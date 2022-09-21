Путин объявил частичную мобилизацию: эксперты объяснили ее последствия для Украины и РФ

Что это значит для Украины и чем она может быть опасна. ТСН.ua собрал мнения экспертов на этот счет.

Частичная мобилизация усложнит ситуацию на фронте, Россия может пойти в наступление

Так, военный эксперт Петр Черник считает, что частичная мобилизация в РФ усложнит ситуацию на фронте для Украины.

"Усложнит нам жизнь. Однозначно, потому что появятся десятки тысяч новых российских граждан, которые пойдут воевать за "родину". Мы должны осознавать, что каждый человек, вооруженный автоматом и несколькими гранатами — это единица, которую нужно уничтожать. Их человеческие ресурсы кратно выше наших", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Россия будет отправлять на войну все больше и больше своих граждан, поскольку Кремль не примет поражение, а Путин никогда не сядет на скамью подсудимых.

"Они будут бросать на убой все больше и больше своих граждан. Если ради удержания власти Путина и вообще философии империи нужно будет убить 100-200 тысяч, миллион россиян, они убьют", — считает Черник.

Также он не исключает, что Россия может снова пойти в наступление на некоторых участках фронта.

"Нельзя недооценивать противника. Я приведу исторические параллели. После Сталинградской битвы стало понятно, что Германия проиграет. Напомню, Сталинградская битва закончилась в феврале 1943 года, а война закончилась в сентябре 1945 года. Два с половиной года лилась кровь. А на изломе 44-45 годов немцы совершили блестящую контрнаступательную операцию, так называемую Арденнскую операцию в юго-западную Бельгию. Вот почему я этот пример привожу? Гитлер знал, что они обречены, но они дрались. И эта операция им не помогла решить проблему войны, но они все же ее организовали. Поэтому нельзя недооценивать раненого зверя", — заявил Черник.

Частичная мобилизация больше угрожает самой России, чем Украине

В то же время, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что объявление частичной мобилизации в России существенно не повлияет на ход ее войны, которую страна-агрессор начала против Украины. Указ диктатора Владимира Путина вызовет проблемы внутри самой страны. Дело в том, что фактически по принуждению будут отдавать в армию тех мужчин, которые этого не хотят.

Эксперт считает, что путинский указ вызовет сопротивление во всех регионах Российской Федерации.

"Как может повлиять на ход войны? Только в плане того, что теперь это Россию толкает на проблемы внутри ее же страны. Потому что все россияне, которые хотели участвовать в боевых действиях — они уже на территории Украины", — объясняет Селезнев.

Он отмечает, что выступление "фюрера" Путина и восприятие его угроз "звучат уже не так", как было 24 февраля. "Да и не такой страшный черт, как его рисуют", — подытожил военный эксперт.

Ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский считает, что у России возможен переворот. В частности, он говорит, что в РФ может вспыхнуть бунт граждан из-за недовольства людей результатами войны против Украины.

"Я бы здесь отметил, что примеров в истории много. Такие поражения России, когда она с такими бравадами шла на разного рода военные компании и проигрывала их – они были катализаторами поднятия народа на определенное сопротивление и даже это приводило к смене властного режима. Аналогии и я не исключаю, что те поражения, которые происходят на территории Украины и на Харьковщине и на южном направлении, могут привести к тому, что россияне зададутся вопросом: "А зачем мы это все сделали, ведь мы и войну проиграли и находимся под разными санкциями". И собственно тогда и возникнут вопросы. Поэтому вполне возможно, что российский бунт будет иметь место, как и это было раньше", — отметил эксперт.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал соответствующий указ.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил глава Кремля.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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