Путин не решится нанести ядерный удар: военный эксперт объяснил, почему и при чем здесь Китай

Российский диктатор Владимир Путин не отважится применить ядерное оружие. Если он это сделает, то РФ потеряет единственного мощного союзника – Китай.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"После заявлений Китая эта угроза (ядерная — ред.) не является угрозой. У России банально нет союзников. Турция, которая осталась, но играет свою политику. Она сейчас блокирует и не пропускает танкеры с российской нефтью. Если Китай откажется от России — все. У РФ не будет с кем сотрудничать и кому продавать свои ресурсы. Европа, США не покупают, Ближний Восток — тоже. Я уверен, что Путин будет к главе Китая прислушиваться и не применит ядерное оружие", — сказал он.

По мнению эксперта, на смену риторики Путина нанести ядерный удар повлияла также ситуация на фронте, где его армия терпит неудачу.

"Морально у Путина нет убеждений, чтобы применить оружие. Украина освободила с 30 марта множество населенных пунктов. Путин вчера очень осторожно говорил за ядерное оружие, не было того майского демарша. Сейчас нет такого", — отметил он.

Угрозы России применить ядерное оружие

7 декабря президент России Владимир Путин заявил о росте угрозы ядерной войны. В то же время он принялся убеждать, что РФ якобы никогда не применит ядерное оружие первой.

На следующий день, 8 декабря, немецкий канцлер Олаф Шольц выразил мнение, что угроза эскалации ядерной войны на сегодняшний день уменьшилась.

Тем временем Владимир Зеленский высказал мнение, что Путин не применит ядерное оружие, и подчеркнул, что это не должно быть наибольшим страхом западных стран. Впрочем, демократический Запад должен быть больше озабочен "экспансионистскими военными амбициями Путина".

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