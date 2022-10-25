Путин отчаянно хочет посадить Украину за стол переговоров: Фейгин рассказал, зачем ему это нужно

Предпосылкой к вероятному началу переговоров между Украиной и РФ мог бы быть отводы российских войск, но РФ на это не пойдет, говорит российский оппозиционер.

Россия могла бы добиться переговоров с Украиной, если бы начала отводить свои войска с оккупированных территорий, однако РФ на это не пойдет. Кремль хочет переговоров для того, чтобы остановить наступление ВСУ и выиграть время, чтобы перегруппироваться, накопить свои силы и настаивать на своем.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский оппозиционер и блогер Марк Фейгин.

"Любые переговоры возможны, наверное, если Москва станет отводить свои войска в эту же минуту. Видимо не напрямую, но через посредников, переговоры возможны", — считает Фегин.

По его словам, предпосылками к вероятному началу переговоров между Украиной и РФ могли бы быть отводы российских войск от правого берега Днепра, занятых территорий после 24 февраля.

"Начните обсуждать статус Крыма, статус Донецкой и Луганской областей. Возьмите на себя ответственность по разрушенным объектам критической инфраструктуры, почему бы и нет? Это, конечно, поспособствует переговорам, сначала через посредников, а в дальнейшем, возможно, и напрямую. Это все должно быть в одностороннем порядке и сразу. Но ведь они (руководство РФ – ред.) не это предлагают. Они говорят: "А давайте мы начнем переговоры, а вы остановите наступление ВСУ, прекратите обстреливать военные склады, штабы, а мы начнем переговоры и будем медленно разговаривать", — говорит Фейгин.

Оппозиционер припомнил переговоры в марте между сторонами в Турции, на которых РФ отказалась от предложения прекратить огонь. А сейчас ситуация изменилась для России.

"Тогда возглавляли российскую делегацию Мединский и Слуцкий. Они сказали: "Нет, это никак не влияет, мы ведем переговоры, а боевые действия своим чередом". Они тогда были убеждены, что зачем прекращать наступление, можно использовать переговоры и с позиции силы оккупировать все больше и больше новых территорий. А вот сейчас ситуация изменилась. Посмотрите, как радикально. Наступает ВСУ и теперь они сами хотят использовать переговоры для прекращения наступления, прекращения огня. Но сейчас так уже не получится. Для того, чтобы быть расположенным для переговоров, нужно отводить войска. Это очень простое решение и для этого не нужно прекращать огонь", — говорит оппозиционер.

Впрочем, по мнению Фейгина, РФ не согласится на отвод войск с оккупированных территорий Украины.

"Я думаю, что они на это не согласятся, и я думаю, что это все не больше, чем маневры для того, чтобы выиграть время, перегруппироваться, подвезти вооружение и настаивать на своем. Да, они, видимо, настроены на то, чтобы им оставили четыре захваченные области, ну а дальше они могут говорить о "демилитаризации", о не вступлении в НАТО и т.д., что абсолютно невозможно", — подытожил он.

24 февраля началось полномасштабное наступление России на территорию Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это необходимо для "демилитаризации и денацификации" Украины.

Российские оккупанты пытались захватить Киев, однако им это не удалось. После освобождения северных регионов Украины началось контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. Сейчас украинские защитники пытаются выгнать российских оккупантов со всей территории Украины и восстановить территориальную целостность по состоянию на 1991 год.

Сейчас армия России в войне против Украины больше всего внимания уделяет Бахмутскому направлению. Оккупанты пытаются выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о завоевании всего Донбасса, но несут большие потери.

В начале полномасштабного наступления РФ предложила Украине проводить переговоры в Беларуси. Для этого там несколько раз собирались украинские и российские представители, однако договориться о чем-либо не удалось. Впоследствии было встреча в турецком Стамбуле.

Украинская сторона отмечает, что Россия не настроена на переговоры, а постоянно выставляет ультиматумы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что "дипломатическое решение войны" опасно для Украины, поскольку это будет означать, что страна должна сдаться.

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