Путин перемешал пауков в банке: новый министр обороны РФ, а Шойгу – теперь начальник Медведева

Путин решил осуществить ряд кадровых перестановок. ТСН.ua разбирался – кого, куда и зачем назначает диктатор.

Российский диктатор Владимир Путин совершил ряд кадровых перестановок. Наверное, самое гнусное – увольнение министра обороны Шойгу и назначение его на должность вместо Патрушева.

ТСН.ua разбирался в тонкостях кадровых перестановок.

Почему Путин взялся "тасовать карты"

Хотя и путинская Россия – авторитарный режим, диктатор Путин любит иногда "играть" в демократию. Поэтому 7 мая после инаугурации Путина премьер Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Впоследствии Путин внес в Госдуму представление о кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Формально в России президент представляет кандидатуры только министров силовых ведомств и министра иностранных дел. Хотя смешно даже предположить, что другие кандидатуры министров были поданы без согласия диктатора.

За что "влетело" Шойгу

Сергей Шойгу – многолетний соратник Путина. С 2012 года он занимает должность министра обороны, а до этого 18 лет возглавлял российское Министерство чрезвычайных ситуаций.

Считалось, что диктатор даже дружит с Шойгу, ведь нередко "парочка" предстала перед камерами пропагандистов на природе, охоте или рыбалке.

Фото: Фото из открытых источников

Путин и Шойгу на рыбалке/Архивные фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения Путин регулярно испытывал "критику" (ну насколько в РФ можно критиковать "первого") от лагеря Z-патриотов за отказ освободить Шойгу после того, как план "2-3 недели" потерпел крах.

После мятежа Пригожина в июне 2023 года об увольнении Шойгу в РФ уже говорили на полном серьезе и даже нашли ему замену – бывшего охранника Путина, а ныне губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Якобы Дюмин договорился с Пригожиным остановить марш на Москву, а главным требованием главы ЧВК "Вагнера" якобы стала именно отставка министра обороны. Однако, как оказалось, Путин не собирался выполнять обещанное, а просто ликвидировал Пригожина.

Алексей Дюмин, которому напрасно "пророчили" пост министра обороны РФ / Фото: Википедия

Поэтому инфоволна с увольнением Шойгу стихла и он почти находился на своей должности. Однако недавно над казалось бы неизменным министром обороны РФ начали сгущаться тучи. по обвинению в получении взятки в размере 1 млрд рублей был арестован заместитель Шойгу, миллионер Тимур Иванов, отвечавший за государственные закупки и капитальное строительство.

Задержанный заместитель министра обороны Иванов / Фото: tass.ru

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк еще две недели назад предположил, что Шойгу станет "последующим" после задержания его заместителя.

По мнению аналитиков ISW, Путин хочет наказать Шойгу за неспособность достичь целей в войне в Украине и снизить его влияние.

Новая должность Шойгу и увольнение Патрушева

Сергея Шойгу диктатор перевел на должность секретаря Совбеза РФ. В этой должности тувинец займет место освобожденного от должности Николая Патрушева.

По словам представителя диктатора Дмитрия Пескова, Шойгу в должности секретаря Совета безопасности одновременно будет заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии, а также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"И вы уже знаете – раньше это уже тоже было сообщено, – из министерства обороны под президента выводится ФСВТС. И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу", – Песков.

Песков заверил, что Шойгу продолжит работать "в этой области, которую он хорошо знает", ведь он "глубоко погружен в эту работу, отлично знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия".

Кроме того, Песков заявил, что Валерий Герасимов останется начальником генштаба ВС РФ.

Валерий Герасимов / Фото: Associated Press

В России главой Совбеза считается Владимир Путин, а секретарь, то есть теперь Сергей Шойгу – исполнительным руководителем. При этом заместитель председателя Совбеза, скандально известный "угрожающий" на пьяную голову Дмитрий Медведев, по данным росСМИ, подчиняется непосредственно Путину.

Путин, Медведев и Патрушев

А куда же денется бывший босс Путина

Также читайте Действительно ли Герасимов и Патрушев хотели саботировать план Путина по войне: объяснение Буданова

Николай Патрушев – еще тот "чекист". Патрушев даже когда-то был начальником Путина. А когда последний стал премьером еще до президентства, то рекомендовал Патрушева на пост главы ФСБ. Кстати, через месяц после его назначения в сентябре 1999 года произошел известный теракт – взрывы домов на Каширском шоссе. Существует версия и о причастности к теракту главы ФСБ РФ и Владимира Путина.

Патрушев возглавлял ФСБ до 2008 года, а затем занял пост секретаря Совбеза РФ, на котором и находился до этого времени.

В указе Путина сказано, что Патрушева "уволили с должности в связи с переходом на другую работу". О какой самой работе идет речь, в РФ обещают сообщить позже.

Николай Патрушев / Фото: Associated Press

Николая Патрушева называли то конкурентом Путина и потенциальным мятежником, который может свергнуть главу Кремля с "трона", то ближайшим соратником. Была версия, что новым главой Кремля может стать даже не сам Патрушев, а его сын Дмитрий, получивший повышение.

С министра сельского хозяйства Патрушев-младший "дорос" до должности вице-премьера.

Дмитрий Патрушев / Фото: Associated Press

Кто станет новым министром обороны РФ

Новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, до отставки кабинета министров РФ занимавшего должность первого вице-премьера. Формально его кандидатуру рассмотрит Совет Федерации РФ 13-14 мая, но смешно даже предположить, что глава Совета, предательница своего народа Валентина Матвиенко возразит Путину.

Как пишет российская служба "Радио Свободы", Белоусова называли куратором экономического блока в правительстве. СМИ сообщали о его якобы конфликтах с экономическими министерствами и Центробанком. По информации издания, Белоусов – наследственный экономист. Его отец участвовал в разработке Косыгинской реформы, пытавшейся ввести в советскую экономику элементы рыночных механизмов.

Белоусов также был министром экономического развития России в 2012-2013 годах, а с 2013 по 2020 год был помощником президента РФ.

Путин и Белоусов в 2016 году / Фото: ТАСС

С 2022 г. он находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств. В частности, Японии, Канады, Великобритании и Австралии.

По словам Пескова, Путин решил назначить Белоусова, который является гражданским, из-за "необходимости внедрения инноваций" и необходимости "вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента".

Андрей Белоусов / Фото: Фото из открытых источников

Остальные "кадры" — на своих местах

В других ведомствах силового блока правительства РФ изменений нет – Путин планирует переназначить главы министерств на свои должности.

"грустная лошадка" Сергей Лавров может повеселеть – он остается министром иностранных дел;

Сергей Лавров / Фото: Associated Press

Константин Чуйченко – глава Минюста;

Владимир Колокольцев – глава МВД;

Александр Куренков – глава МЧС;

Александр Бортников – директор ФСБ;

Сергей Нарышкин – глава Службы внешней разведки РФ;

Виктор Золотов – руководитель Росгварии.