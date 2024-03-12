"Путин неадекватный": громкое интервью Зеленского о главной цели Кремля, перемирии и войсках НАТО в Украине

В этот раз президент Украины реально "проехался" по Путину.
Наши дети умирают только потому, что у нас общая граница с РФ, а Путин — нездоровый человек, который хочет разрушить Украину любым способом. Громкие тезисы из интервью Владимира Зеленского французскому медиа сейчас обсуждает весь мир. В этот раз президент Украины реально "проехался" по Путину.
Когда может ухудшиться ситуация на фронте, нужны ли Украине войска НАТО, какие планы у Путина и решится ли Россия на ядерный удар — все это рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.
"Наступление России было остановлено"
Россияне не захватили Авдеевку, а просто уничтожили город. Президент Зеленский в интервью французскому BFM TV откровенно рассказал журналистам о ситуации вокруг Авдеевки и уходе ВСУ. По словам верховного главнокомандующего, кафиры смогли зайти в райцентр только после того, как почти полностью снесли его с лица земли. Сделать это им позволил ряд преимуществ в бою, который возник, в частности, из-за нехватки западной помощи для Сил обороны.
Несмотря на то, что фронт ВСУ стабилизировался, говорить о перехвате инициативы нельзя. По словам президента, бои там настолько жестокие и сложные, что его же утверждения могут стать неактуальными "через месяц или неделю". Помочь удержать фронт может только западная помощь, сравняющая возможности ВСУ и оккупантов. Речь идет о поставках боеприпасов и новейшей артиллерии.
РФ производит втрое больше артснарядов, чем США и ЕС для Украины
Дело в том, что Россия до сих пор опережает Украину на 20 километров — российская артиллерия более дальнобойная. К тому же, 11 марта журналисты CNN опубликовали потрясающую статистику. При всех попытках Запада наладить работу своего ВПК, партнерам Украины не удалось даже приблизиться к российским объемам производства. РФ способна изготовить 250 тысяч снарядов в месяц, а это почти 3 миллиона в год.
"Заводы США и Европы имеют мощность для производства всего около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Киев", — сказал CNN высокопоставленный чиновник европейской разведки.
США задались целью производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года — менее половины российского ежемесячного производства, — и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов заблокировано в Конгрессе.
«То, в чем мы сейчас находимся, это война за производство. Результат в Украине зависит от того, насколько каждая сторона готова вести эту войну», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.
Как пишут журналисты, вооруженные силы РФ всего за день выстреливают около 10 тысяч снарядов, в то время как ВСУ на пике могут позволить себе использовать в 5 раз меньше — около 2 тысяч. Несмотря на то, что Запад уже поставил Украине танки, а также собирается вскоре поставить истребители F-16, опыт русско-украинской войны показывает, что судьбу битвы часто решает именно количество выстрелов с обеих сторон.
CNN сообщает, что США и их союзники передали Украине ряд высокотехнологичных систем, в том числе танк M-1 Abrams и вскоре истребители F-16. Но военные аналитики говорят, что войну скорее всего можно выиграть или проиграть в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.
"Вопрос номер один, за которым мы сейчас наблюдаем — это боеприпасы... Потому что именно в этом Россия действительно имеет значительное преимущество в производстве и значительное преимущество на поле боя", — добавил представитель НАТО.
Впрочем, и этому есть предел. По данным источников в CNN в американской разведке, хоть РФ и нарастила свои мощности и активно импортирует боеприпасы у союзников Ирана и КНДР, даже этого рашистам не хватает на войну. Например, почти половина из всех переданных КНДР боеприпасов банально не детонируют, а иногда даже взрываются в стволе пушки. Успехов России на фронте разведчики не прогнозируют, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
CNN отмечает, что в прошлом году Иран направил не менее 300 000 артиллерийских снарядов. Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, содержащими миллионы снарядов.
Россия вложила в игру все, что у нее есть. Их боевая машина работает на полную мощность”, — сказал представитель разведки.
В то же время, по словам американских и западных чиновников, наращивание российских вооружений все еще недостаточно для удовлетворения его потребностей. Они не ожидают, что Россия добьется серьезных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе. По словам официальных лиц, российские производственные мощности также ограничены: российские заводы, вероятно, достигнут пика производства примерно в следующем году, добавляет CNN.
Зачем Путину пауза в войне
Без поставок от Запада Украине будет очень тяжело и это понятно. Однако останавливаться Украина не будет, потому что любая пауза только укрепит Путина.
Войска НАТО в Украине
Но это не все, что хотел сказать Зеленский. После громких заявлений президента Франции Макрона о возможной отправке всколыхнувших Европу войск стран НАТО в Украину, свое заявление об этом впервые сделал и украинский президент.
Впрочем, от помощи Киев точно не откажется, говорит Зеленский. Украинских бойцов все еще нужно готовить, так что натовские офицеры могли бы помочь это делать в Украине. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что европейцы могли бы учить украинских военных в Украине, а не у себя. Логично, что это изрядно упростило бы процесс — вместо отправки десятков тысяч бойцов, скажем, в Германию, можно было бы направить десятки офицеров НАТО в Украину. При этом тот, кто говорит, что это означает прямое вовлечение в войну с Россией, просто не знает истории и международного права.
“Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая по сути была агрессией, хотя и в значительно меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой в свое время входило более 15 стран и около 1000 человек. С точки зрения международного права и Устава ООН, ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам помогать в работе в Украине”.
Путин готов ударить ядерным оружием?
Решится ли Путин когда-нибудь применить ядерное оружие ? Такой вопрос Зеленскому задают не в первый раз, но на этот раз президент удивил своим ответом. По мнению украинского президента, Франции и странам НАТО стоит бояться не ядерной дубинки российского диктатора, а именно наземной операции РФ.
К тому же Путин совсем недавно продемонстрировал, что он "нездоровый человек", когда приказал своим войскам ударить по Одессе, когда там находился лидер страны НАТО — премьер-министр Греции.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что еще в 2022 году США тщательно готовились к российскому ядерному удару по Украине и это были не пустые разговоры, а выводы разведки.
США ударят в ответ?
Думали у Байдена и о том, что в этом случае будут делать США. Скорее всего, пишет CNN, американские военные нанесли бы асимметричный удар по России — из обычного оружия уничтожили бы расчет, запустивший ядерную ракету по украинцам.
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