Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Путин не соберет 300 тысяч военных для войны в Украине.

Жданов считает, что уже со второй недели мобилизации Кремль будет вынужден привлекать Росгвардию, устраивать "облавы" и силой тянуть мужчин в военкоматы. А это, в свою очередь, может повлечь за собой масштабные бунты.

Об этом Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

"По моим оценкам, россияне не соберут 300 тысяч военных. Я думаю, что сценарий будет такой. Первую неделю они будут выезжать за счет тех идеологически настроенных людей, которые поддерживают войну. Я допускаю, что в такой стране, как Российская Федерация, будет определенный процент людей, которые сами придут в военкомат. В первую неделю они смогут набрать определенное количество людей, но со второй недели начнутся проблемы", — убежден эксперт.

По словам Жданова, тогда Путину придется привлекать Росгвардию и проводить "облавы", чтобы принудительно привести мужчин в военкомат.

"А когда начнется принудительное приведение в военкомат, тогда начнется и физическое противостояние", — говорит эксперт.

Уже сегодня россияне начинают задавать вполне логичные вопросы, на которые власти РФ не могут дать ответ.

"Если "специальная военная операция", то почему мы объявляем мобилизацию? Если потери менее 6 тысяч (военных – ред.), то почему собирают 300 тысяч? А где армия? Такие вопросы задают сегодня в социальных сетях на территории России", — говорит. Жданов.

Несмотря на это, по словам эксперта, то, что россияне вышли на протесты, очень красноречиво очерчивает политику Путина. Пусть сегодня это 100-200 человек. Однако, когда россияне поймут, что без "Майданов" им не победить путинскую власть, масштабы митингов возрастут.

"Они над нами смеялись, мол, кто не скачет, тот москаль. А сегодня они пошли по тому же пути. Как говорил классик: "О русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Главное слово "беспощадный". И они все равно дойдут до этой стадии, потому что Путин собственноручно власть не отдаст. Партия Путина будет держаться за власть, будет топить в крови собственный народ, но будет заставлять их идти на войну и не выходить на протесты", — сказал Жданов.

Напомним, в британской разведке заявили, что российский диктатор Владимир Путин идет на значительный политический риск в надежде собрать 300 тысяч военных для войны в Украине. Мобилизация в России столкнется с логистическими и административными трудностями, а собранные войска не будут боеспособными еще в течение как минимум нескольких месяцев.

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