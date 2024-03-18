Путин переназначился еще на шесть лет: почему Запад молча это "проглотил" и не признал его нелегитимным

Путин переназначил себя еще на шесть лет – до 2030 года. Президентские "выборы" в России впервые продолжались три дня — 15-17 марта. А в некоторых регионах, учитывая оккупированные украинские территории, "голосовали" вообще досрочно и онлайн.

У Кремля было две главные задачи: продемонстрировать рекордно высокую явку и результат поддержки Путина не ниже 80%. В этом им помогла даже "либеральная" оппозиция, призывающая людей как в России, так и за границей идти голосовать, создавая Кремлю необходимый эффект массовости.

Кремль объявил о рекордных 87,28% голосов, которые Путин якобы набрал, что даже больше, чем на четырех "выборах" до этого. Западные лидеры и правительства осудили псевдовыборы в России, назвав их нечестными и недемократическими. Но никто из них ни слова не сказал о возможности непризнания Путина нелегитимным президентом, учитывая незаконное голосование в оккупированных украинских регионах. На Западе, очевидно, до сих пор царит страх, что они таким образом обрежут себе дорогу к возможным переговорам с Россией.

Ведь не зря на первой после закрытия участков пресс-конференции на вопрос о возможном конфликте между НАТО и Россией Путин сказал: "Все возможно в современном мире... И это будет в шаге от полномасштабной Третьей мировой войны". Поэтому эти выборы были скорее ритуальными и своего рода референдумом на продолжение войны, и возможно не только против Украины. Как Запад оценил этот очередной кремлевский фарс и чего ждать от пятого срока Путина, ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Навальнисты и игра на Кремль: как "оппозиция" помогла Путину

Ранее ТСН.ua уже писал, что это первые для Путина выборы, происходящие в условиях полномасштабной войны. Так, в 2000 году, когда он избирался впервые, были взрывы домов в Москве и Чечня. Однако по масштабам война России против Украины – это первая полномасштабная война на европейском континенте со времен Второй мировой. Именно поэтому для Кремля было столь важно создать эффект большой явки и рекордной поддержки Путина как мандата на продолжение войны.

Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна, с сегодняшней ситуацией, с тем, что мы вынуждены с оружием в руках защищать интересы наших граждан, людей. Результаты явки показывают, что рядовые люди чувствуют это и понимают. Люди пришли. чтобы создать условия внутренней, политической консолидации, чтобы эта сплоченность позволяла нам на линии боевого столкновения действовать эффективно…", — сказал Путин на пресс-конференции.

Интересно, что эти "выборы" Путина проходили ровно через 10 лет после оккупации Крыма. Однако Кремль вообще не использовал эту тему в своей предвыборной кампании, сосредотачивая внимание на войне, которую нужно продолжать. Только в понедельник, 18 марта, на Красной площади в Москве организовали концерт.

В течение двух лет с начала полномасштабного вторжения от западных политиков, экспертов и представителей российской "оппозиции" можно было услышать, что это война Путина, а не россиян и России. Однако эти президентские "выборы" заставили западные СМИ наконец-то посмотреть правде в глаза: подавляющее большинство россиян поддерживают войну против Украины, считая территорию Украины — Россией, о чем недавно впервые публично сказали заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В статье об этих "выборах" The New York Times приводит комментарии рядовых россиян, голосовавших за Путина и поддерживающих войну против Украины. И даже длиннющие очереди россиян у их посольств за границей, где они собрались вроде бы на протестную акцию неповиновения ровно в полдень, больше напоминали помощь Путину, потому что создавали картинку массовости. В сети также было много видео, как прокремлевские настроенные россияне подходили скандалить протестующим, выкрикивая лозунги в поддержку Путина и войны.

В Берлине, где голосовали Юлия Навальная и Михаил Ходорковский, очереди растянулись на несколько кварталов. Однако даже там нашлись россияне, выкрикивавшие лозунги в поддержку войны, добавляя, что "Берлин – это русский город". Несколько бюллетеней было замечено и на могиле Алексея Навального в Москве. Но, очевидно, они фейковые, ведь вряд ли люди так просто смогли бы их вынести с участков. И хотя российские СМИ, именующие себя "либеральными", и пишут, что как в крупных российских городах, так и за рубежом, в полдень люди собрались на акцию против Путина, как и призвал покойный Навальный, на самом деле и это Кремль использовал в свою пользу, отрапортовав о рекордной явке, особенно за границей – под 400 тыс. Как писал российский писатель Салтыков-Щедрин: "Любят русские люди бунтовать. Станут на колени перед барским домом и стоят негодяи. И знают, что бунтуют и все равно стоят".

И западные, и российские так называемые либеральные СМИ подавали чуть ли не как сенсацию то, что в воскресенье вечером на пресс-конференции Путин впервые произнес фамилию Навального и прокомментировал его смерть. Однако выглядело это скорее как издевательство, в том числе над правительством Шольца, так как немецкие и американские СМИ сообщали, что Навального хотели обменять на вероятного офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Ханги.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США такого не было? Кстати, за несколько дней до того, как господин Навальный ушел из жизни, мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах.Вы можете мне поверить, можете – нет, но человек мной говорила, еще фразу не закончила, а я уже сказал: "Я согласен". Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Такова жизнь", — сказал Путин.

Мероприятие проглотило эти "выборы": с Путиным продолжат говорить

Явка на этих "выборах", по версии Кремля, составила 77%, что является самым высоким за всю историю президентских выборов в России показателем. Отрапортовали даже о якобы 4,6 млн. голосов, полученных с оккупированных украинских территорий, а также о рекордных показателях в Курской и Белгородской областях, где уже неделю идет рейд российских добровольцев — легиона "Свобода России", Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса.

Так, на избирательных участках были попытки поджога и порчи урн с бюллетенями, заливая их зеленкой или чернилами. Но на всю страну таких случаев было всего несколько десятков. Западные медиа, например Politico, предоставляя комментарии российских "экспертов", работающих за границей, намекают на российские "элиты" (если их можно так назвать – ред.). Мол, как только они поймут, что Кремль нарисовал Путину необходимый результат, а на самом деле эти цифры далеки от реальности, эти "элиты" будут активнее искать преемника Путина, на которого и сделают ставку. Хотя эти самые "эксперты" почему-то забывают сказать, что "элита", приближенная сейчас к Путину, тоже зарабатывает на войне, поэтому на цифры им плевать.

Лидер Китая Си Цзиньпин направил Путину поздравление с "победой", отметив, что Россию под его руководством предстоят большие дела. Также приветствия поступили из Индии, Северной Кореи, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Кубы, Венесуэлы и других. Западные страны в целом осудили недемократичность и нечестность выборов Путина, назвав их выборами без выбора, как это сделала министерка иностранных дел Германии Анналена Бербок, или сравнив Путина со Сталиным нашего времени, как министр обороны Британии Грант Шаппс.

От имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля официальный Брюссель опубликовал заявление, в котором осуждаются незаконные "выборы" Путина на оккупированных украинских территориях. Однако почти никто из западных лидеров или глав правительств так и не решился произнести заявление:

"Мы не признаем Владимира Путина легитимным президентом России".

Единственные, кто более или менее четко это артикулировал, – это Литва, Латвия и Эстония. Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что российские "выборы" нелегитимны, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна добавил, что законное место Путина – на скамье подсудимых в Гааге. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс иронически написал в Х: "Выборы. Какие выборы?"

В правительстве Германии подтвердили готовность говорить с Путиным. И именно здесь явно скрыт самый большой страх западных лидеров: если они действительно признают Путина нелегитимным президентом России, как в свое время самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, то условно завтра им не с кем будет говорить в России, учитывая риск расширения войны на натовские страны вплоть до ядерной эскалации.. И Путин будет и дальше использовать этот шантаж, потому что видит, как Запад этого боится.

И он уже это сделал, судя по первым комментариям кремлевского военного преступника сразу после закрытия избирательных участков, допустив возможность войны с НАТО, которая приблизит мир к Третьей мировой. А относительно войны против Украины и ближайших перспектив ее развития, отвечая на один из вопросов на пресс-конференции о возможности захвата Россией Харькова для большей безопасности Курской и Белгородской областей, Путин заявил о создании в будущем "санитарной зоны", которая должна теоретически обезопасить российскую территорию от прилетов.. Однако, как показала практика, чьи-то беспилотники могут лететь и на 1000 км вглубь России. И в последнее время их особенно привлекают российские НПЗ.

Единственный вопрос, который пока остается без ответа: объявит ли Путин очередную волну мобилизации в России и когда? Ведь для большого наступления или прорыва, по данным западных разведок, у врага нет дополнительных сил и резервов. Тем не менее, и украинская оборона сейчас едва сдерживает линию фронта, на что значительное влияние оказывает западная военная помощь, которая все еще заблокирована. The Times пишет, что во время визита в Киев министр обороны Грант Шаппс и командующий британской армией Тони Радакин советовали Украине воздержаться от реализации новых наступлений на фронте, сосредоточив усилия на Черном море и ударах по целям в Крыму.

Если это будет сопровождаться передачей Украине дальнобойных немецких ракет Taurus и американских ATACAMS, способных поражать враждебные цели на большом расстоянии, с этим трудно не согласиться. Плюс летом мы уже начнем получать первые истребители F-16. Однако если тактика дозированной военной поддержки будет продолжаться, потому что Запад будет продолжать взвешивать риски возможной эскалации, — это именно то, что нужно Путину. Долгая война на истощение, как уже показали эти два года, помогает Путину цементировать свою власть в России, уверяя россиян, что Запад – это зло, а Украину нужно уничтожить, создав здесь санитарную зону.