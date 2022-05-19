Путин отправил в Украину 5 тысяч бурят: журналистка рассказала об антивоенном движении в республике

В Украине воюют 5 000 бурятов, которых Путин отправил убивать людей и уничтожать инфраструктуру.
В то же время, несмотря на большое количество убитых, протест россиян против Путина сегодня вряд ли возможен. Журналистка из Бурятии говорит, что пока Россия остается в таком виде, никакие изменения в ней невозможны.
Об этом рассказала в эфире проекта 1+1 "Нічна Варта" журналистка "Радио Свобода" из Бурятии Раджана Дугар.
"Путин использует непропорциональное число военных из нероссийских регионов. Особенно это касается Бурятии. В Украине воюют уже 5 тысяч бурят. В то же время население всей Бурятии меньше 500 000. Путин отправил на войну более 1% населения нашей народности. Такого нет ни в одном регионе", — сказала она.
На вопрос ведущего, сколько бурят должно погибнуть, чтобы в РФ началась "бурятская революция", Раджана Дугар заявила, что несмотря на количество убитых, революция невозможна. Россия, по ее словам, превратилась в фашистское государство, и пока она остается в таком виде, никакие изменения в ней невозможны.
Также она рассказала, что Бурятия - очень бедный дотационный регион, и большая революция там начаться не может.
"А вот такие регионы как Татарстан, республики Северного Кавказа, Урал, Дальний Восток. Россия вообще немонолитна и в регионах существует настоящий сепаратизм", – добавила Раджана Дугар.
Напомним, трупы постоянно привозят из Украины: в столице Бурятии спорткомплекс превратился в зал ритуальных услуг.
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