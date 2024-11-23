Путин открыто угрожает Украине: РФ готовит удары новыми ракетами

По словам кремлевского диктатора, удар по Днепру был нанесен якобы в ответ на разрешение США бивать по РФ оружием дальнего действия.

Последние дни стали очень нервными и стрессовыми для украинцев. Сначала закрылись посольства ряда стран в Киеве, затем россияне устроили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету, а впоследствии и Путин внезапно записал обращение в мир. Именно из того кабинета, в котором объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Что сказал Путин, о чем он соврал, что известно о новой ракете, которая атаковала Днепр, и о чем предупредили украинских нардепов – в эксклюзиве ТСН.ua.

Путин обратился к миру из того кабинета, в котором объявил войну

Путин обратился к миру, чтобы рассказать, что сейчас происходит в зоне СВО. И вот интересный нюанс – из этого же кабинета он объявил о начале полномасштабной войны в Украине утром 24 февраля. Теперь из этого кабинета кремлевский диктатор решил рассказать, чем же он отдал приказ ударить по Днепру.

И пока все терялись в догадках и ждали экспертиз, Путин заявил, что это и не межконтинентальная ракета, и не предназначенный для ядерного удара "Рубеж", а мол, "Орешник" — новейшая разработка РФ – баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, ранее являвшаяся сверхсекретным ракетостроительным объектом Советского Союза. А все это – якобы ответ на разрешение США бивать по РФ оружием дальнего действия. Он намекнул, что таким образом мир перешел "красные линии".

Ложь кремлевского диктатора

Путин похвастался, что российская ПВО все сбила, цели не достигнуты, жертв нет, разрушений тоже. Только в Курской области – мелочи, несколько десятков раненых и убитых среди "обслуживающего персонала". Тем не менее, Путин таким образом признал удары по России и контроль украинских войск над частью Курской области, но чихать хотел на все это, потому что у него другие цели.

Экспериментальный удар по Днепру был местью

Вслед за этим заявлением Путин признает удар по Днепру и заявляет, что это была новейшая разработка России, а этот пуск одновременно был и экспериментальным испытанием, на что способно это оружие. Испытание ценой жизни украинцев.

Стоит отметить неприкрытый цинизм, с которым этот военный преступник рассказывает о названии ракеты, целях, ударах. Невооруженным глазом видно, как он просто наслаждается смертью мирных украинцев. После этого Путин снова подчеркивает – эта атака по Днепру – месть за удары по РФ.

Путин анонсировал новые удары

Дальше Путин заговорил о нарушении договоров США. Кровавый диктатор жалуется на нарушение кем-то какого-то договора и кажется совсем не беспокоится о десятках договоров, которые нарушила РФ за время его президентства.

Более того, Путин анонсировал новые удары, но мол, все зависит от "поведения" Америки. Но уже не Украиной единой, Путин пригрозил ударами и по другим странам, в том числе и членам НАТО.

Обещает "предупреждать" украинцев об ударах

Ну а еще Путин "благородно" заявил, что будет предупреждать украинцев, когда россияне снова будут бить этими ракетами. Он отметил, что его не пугает возможный ответ, потому что в мире не существует системы ПВО, которая могла бы сбить "Орешник".

И снова подчеркнул, что Россия готова к глобальному конфликту и советует в этом не сомневаться, но добавил, что по мирному пути еще можно пойти. Интересно, о каком мирном пути здесь может идти речь?

Реакция Зеленского

Не смолчал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что своим обращением Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, расширению этой войны. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины – контингента не менее 11 тысяч солдат.

Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру – одному из самых больших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН.

"Путин сделал оба этих шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все другие страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну – совершенно непровоцированную" войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к миру

Зеленский призвал мир действовать, потому что новая баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством того, что мира Россия точно не хочет. И отметил, что Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия по территории РФ стало каким-то "новым шагом".

"Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права. Наше право на самооборону такое же, как и у любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "Шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее – он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира", – заявил президент.

Зеленский также признал, что сильной реакции мира нет, а именно на это и надеялся Путин.

"Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Нужно, чтобы Путин чувствовал, что стоят его больные амбиции. Надо реагировать на Россию. того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно", – подчеркнул гарант.

Что пишут западные СМИ

Путин уже открыто шантажирует не только Украину, но весь мир. После заявлений Путина об ударе России стратегической ракетой средней дальности по Днепру на обложках мировых СМИ появились заголовки:

Кремль предупреждает: Вы вступили в войну;

Британия – ответная цель для ракетного удара;

Британия и Франция будут твердо стоять против Путина;

Путин угрожает мировой войной.

The Economist пишут, что ударом новой ракетой по Днепру Россия хочет отговорить западные страны от углубления своего участия в Украине.

"Это не было каким-то новым революционным оружием. Тем не менее, этот удар очень похож на часть больших усилий России отказать западные страны от углубления своего участия в Украине. Важной аудиторией должна была быть новая администрация Трампа, которая все еще совершенствовала свой подход к войне".

Что говорят в России

В Associated Press также пишут, что запуск российской баллистической ракеты "Орешник" был направлен не столько против Украины, сколько стал сигналом Запада о готовности России к ракетному противостоянию — такого мнения придерживается директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Севилл. Собственно, его позицию и опубликовали в статье.

И что интересно, "говорящий рот Путина" Дмитрий Песков сообщил, что Россия за полчаса до пуска ракеты сообщила об этом США по линии центра уменьшения ядерной опасности, чтобы не нарваться на ответ, который должны осуществить Соединенные Штаты Америки. А "главный алкоголик России" и он же заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на английском языке в соцсети X, что этот удар якобы "и есть то, чего хотел Запад".

Пентагон был предупрежден

Минобороны США подтвердило, что Россия предупреждала об ударе по Днепру. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что Соединенные Штаты были проинформированы о запуске Россией "экспериментальной ракеты" через каналы ядерной безопасности. В Минобороны США подтвердили, что речь идет о запуске ракеты средней дальности на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Как сообщали CNN и Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника, у России есть ограниченное количество таких ракет. Вашингтон предостерег, что они могут быть направлены не только против Украины, но и других стран. Но во всех западных СМИ от 21 ноября свои версии, чем именно путинская армия ударила по Украине.

Какую ракету применила РФ для удара по Днепру

Со ссылкой на "собственные источники" одни говорили, что удар был обычной баллистикой, а не МБР или "Рубежом". Путин вообще заявил о новейшей разработке "Орешник", а в Financial Times сделали совсем другое заявление со ссылкой на украинского военного чиновника. Там заявили, что ударили по Днепру таки той знаменитой ракетой РС-26 "Рубеж", которая имеет радиус действия до 6000 км.

В то же время в открытом доступе нет никакой информации о российской ракете с обозначением "Орешник", которой, по словам президента РФ Владимира Путина, якобы был нанесен удар по Днепру. Но в Кремле любят играть в сочинение двойных названий для своего оружия.

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На это обратили внимание эксперты издания Defense Express. Отмечают, что обозначение "Орешник" могло фигурировать в рабочей документации ракеты, которая теперь известна как РС-26 "Рубеж". В частности, они напомнили, как летом 2022 года российские пропагандисты рассказывали о проекте дальнобойной противокорабельной ракеты "Змеевик", а уже через год упоминание о таких ракетах исчезло из публичного пространства.

В издании предполагают, что сообщения о "Змеевике" могли выполнять роль "прикрытия" для реальных проектов РФ по созданию баллистических ракет средней дальности. По аналогии с этим случаем, в Defense Express считают, что обозначение "Орешник" могло фигурировать в рабочей документации ракеты, которая теперь известна как РС-26 "Рубеж".

"Такая "двойственность" для российского ВПК вполне привычная вещь, можно привести и такую иллюстрацию – крылатая ракета Х-101 у рашистов также обозначается как "Изделие 504", хотя, конечно, обычно используется преимущественно именно индекс Х-101", – пояснили эксперты. .

Игра Кремля

По мнению экспертов, используя обозначение "Орешник", Путин пытался психологически повлиять на страны Запада, создав впечатление, что в распоряжении РФ вроде бы появились неизвестные ракетные возможности.

"На этом этапе лучше не оперировать обозначением "Орешник", чтобы не давать Путину возможность расширять "стратегическую неопределенность" для шантажа цивилизованного мира", – говорится в материале.

Украина вправе бить по РФ

Путин окончательно обнаглел. Сначала он начал полномасштабную войну, а теперь шантажирует Украину и мир новыми ударами, если Украина не перестанет бить по России. И это очевидно не все требования.

Выходит так, что Россия напала, а никто не может дать ей "пощечину" в ответ. Потому что в Кремле сидит бешеный маньяк, которому нечего терять. Мир годами ему ничего не запрещал, а теперь хоронят головы.

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Но действительно ли кто-то в мире верит, что в случае победы над Украиной Путин "наестся" и не двинется дальше? Украина имеет полное право поражать любые военные цели на территории России. Это в очередной раз подчеркнул спикер МИД Георгий Тихий.

"Украина неоднократно использовала дальнобойные способности против целей на временно оккупированных территориях, но Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России. Следовательно, он прекрасно осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины", - подчеркнул Тихий.

Неожиданная реакция Сербии

Тихий также отметил, что Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а Россия может "обвинять только себя в последствиях своего решения напасть на Украину".

Президент Сербии Александр Вучич после встречи со своим словацким коллегой заявил, что "сегодня была межконтинентальная ракета, а завтра – еще что-то". Он предостерег, что Путин "не блефует", когда угрожает миру ядерным оружием.

"Если вы думаете, что будете стрелять чем угодно по территории Российской Федерации, с логистикой западных стран, с оружием с Запада, и что это останется без ответа, и что Путин не будет использовать все виды оружия, которые, по его мнению, нужны, вы или его не знаете, или вы ненормальны, третьего варианта нет", – отметил Вучич.

Верховную Раду предупредили об ударе

Тем не менее заявление Путина и новый удар обсуждает весь мир. Угроза нового удара не исчезает. И, к слову, 22 ноября минимизировано количество людей в Кабмине и других госорганах в правительственном квартале. Все службы Верховной Рады и секретариаты комитетов также не работают из-за угрозы обстрела.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Офис президента работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности. К слову, нардеп Тарас Батенко заявил, что накануне удара по Днепру Верховная Рада получила информацию от спецслужб о готовящемся ударе экспериментальным вооружением баллистического характера.

ТСН.ua не может независимо подтвердить или опровергнуть эту информацию, но если это правда, возникает вопрос: почему нардепов предупредили, а людей, которые работают или живут в центре Киева – нет?

Экстренное заседание Совета Украина – НАТО

На экстренное заседание для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по Днепру собирается и Совет Украина-НАТО, которое состоится 26 ноября. Но "экстренность" этой встречи вызывает сомнения, ведь удар был 21 числа, а чтобы съехаться на заседание представителям Украины и стран НАТО, почему-то необходимо целых пять дней на подготовку.

В то же время, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung заявило, что, например, Германия уже готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО. Объем стратегического документа составляет 1000 страниц, а подробности держатся в секрете. Известно лишь, что предполагается развертывание 800 тысяч военных, а гражданскому населению советуют заранее приобрести генераторы.

Новая информация от разведки

В новом заявлении ГУР Минобороны Украины говорится, что 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Летела эта ракета до города 15 минут. У ракеты было 6 боевых частей с 6 суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 махов. Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4-м государственном центральном межвидовом полигоне РФ" в городе Капустин Яр в Астраханской области в октябре 2023 и июне 2024 года.

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