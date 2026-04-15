Путин непрерывно атакует Украину "Шахедами": Жданов раскрыл коварный замысел РФ и предупредил об опасности

Российские войска 15 апреля ночью и утром совершили массированную атаку по Украине. Обстрелам подверглись Киевская, Харьковская и Одесская области, а также крупные города — Днепр, Запорожье, Сумы и Черкассы. В результате ударов есть погибшие и поврежденные объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в течение дня над Украиной фиксируются десятки вражеских «Шахедов», которые на вечер 15 апреля продолжают залетать. Также мониторинговые каналы сообщают об активности российских бомбардировщиков Ту-95.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua пояснил, какие отличия от предыдущих имели последние атаки РФ, что может свидетельствовать о подготовке России к следующему массированному удару и когда он может произойти.

Война в Украине: Россия изменила тактику ударов

По словам эксперта, последние обстрелы отличались от предыдущих прежде всего временем и характером применения вооружения.

«Вчера и сегодня действительно было отличие от предыдущих ударов. Вчера это было днем, опять же, они начали практиковать эти удары. Здесь уже цель — больше навредить в плане гражданского населения. В плане получения большего числа жертв гражданского населения. Опять же с целью принуждения к дальнейшим уступкам в переговорном процессе», — сказал Олег Жданов.

Он добавил, что попытки России активизировать переговорный процесс также могут повлиять на характер атак.

«Попытки начать переговорный процесс, кстати, со стороны Российской Федерации, они усиливаются», — пояснил эксперт.

Последний обстрел: в ночной атаке армия РФ не применяла авиацию

Олег Жданов обратил внимание, что во время ночного удара Россия не использовала авиацию, что является нетипичным для массированных атак.

«А сегодняшняя атака имеет разницу в том, что не было авиации. Это притом что вчера они поднимали несколько бомбардировщиков Ту-22М3 и нанесли удар ракетами Х-22 по Харьковской области», — отметил он.

По его словам, баллистических ракет во время атаки было немного.

«И баллистических ракет было всего три», — рассказал эксперт.

В то же время, по данным Жданова, силы противовоздушной обороны (ПВО) эффективно отработали по дронам.

«А по дронам, в принципе, отработали неплохо, 85% было уничтожено. Но за счет большого количества — там было 324 — они смогли покрыть как жилую, так и промышленную инфраструктуру», — отметил он.

Почему «Шахеды» прорываются в города

Во время ночной атаки на Днепропетровскую область силы ПВО сбили всего девять дронов-камикадзе типа «Шахед». Несмотря на относительно небольшое количество беспилотников, использованных при ударе, произошел «прилет» в жилую многоэтажку в центре города.

Эксперт пояснил, что даже небольшое количество беспилотников может представлять серьезную угрозу для городов, в частности из-за сложных условий работы ПВО.

«В городах самые плохие условия для работы ПВО, потому что мешают и высотные здания, и другие искусственные препятствия», — сказал Олег Жданов.

Он добавил, что российские дроны могут изменять высоту полета и маневрировать между зданиями.

«А "Шахеды" могут менять высоту, могут управляться оператором в режиме онлайн. Они очень маневренны и могут резко менять высоту и маневрировать между искусственными препятствиями, которые есть в больших городах», — объяснил эксперт.

Россия накапливает ракеты и готовится к новым атакам

По мнению Олега Жданова, отсутствие авиации во время последнего удара может свидетельствовать о подготовке к более масштабной атаке.

«Неприменение авиации говорит о том, что, скорее всего, идет накопление ракет и подготовка самолетов», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в России могут быть значительные запасы дронов.

«Мы знаем, что они до 200 "Шахедов" собирают в сутки. Поэтому накопления есть, и сегодняшние 300 — это, думаю, меньше половины из того, что они накопили», — сказал Жданов.

В то же время он подчеркнул, что у российской авиации серьезные технические проблемы.

«У российской авиации огромные проблемы с техническим состоянием, потому что налет часов очень велик, а запчастей и персонала для обслуживания ремонта этих самолетов уже не хватает», — пояснил эксперт.

Когда может произойти новая массированная атака по Украине

По словам Олега Жданова, новые массированные удары могут зависеть не только от военных, но и от политических факторов.

«Я думаю, что здесь политическое может быть событие, потому что есть информация от американских источников, что администрация Белого дома сейчас очень настойчиво уговаривает Путина на личную встречу с Трампом», — отметил он.

Эксперт добавил, что Россия может временно удерживаться от масштабных атак.

«Они такой нанесли удар ограниченным количеством и "Шахедов", и ракет. А более массированный и разнообразный — они немного придержали, в зависимости от политической ситуации», — подытожил Жданов.

В то же время, по его словам, не исключено, что армия РФ может повторить удар в ближайшее время.