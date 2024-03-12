"Путин неадекватный": громкое интервью Зеленского о главной цели Кремля, перемирии и войсках НАТО в Украине

Наши дети умирают только потому, что у нас общая граница с РФ, а Путин — нездоровый человек, который хочет разрушить Украину любым способом. Громкие тезисы из интервью Владимира Зеленского французскому медиа сейчас обсуждает весь мир. В этот раз президент Украины реально "проехался" по Путину.

Когда может ухудшиться ситуация на фронте, нужны ли Украине войска НАТО, какие планы у Путина и решится ли Россия на ядерный удар — все это рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

"Наступление России было остановлено"

Россияне не захватили Авдеевку, а просто уничтожили город. Президент Зеленский в интервью французскому BFM TV откровенно рассказал журналистам о ситуации вокруг Авдеевки и уходе ВСУ. По словам верховного главнокомандующего, кафиры смогли зайти в райцентр только после того, как почти полностью снесли его с лица земли. Сделать это им позволил ряд преимуществ в бою, который возник, в частности, из-за нехватки западной помощи для Сил обороны.

Несмотря на то, что фронт ВСУ стабилизировался, говорить о перехвате инициативы нельзя. По словам президента, бои там настолько жестокие и сложные, что его же утверждения могут стать неактуальными "через месяц или неделю". Помочь удержать фронт может только западная помощь, сравняющая возможности ВСУ и оккупантов. Речь идет о поставках боеприпасов и новейшей артиллерии.

РФ производит втрое больше артснарядов, чем США и ЕС для Украины

Дело в том, что Россия до сих пор опережает Украину на 20 километров — российская артиллерия более дальнобойная. К тому же, 11 марта журналисты CNN опубликовали потрясающую статистику. При всех попытках Запада наладить работу своего ВПК, партнерам Украины не удалось даже приблизиться к российским объемам производства. РФ способна изготовить 250 тысяч снарядов в месяц, а это почти 3 миллиона в год.

"Заводы США и Европы имеют мощность для производства всего около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Киев", — сказал CNN высокопоставленный чиновник европейской разведки.

США задались целью производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года — менее половины российского ежемесячного производства, — и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов заблокировано в Конгрессе.

«То, в чем мы сейчас находимся, это война за производство. Результат в Украине зависит от того, насколько каждая сторона готова вести эту войну», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Как пишут журналисты, вооруженные силы РФ всего за день выстреливают около 10 тысяч снарядов, в то время как ВСУ на пике могут позволить себе использовать в 5 раз меньше — около 2 тысяч. Несмотря на то, что Запад уже поставил Украине танки, а также собирается вскоре поставить истребители F-16, опыт русско-украинской войны показывает, что судьбу битвы часто решает именно количество выстрелов с обеих сторон.



CNN сообщает, что США и их союзники передали Украине ряд высокотехнологичных систем, в том числе танк M-1 Abrams и вскоре истребители F-16. Но военные аналитики говорят, что войну скорее всего можно выиграть или проиграть в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Вопрос номер один, за которым мы сейчас наблюдаем — это боеприпасы... Потому что именно в этом Россия действительно имеет значительное преимущество в производстве и значительное преимущество на поле боя", — добавил представитель НАТО.

Впрочем, и этому есть предел. По данным источников в CNN в американской разведке, хоть РФ и нарастила свои мощности и активно импортирует боеприпасы у союзников Ирана и КНДР, даже этого рашистам не хватает на войну. Например, почти половина из всех переданных КНДР боеприпасов банально не детонируют, а иногда даже взрываются в стволе пушки. Успехов России на фронте разведчики не прогнозируют, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

CNN отмечает, что в прошлом году Иран направил не менее 300 000 артиллерийских снарядов. Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, содержащими миллионы снарядов.



Россия вложила в игру все, что у нее есть. Их боевая машина работает на полную мощность”, — сказал представитель разведки.

В то же время, по словам американских и западных чиновников, наращивание российских вооружений все еще недостаточно для удовлетворения его потребностей. Они не ожидают, что Россия добьется серьезных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе. По словам официальных лиц, российские производственные мощности также ограничены: российские заводы, вероятно, достигнут пика производства примерно в следующем году, добавляет CNN.

Зачем Путину пауза в войне

Без поставок от Запада Украине будет очень тяжело и это понятно. Однако останавливаться Украина не будет, потому что любая пауза только укрепит Путина.

Войска НАТО в Украине

Но это не все, что хотел сказать Зеленский. После громких заявлений президента Франции Макрона о возможной отправке всколыхнувших Европу войск стран НАТО в Украину, свое заявление об этом впервые сделал и украинский президент.

Путин готов ударить ядерным оружием?

Впрочем, от помощи Киев точно не откажется, говорит Зеленский. Украинских бойцов все еще нужно готовить, так что натовские офицеры могли бы помочь это делать в Украине. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил , что европейцы могли бы учить украинских военных в Украине, а не у себя. Логично, что это изрядно упростило бы процесс — вместо отправки десятков тысяч бойцов, скажем, в Германию, можно было бы направить десятки офицеров НАТО в Украину. При этом тот, кто говорит, что это означает прямое вовлечение в войну с Россией, просто не знает истории и международного права.“Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая по сути была агрессией, хотя и в значительно меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой в свое время входило более 15 стран и около 1000 человек. С точки зрения международного права и Устава ООН, ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам помогать в работе в Украине”.

Решится ли Путин когда-нибудь применить ядерное оружие ? Такой вопрос Зеленскому задают не в первый раз, но на этот раз президент удивил своим ответом. По мнению украинского президента, Франции и странам НАТО стоит бояться не ядерной дубинки российского диктатора, а именно наземной операции РФ.

К тому же Путин совсем недавно продемонстрировал, что он "нездоровый человек", когда приказал своим войскам ударить по Одессе, когда там находился лидер страны НАТО — премьер-министр Греции.

США ударят в ответ?

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что еще в 2022 году США тщательно готовились к российскому ядерному удару по Украине и это были не пустые разговоры, а выводы разведки.

Думали у Байдена и о том, что в этом случае будут делать США. Скорее всего, пишет CNN, американские военные нанесли бы асимметричный удар по России — из обычного оружия уничтожили бы расчет, запустивший ядерную ракету по украинцам.

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