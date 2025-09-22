- Дата публикации
"Путин плохой, он — как Иран": что говорят хасиды, которые приехали в Умань, о войне в Украине
В Умань приехали хасиды — они говорят, что не боятся обстрелов, потому что у них тоже война.
Десятки тысяч хасидов традиционно съехались в Умань Черкасской области, чтобы отпраздновать Новый год по иудейскому летоисчислению. Это будет 5786 год по их календарю. Он наступит сегодня после захода солнца.
Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.
В Умани находится очень много хасидов. В 12:00 там началась всеобщая молитва.
«Я обратил внимание, что наши полицейские находили общий язык с гостями из Израиля», — говорит корреспондент ТСН.
Точное количество гостей в Умани пока не называют.
Вот что говорят хасиды:
«Для людей важно приезжать сюда каждый новый год, еврейский новый год, быть у могилы их лидера, их наставника, их учителя — это чрезвычайный момент. Связь между украинским и еврейским народами, особенно вокруг ребе Нахмана, она очень большая», — говорит Йонатан Гершван.
«Мы любим Украину! Мы любим Украину! Путин плохой. Он — как Иран!!! Мы ненавидим Иран!», — говорит паломник.
«Пожелание украинцам — оставаться сильными! Украина должна оставаться сильной против Путина и его агрессии! И правда победит!», — говорит другой хасид.
