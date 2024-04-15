Путин отдал приказ взять Часов Яр к "символической дате": россияне активизировались и давят на город (карта)

Оккупационные войска наступают на Часов Яр Донецкой области. В воскресенье, 14 апреля, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что оккупанты получили приказ от Путина о захвате Часов Яра до 9 мая.

Какая ситуация в районе Часов Яра, оценка американских аналитиков и смогут ли вооруженные силы удержать город — читайте в материале ТСН.ua.

Приказ Путина

Высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая, проинформировал 14 апреля главнокомандующий ВСУ. По его словам, российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, чтобы в дальнейшем продвигаться в город. Оккупанты используют численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, среди которых расстрелы.

"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, буквально вгрызшихся в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Отдельные группы пехоты противника вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии", — рассказал Сырский.

Главком добавил, что украинские силы укрепили оборону в этом направлении. В частности, усилили бригады боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

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Смогут ли россияне взять город до 9 мая – оценка полковника в отставке ВСУ

Военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский не верит, что российские войска смогут взять Часов Яр до 9 мая. В то же время, он подчеркнул, что армия Путина "делает все возможное для того, чтобы захватить город".

"Мы уже имеем пример Авдеевки, когда они ставили задачу пять или шесть раз захватить Авдеевку к каким-то выдающимся датам. Но вместе с тем следует понимать, что россияне делают все возможное для того, чтобы захватить в принципе Часов Яр. Они прилагают к этому все возможные усилия и давят на наши позиции", – прокомментировал эксперт в эфире телемарфона 15 апреля.

Россия бросила на захват города самые боеспособные подразделения – аналитики США

По данным Института изучения войны (ISW), российское командование, вероятно, привлекли свои самые боеспособные подразделения для шутрмов на Часов Яр. Это, по их мнению, приведет к постепенному росту потерь, пока ВСУ необходимую технику.

По информации ISW, элементы, которые российские войска сосредоточили к северо-востоку и юго-востоку от Часов Яра, относительно менее боеспособны. Им будет трудно добиться успехов, аналогичных тем, которые были достигнуты восточнее Часов Яра.

Имеющиеся в распоряжении ISW кадры показывают, что украинские войска установили значительные укрепления в форме кольца в районе Часов Яра и российским силам будет трудно быстро прорвать эту оборону.

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Ситуация на восточном фронте обострилась – ВСУ

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин 14 апреля сообщил, что в последние дни ситуация на восточном фронте обострилась. Это связано с активизацией наступления врага после президентских выборов, а также с тем, что российское военное руководство поставило задачу до 9 мая захватить Часов Яр.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" самыми горячими остаются Бахмутское и Авдеевское направления. Ситуация в районе боевых действий сложная, но контролируемая", — сказал он.

Карта боев на Бахмутском направлении 14 апреля 2024 года. ФОТО: ISW

Какая тактика россиян в районе Часов Яра

В ОСУВ "Хортица" отметили, что тактика врага под Часов Яром по-прежнему заключается в круглосуточном штурме малыми группами в сопровождении артиллерии и авиации с целью взять под контроль город и населенные пункты вокруг него.

"Несмотря на это Силы обороны наносят значительный вред противнику в живой силе и технике" на всей линии столкновения... Руководство приняло соответствующие решения (по противостоянию врагу — ред.)... Решения есть, они будут воплощены в жизнь", — заверил он. .

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин подчеркнул, что украинское командование успеет усилить фронт средствами РЭБ и ПВО в этом направлении.

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Россияне продвигаются к проискам города — DeepState

По данным украинских аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Часов Яра и Новобахмутовки.

По состоянию на 15 апреля продолжаются бои в районе Бердичев, Часового Яра, Старомайорского и Красногоровки. Украинский Генштаб не комментировал эту информацию.

Тем временем в утренней сводке Генштаба говорилось, что на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области.

Россия может захватить Часов Яр быстрее Бахмута и Авдеевки — ISW

Американские аналитики предполагают, что дефицит в ВСУ артиллерии и средств ПВО позволит россиянам быстрее продвигаться во время операции по захвату Часов Яра. Поэтому они считают, что оккупанты смогут оккупировать город быстрее, чем Бахмут или Авдеевку Донецкой области.

"Российское военное командование, вероятно, считает, что продолжающаяся критическая нехватка боеприпасов в Украине позволит российским силам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW, что российские силы достигли лишь восточной части микрорайона Канала в крайнем восточном Часов Яру", — говорится в сообщении.

В то же время, там отметили, что российское командование "регулярно ставит нереалистичные цели" для продвижения своих солдат.

"Российские войска, может быть, смогут продвинуться быстрее, чем в предыдущих усилиях, учитывая уровень текущей нехватки украинской артиллерии и противовоздушной обороны", — отметили аналитики.

Напомним, в ВСУ сообщили, успеют ли усилить фронт средствами РЭБ и ПВО.

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