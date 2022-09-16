Нерукопожатный Путин, оружие и санкции: эксперт рассказал, что еще нужно, чтобы завершить войну с Россией

Для того чтобы завершить войну, Украине необходимо оружие, экономическая и политическая поддержка. Кроме того, нужно держать в политической изоляции Путина, усиливать санкции против РФ, а ближайшим странам отказываться от сотрудничества с Россией. Также Грузии и Молдове следует поднимать вопрос о военной деоккупации своих территорий.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Украине нужно наращивать оружие, поддержку. Второе – должна продолжаться политическая изоляция. Путину все должны дать понять, как говорил президент Украины, что он (Путин – Ред.) – не рукопожатный, то есть, что ему сейчас руки нельзя подавать, и мы понимаем, что эти руки в крови невинных украинцев. Это мир должен дать понять", — говорит эксперт.

Также он добавляет, что ближайшие страны должны отказываться от сотрудничества с РФ.

"Ближайшие страны, которые раньше были в Союзе, начиная от Казахстана и дальше, — они должны всячески отказываться от сотрудничества с Россией, а такие страны, как Грузия и Молдова должны активно поднимать вопрос о том, что они готовы к восстановлению своей территориальной целостности, и военным путем. Там, как мы знаем, есть оккупированные территории", — говорит Александр Мусиенко.

Кроме того, он отмечает, что нельзя допустить снятия санкций и нужно следить, чтобы Россия не могла их обходить. Также ограничительные меры необходимо усилить.

"И следующий момент – это максимальная экономическая и политическая поддержка Украины. Вот это – достаточно важно. И я думаю, что тогда, очевидно, что победа будет за нами, если мы будем придерживаемся всех этих составляющих. Если мы будем получать то оружие, которое просит Украина для того, чтобы деоккупировать украинскую территорию, то думаю, что все будет хорошо", — подытожил политический консультант.