Россия накапливает и раз в неделю нам устраивает массированные атаки дронами — по 200-300-400 единиц.

«РФ может запустить, но за счет скопления. А по ракетам так вообще. Сколько было Ту-95 в воздухе? Четыре. Но не девять, не десять, как это было год или два года назад. И ракет они несут на крыльях по две, а не по восемь, как это было в 2022-23 году. Так я не вижу, где здесь „кровавая осень“, — говорит эксперт.

Как часто РФ может повторять массированные удары

Олег Жданов отметил, что Россия готовила массированный удар по Киеву около полутора месяца.

«Если бы у Путина была такая возможность, то он бы сегодня повторил этот удар. И чем чаще он бы его наносил, тем больше было бы у него надежд, что он все же переломит нашу нацию и заставит нас капитулировать. Но этого не происходит. Здесь же нужно смотреть реальные факты», — объясняет эксперт.

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Единственное, в чем может быть для Украины проблемная осень, по словам Олега Жданова, это в оружии и личном составе.

«Вот наша огромная проблема. Вот там, на поле боя, я полностью соглашаюсь, что мы можем дойти до критической ситуации состояния наших сил обороны. Если мы сейчас не найдем какие-либо источники поставки оружия. Финансирование у нас есть, у нас есть деньги. Вот даже президент Зеленский, если бы Трамп не сбежал от него, хотел ему предложить купить этот военный пакет помощи за европейские деньги. Если мы найдем рынок и источник, проблемы не будет. Если не найдем, осень будет на фронте очень тяжелая. Потому что Путин не остановится пока он не получит плацдарм на правом берегу в виде территории Запорожской и Херсонской областей», — считает Олег Жданов.

Есть ли у Украины ракеты для ПВО

Военный эксперт объясняет, что Украина продолжает получать ракеты для противовоздушной обороны от разных стран.

«Дело в том, что опять же США — это не панацея. Есть страны, которые выпускают ракеты в комплекс ПВО, в том числе для Patriot в версии ПАК-3, то есть противоракетной версии. Лицензию имеют Испания и Япония. Кстати, последнюю партию этих ракет перед германской партией нам передавала Япония, но не напрямую. Они через США передали нам партию 100 ракет. Конкретно для комплекса Patriot. Комплекс SAMP/T — у нас их два на сегодняшний день. Это европейское производство. И Франция и Италия делают ракеты», — говорит Олег Жданов.

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Однако Украине, по его словам, нужно договориться, чтобы они нам их снабжали своевременно и в полном объеме.

«Почему я говорю, что нам нужно искать рынки, искать источники, потому что Европа, к сожалению, да, у них понимание в большинстве пришло, что надо нас „вытягивать“, что нельзя дать Путину выиграть в этой войне, потому что они будут следующие. Но раскрутка военно-промышленного комплекса, к сожалению, продолжается очень медленно в ЕС. США, почему мы и хотели предложить покупку у них, потому что там оборонная промышленность с 2022 года с лета стартовала. Они получили заказ и до сих пор выполняют его. Он долгосрочный до конца 2026 года у нас будет поставка. И кстати, Трамп туда не лезет, потому что это соглашение, как он любит говорить, это контракты, и это деньги для американской экономики, и это рабочие места в США», — говорит Олег Жданов.

В то же время, по его мнению, Украине нужно развивать свое производство.

«Ведь у нас уже успешные испытания баллистической ракеты второй раз были. Но где ракета, где наши удары баллистики по территории РФ? Где это серийное производство? Его пока снова нет, только разговоры», — говорит эксперт.

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Может ли Россия устроить блекаут в Украине

Олег Жданов считает, что Россия не отказалась от атак по энергетике и может вернуться к ним в этом году.

«И наоборот, с ухудшением наших отношений с США, и особенно с прекращением активной фазы принуждения к переговорному процессу РФ, они только могут сделать такое выразительное лицо, что не идут переговоры, а на самом деле они же заинтересованы в том, чтобы они не шли. И ищут любым способом или выставить условия, которые неприемлемы для нас, и таким образом еще потом нас обвинить в срыве переговоров. В этом смысле я думаю, что Россия для большего эффекта может вернуться к ударам по энергетическим объектам», — считает Олег Жданов.

В то же время он говорит, что надеется, что программа по защите наших энергетических объектов и инфраструктуры, предложенная ЕС, была хотя бы частично выполнена. Тогда РФ не удастся устроить блекаут в Украине.

«Там было строительство дополнительных мощностей и укрытие этих мощностей средствами защиты, в том числе железобетонными конструкциями», — говорит Олег Жданов.

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Сейчас, по его словам, Путин обращает внимание на человеческие жертвы.

«Доказательство тому — это ракета в кассетном снаряжении, которая ударила по Киеву. А это говорит о том, что он хочет таким образом сформировать общественное мнение, что нужно сдаваться. Хочешь жить — сдавайся. Но я не исключаю, что он может вернуться к энергетике», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что в Соломенском районе Киева из-за атаки России по жилому дому погиб 21 человек. Одна женщина потеряла во время удара двух сыновей.