Путин отменил массированный обстрел Киева в последний момент: что произошло

Что заставило Россию отменить нанесение удара и не поднимать самолеты

Прошлой ночью все ждали массированного обстрела Россией Киева. Многие писали о том, что Путин намерен окончательно уничтожить энергетику столицы, погрузив город в сплошную тьму и мороз. Мониторы сообщили об активности российских «Тушек» до 2 ночи, но боевых вылетов не произошло.

ТСН.ua выяснял, что помешало россиянам и не означает ли это то, что противник меняет тактику — переходит к откровенному морально-психологическому давлению на фоне ближайших переговоров.

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что такое поведение — это последствия происходящего в Давосе, где подводились военно-политические и военно-экономические итоги с участием мировых лидеров.

«Вероятно, что Трамп захотел увидеть и услышать в Давосе нашего президента, чтобы выяснить, на что Украина может пойти в дальнейшем. И дальше возник вопрос энергетического перемирия. Оно очень болезненно для обеих сторон», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Горящие НПЗ и переговоры в Эмиратах

Он добавляет, что для России самый болезненный вопрос — это их горящие НПЗ и все, что связано с горюче-смазочными материалами, по которым мы наносим чувствительные удары.

«А еще добавилась тема с нефтяными танкерами теневого флота России, которые начали захватывать и топить. Путин видит, как развиваются события, которые могут ускорить крах российской экономики, а этот год для них уже критический, не только на поле боя, где Украине нужно удержаться. Поэтому российский диктатор хочет снова ухватиться за окно возможностей в виде „энергетического перемирия“, потому что это позволит ему захватить еще больше украинских земель», — отмечает генерал-лейтенант.

Что касается Украины, то Россия нанесла серьезные удары по нашей энергетике, результаты этих ударов во время сильных морозов ощутила вся страна и особенно Киев.

«Американцы, учитывая состояние переговорного процесса, рассматривают возможность того, что обе стороны пойдут на то, чтобы остановить нанесение ударов. Со стороны Украины по российским НПЗ, а со стороны России по нашей энергетике. В Эмиратах трое суток технически будут продолжаться переговоры с участием представителей Украины, США и России», — говорит военный эксперт.

Он добавляет, что такие переговоры уже имели место, но в них принимали участие второстепенные лица. Россия тогда всячески тормозила продвижение этого процесса, и разговоры были ни о чем.

«Сейчас переговоры на этом уровне имеют вес и есть большие шансы договориться. Поэтому, когда ведутся переговоры такого уровня, наносить массированные ракетные удары было бы нецелесообразно. Думаю, поэтому планируемый ракетный удар отложили», — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что это не означает, что ракетных ударов больше не будет. Ведь уже было время, когда в Украине работали определенные международные организации и приезжали влиятельные политики.

«На это время обстрелы прекращались. Но иногда Россия их возобновляла. Поэтому нынешнее затишье — это последствия Давоса. Что будет дальше — ждем результатов переговоров в Эмиратах», — отмечает Игорь Романенко.

«Крючок» для Трампа и команда «отбой»

Эксперт добавляет, что массированный обстрел Украины действительно планировался. Но Путину достаточно дать команду «отбой», и ее выполняют подчиненные.

«Путина проинформировали о происходящем в Давосе помощники, и он соответствующим образом реагирует — дает команду отложить обстрел. Кстати, по инсайдерской информации, в Давосе Путин через Дмитриева передал записку Трампу с определенными просьбами, а кроме записки, думаю, была и обратная связь. Трампу нужны хоть какие-нибудь сдвиги в войне, которую он обещал остановить за один день. Поэтому сейчас и начались переговоры об энергетическом перемирии. Оно очень необходимо Путину, и это уже серьезно», — отмечает Романенко.

Военный эксперт подчеркивает, что позитив для Украины в том, что американцы в дальнейшем будут предоставлять нам оружие или продавать его. И Трампу косвенно, но в чем-то придется давить на Путина.

«Пока Трамп не решается это делать в лицо Путину, потому что у последнего на него, пожалуй, есть крепкий крючок. Думаю, что именно в этом определенный позитив для нас, потому что Трамп может помочь Украине с вооружением, а мы соответственно сможем выстоять в такой тяжелый для нашей страны период», — говорит эксперт.

Чего ждать дальше?

По мнению военного эксперта, даже во время переговоров россияне могут прибегать к давлению на Украину. Например, поднимать в воздух МиГи, снаряженные «Кинжалами», или перемещать самолеты стратегической авиации. То есть делать все, чтобы в Украине в это время раздавался сигнал воздушной тревоги — люди шли в укрытия, а жизнь становилась на паузу.

«Россияне делали это раньше и будут делать в дальнейшем, пока не будет подписано соглашение по энергетическому перемирию, но угроза исчезнет только для энергетических объектов, все остальное останется как раньше. Возможности и инструментарий, чтобы оказывать такое давление, у Путина есть. Он будет поднимать носители „Кинжалов“ или самолеты стратегической авиации. Этим он не только усилит военно-политическое давление на Украину, но и обучит своих молодых пилотов, которые будут отрабатывать различные полетные задачи», — заключает эксперт.