Путин не уйдет от ответственности за уничтожение Каховской ГЭС – прокурор по делу Милошевича

Диктатору Владимиру Путину трудно будет избежать прямой ответственности за уничтожение Каховской ГЭС и за все последствия, к которым привела масштабная техногенная катастрофа.

Об этом в интервью журналистке ТСН Оксане Ткаченко рассказал Джеффри Найс, британский юрист, прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии, главный обвинитель в суде над Слободаном Милошевичем.

"Какая бы ни была причина — это просто ужасная катастрофа для всех, коснувшаяся не только людей, но и животных. Уничтожена возможность выращивать продовольствие, когда оно необходимо и вам, и нам. Конечно, есть серьезное предположение, что следует обвинить в этом Россию тем или иным способом. По моему мнению, это станет длительным и безвозвратным ударом по репутации Путина как таковой. Я надеюсь, если будет продемонстрировано, что это сделала Россия, это отразится в будущем обвинении Международного уголовного суда и приведет к колоссальным требованиям по репарациям в дополнение к уже существующим", — отметил он.

Как отметил юрист, хотя экоцида не существует, как конкретного преступления, это преступление во многих его проявлениях против гражданского населения, поскольку разрушенная Каховская ГЭС находится под временным контролем российских оккупантов.

"В случае России она держала под контролем дамбу. И второй момент, который очень важен – неважно, что это сделали российские агенты, Путину трудно будет избежать своей прямой ответственности за это. Потому что все, что делается, делается под его именем. И он никогда не противоречит этому. Он знает то, что мы знаем, и даже больше о том, что происходит. И если бы это его не касалось, он бы заявил об этом", — резюмировал Джеффри Найс.

Напомним, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на 18 июня на юге Украины 41 населенный пункт остается подтопленным.

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