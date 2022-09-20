"Путин не собирается объективно оценивать ситуацию": Бессмертный предсказывает обострение конфликта с Россией

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что Россия собирается в ближайшее время наращивать напряжение и проявлять свою агрессию по отношению к Украине по всей линии фронта.

Кремлевский диктатор Владимир Путин намеренно идет на обострение конфликта с Украиной.

Об этом заявил украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

"Очевидно, что Кремль сознательно идет на обострение конфликта, он поднимает ставки. То, что произошло в Самарканде, для логики, которой владеет кремлевский фюрер и его банда, теперь есть только один выход – наращивать напряжение, порождать новые пламя войны и, безусловно, проявлять свою агрессию по отношению к Украине по всей линии фронта. Не случайно на днях появилось заявление Лукашенко о подготовке для обороны. Агрессивная риторика еще раз доминирует, а это значит, что мы находимся в преддверии очередного напряжения", — сказал он.

При этом экспосол подчеркнул, что важно понимать, насколько изменились силы страны-агрессорки с начала полномасштабного вторжения.

"Понятно, что то, что чем владеет сейчас Россия, выглядит немощным по сравнению с тем потенциалом, который она имела на момент 24 февраля. Но это не значит, что опасность меньше. Объясню почему. То, что применялось в ходе боевых действий с 2014 года — действия в виде соревнования фронтов – все меньше и меньше будет задействоваться и со временем, если война затянется, оно вообще лишится фронта. правильность прогнозов тех, кто говорил о том, что Путин не намерен объективно оценивать ситуацию, а будет идти на обострение, и финал всего этого будет трагедией человеческой судьбы Путина, российского государства", — отметил дипломат.

Бессмертный добавил, что действия российской стороны рождают новые площадки с боевыми действиями.

"Очевидно, что такая логика по дороге в трагический финал породит еще множество площадок, где будут начаты боевые действия и то, что на прошедших неделях мы были свидетелями активизации боевых действий в Нагорном Карабахе, между Кыргызстаном и Таджикистаном – это лишь прелюдия к самаркандскому саммиту ШОС. Не надо забывать, что происходит сейчас на латвийско-белорусской границе, на белорусско-литовской, на белорусско-польской… Там ситуация не утихает, количество провокаций растет, все это делается российской стороной.

Также он высказался о разговорах о референдуме и выдаче российских паспортов на оккупированных территориях.

"Теперь все эти инициативы "народа Донбасса". Это нагрев политической температуры. Я уже давно говорил украинским руководителям: "Перестаньте вы рефлексировать на выдачу паспортов, на все эти разговоры о референдуме, потому что ни их проведение, ни их решение никем негде и никогда не будут признаны, они ничтожны". Наша задача одна – укреплять армию, вести диалог с нашими партнерами по формату Рамштайн по увеличению способностей армии, обеспечению армии техникой, боеприпасами, технологиями, обучением войск. Это универсальный инструмент лечения подобных фюреров, каков и Путин, и Лукашенко", — сказал он.