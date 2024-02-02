Путин поедет в Северную Корею клянчить танки, артиллерию и снаряды для войны: эксперт оценил, удержит ли оборону Украина

В ближайшее время Путин может попросить у Северной Кореи не только новые снаряды, но и танки, и артиллерию для войны против Украины. Как известно, о возможности договоренностей об оружии между Россией и Северной Кореей недавно заявили в ГУР Минобороны Украины.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"То количество боеприпасов, которое Северная Корея может поставлять России для нужд артиллерии последней – оно не может глобально повлиять на ситуацию в зоне боевых действий. Оно может повлиять ситуативно, стабилизировать ситуацию для россиян", – говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Я имею ввиду то, что сейчас есть много предположений о том, сколько они отправили боеприпасов. Есть информация о 5 тыс. контейнерах, есть информация о 1 тыс. контейнеров. Но, скорее всего, количество меньше, чем больше. В последние месяцы у россиян сохраняется средний показатель выстрелов – 10 тысяч в сутки, напомню, ранее у них было 80 тыс. выстрелов в сутки. Это не означает, что они получили достаточно большое количество боеприпасов, которые могут круглосуточно использовать в формате огневого вала. Это указывает на то, что поставка боеприпасов могла быть в пределах 200 тыс. — 400 тыс ".

По словам Коваленко, именно из этого можно сделать выводы, что Северная Корея дозированно отправляет в Россию артиллерийские боеприпасы, и они не изменяют ситуацию в зоне боевых действий, а лишь временно ее могут стабилизировать.

Путин попросит новую партию

По словам эксперта, Путин, скорее всего, попросит у Северной Кореи снаряды, танки и боевые бронированные машины.

"Путин в ближайшее время будет направляться в Северную Корею. Скорее всего, будет договариваться о новой партии боеприпасов. Но не только. Я не исключаю, что он может также договариваться о поставках техники. А именно о поставках артиллерии, средней и тяжелобронированной техники, танков, ББМ (боевых бронированных машин – Ред). Ориентир все же будет на артиллерию и на танки ", — говорит Александр Коваленко.

Почему Корея дозированно дает России боеприпасы.

На этот вопрос Коваленко отвечает так: "У нее их у самой не очень много. Да, у Северной Кореи есть военно-промышленный комплекс и последние десятки лет она ни с кем не воевала. Она имела возможность накапливать потенциал. Но с учетом того, какой у нее потенциал производства, он не столь велик, чтобы постоянно удовлетворять потребности ее армии.Северная Корея может экспортировать, а не миллионы миллионов. Сотни тысяч боеприпасов могут поддержать россиян, но не предоставят им возможности иметь какую-либо победу или преимущество вообще, не дадут возможности наступать и не останавливаться".

К этому Коваленко добавляет: "Россияне сейчас используют снаряды, которые произволят. Они вышли на тот уровень, когда используют не запасы, а исключительно собственное производство. Это примерно 1 миллион 700 тысяч в год".

Ситуация со снарядами в силах обороны Украины

"Что касается нас, то есть два варианта, которые могут наладить ситуацию, — говорит Александр Коваленко. — Первый — если мы в ближайшее время увидим консенсус между демократами и республиканцами в Конгрессе США. Второй вариант — если в артиллерийской коалиции появятся еще одна или две стороны, имеющие достаточно высокий уровень производства боеприпасов 155 калибра для артиллерии ”.

И добавляет: "Речь идет о сторонах, которые до этого не участвовали в этой коалиции. Такие страны в мире есть. С ними у нас достаточно дружеские отношения, но мы с ними поддерживали преимущественно гуманитарные отношения. Если они присоединятся к коалиции, то действительно смогут компенсировать нехватку американских боеприпасов".

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