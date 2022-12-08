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Путин не решится нанести ядерный удар: военный эксперт объяснил, почему и при чем здесь Китай

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путин не решится нанести ядерный удар: военный эксперт объяснил, почему и при чем здесь Китай

Фото: Associated Press

Турция, которая якобы является союзником РФ, играет свою "политическую игру".

Российский диктатор Владимир Путин не отважится применить ядерное оружие. Если он это сделает, то РФ потеряет единственного мощного союзника – Китай.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"После заявлений Китая эта угроза (ядерная — ред.) не является угрозой. У России банально нет союзников. Турция, которая осталась, но играет свою политику. Она сейчас блокирует и не пропускает танкеры с российской нефтью. Если Китай откажется от России — все. У РФ не будет с кем сотрудничать и кому продавать свои ресурсы. Европа, США не покупают, Ближний Восток — тоже. Я уверен, что Путин будет к главе Китая прислушиваться и не применит ядерное оружие", — сказал он.

По мнению эксперта, на смену риторики Путина нанести ядерный удар повлияла также ситуация на фронте, где его армия терпит неудачу.

"Морально у Путина нет убеждений, чтобы применить оружие. Украина освободила с 30 марта множество населенных пунктов. Путин вчера очень осторожно говорил за ядерное оружие, не было того майского демарша. Сейчас нет такого", — отметил он.

Угрозы России применить ядерное оружие

7 декабря президент России Владимир Путин заявил о росте угрозы ядерной войны. В то же время он принялся убеждать, что РФ якобы никогда не применит ядерное оружие первой.

На следующий день, 8 декабря, немецкий канцлер Олаф Шольц выразил мнение, что угроза эскалации ядерной войны на сегодняшний день уменьшилась.

Тем временем Владимир Зеленский высказал мнение, что Путин не применит ядерное оружие, и подчеркнул, что это не должно быть наибольшим страхом западных стран. Впрочем, демократический Запад должен быть больше озабочен "экспансионистскими военными амбициями Путина".

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Дата публикации
Просмотры
1639
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