Путин обвинил Украину в теракте: громкий ответ Зеленского и реакция Запада

Кремлевский диктатор настойчиво обвиняет Украину Зеленский же по слову в карман не лез и назвал Путина "больным существом". О деталях публичной перепалки, а также кровавых игрищах кремлевской пропаганды на крови собственных граждан говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Сразу после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" из Кремля дали команду "фас" своим пропагандистам. Российские псевдожурналисты, а на самом деле специалисты по запугиванию и фейкам, как Симоньян и Соловьев, начали забрасывать россиян, да и весь мир, чепухой о якобы причастности Украины к теракту.

Не остановили их даже обличительные признания западных разведок и, в конце концов, признания реальных виновников и заказчиков резни – террористической исламистской группировки "Исламское государство".

Но они это делают очевидно не просто так, а по команде Путина. 25 марта тот признал, что убивали боевики, но все-таки приплел туда Украину.

А уже 26 марта маховик пропаганды подхватили и самые влиятельные российские чиновники, которые вместе с ним уже более 20 лет правят в РФ. Речь идет о секретаре совета нацбезопасности РФ Николае Патрушеве и директоре ФСБ Александре Бортникове.

Опять же, несмотря на заявления западных политиков и предупреждение от США об опасности терактов и саморазоблачительном признании в содеянном от ИГИЛ, россияне продолжают настаивать, что в бойне в подмосковном "Крокусе" виновата Украина. И эти обвинения уже прямые.

После Патрушева, которого считают вторым по влиятельности человеком в России, волну лжи "оседлал" тот, кто на самом деле по логике здорового человека должен был обезопасить собственных граждан от терактов — директор ФСБ Александр Бортников. Но его, как и псевдожурналиста задавшего ему вопрос, больше интересует кровь. Во всем обвиняет СБУ и ГУР.

Что еще можно было ожидать от путинских приспешников? Да ничего. Впрочем, в Кремле признали, что о теракте им сообщили с Запада. Говорят, сделали все, чтобы не допустить кровопролитие, а информация от Штатов не подтвердилась.

Российские спецслужбы сделают все, чтобы подобная бойня повторилась. Об этом в своем Телеграмме написал известный украинский военный эксперт Александр Коваленко. Обозреватель считает, что из-за "информационной повестки" Кремля, ИГИЛ захочет снова организовать теракт в России. А Путин и не против.

Лукашенко проболтался

К тому же Путина и его шайку 26 марта внезапно разоблачил их дружбан Лукашенко. Напомним, что основная зацепка россиян, которую они выдают за украинский след, это якобы попытка террористов добраться до украинской границы. На самом деле, реальность была несколько иной.

"Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украино-российской границы", – сказал Лукашенко.

Кстати, автомобиль на котором террористы приехали в "Крокус" накануне теракта был на белорусских номерах.

Громкое заявление Зеленского

Впрочем, вытерпеть такие пустые обвинения не мог бы ни один глава государства, так что не смолчал и Владимир Зеленский! Путину досталось сполна.

"Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он – самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничего больше", — подчеркнул Зеленский.

Комментарий немецкого журналиста

Здравый смысл — это конечно хорошо, но Кремлю "удастся" убедить обычных россиян в причастности Украины к теракту, уверен заместитель главного редактора немецкого издания Bild. Говорит, россияне хотят верить своему кровавому царю.

"Я еще помню времена примерно около 2010 года, когда многие думали, что соцсети сделают людей умнее и диктатурам придется туго. А ложь и пропаганда, как сейчас от Путина о том, что на самом деле за терактом каким-то образом стояла Украина, станет вряд ли возможной. Но происходящее вокруг теракта ИГИЛ в Москве, и многое другое за последние годы показывает, что пропаганда работает лучше, чем когда-либо... Люди в России хотят верить, что им говорят, а частью этого всегда является ненависть к украинцам", – отметил заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

Последствия для Украины

Какие же это могут иметь последствия для Украины? На самом деле, на этот вопрос точного ответа нет. В СМИ предполагают, что Путин может использовать это в качестве повода для новой масштабной мобилизации в РФ и объявить новое наступление на каком-либо из направлений фронта.

В ГУР еще 22 марта, в день теракта под российской столицей, заявили, что Путин воспользуется моментом, чтобы обвинить в этом Украину и дискредитировать ее на весь мир.

К счастью, пока ни одна из стран кроме РФ, не поддержала российские чепухи об "украинском следе", а наши союзники вообще отвергли этот сценарий даже раньше, чем Путин успел о нем заговорить.

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"ПУТИН — БОЛЬНОЕ И ЦИНИЧЕСКОЕ существо!" Зеленский эмоционально отреагировал на бред главы Кремля!