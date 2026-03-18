Путин получил то, что хотел: Россия не идет на переговоры с Украиной из-за «услуги» Трампа

Война Трампа в Иране выгодна Путину

Дональд Трамп снова издал ряд возмутительных заявлений об Украине. По его словам, США не обязаны помогать Украине, ведь находятся далеко за океаном, а его предшественник Джо Байден это делал, потому что его вроде бы ввели в заблуждение. Сравнив ситуацию в Украине с Ливаном и выразив непонимание, как там живут люди, Трамп добавил, что США работают со странами НАТО, которые не хотят обеспечивать безопасность в Ормузском проливе.

«Мы работали с ними по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине. А потом они говорят нам, что у нас есть минный корабль вокруг, и они не хотят этого делать. Я думаю, это ужасно», – сказал Трамп.

Об остановке продажи американского оружия Украине, оплачиваемой европейскими странами, через натовский механизм PURL речь не идет. К тому же Трамп по-прежнему не очень хорошо отзывался об Украине. А эти новые заявления американского президента скорее свидетельствуют об оскорблении европейских лидеров, которые отказываются помогать США разблокировать Ормузский пролив, через который проходят более 20% мировых поставок нефти и газа. Иран не разблокирует пролив, пока США и Израиль не прекратят продолжающуюся третью неделю войну. Тем временем цена нефти марки Brent стабильно держится выше $100, что уже отразилось на экономике всех стран.

Очевидно, не просчитав негативные последствия очередной войны против Ирана, на прошлой неделе США сняли санкции с российской нефти. По словам Владимира Зеленского, благодаря этому российский бюджет может пополниться на $10 млрд. А в Кремле обвиняют Украину в незаинтересованности в переговорах. Как «медвежья услуга» Трампа сыграет против Украины и самих США? Читайте на сайте ТСН.ua.

Переговоров не будет: как Россия саботирует процесс

По информации Financial Times , Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, зашедшим в тупик. Четыре дипломата ЕС, ведущие переговоры с Киевом, рассказали, что война против Ирана полностью отвлекает внимание Вашингтона от попыток быть хотя бы посредником в переговорах Украины и России. Последний раунд трехсторонних консультаций США, Украины и России прошел 17-18 февраля в Женеве. Следующий был запланирован на 5 марта в Абу-Даби. Но после начала войны США и Израиля против Ирана, охватившей весь Ближний Восток и распространившейся еще дальше, о новой дате и месте даже не договорились.

ТСН.ua уже писал, что Россия будет максимально использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание США и западных союзников от Украины. К тому же это еще и истощает запасы оружия, прежде всего ракет к системам ПВО Patriot. Президент Зеленский неоднократно предлагал украинские разработки дронов-перехватчиков Америке и странам Ближнего Востока в обмен на американские ракеты Patriot. Однако Трамп заявил, что США не нужны украинские дроны, добавив, что «Зеленский – последний человек, которому США нужна помощь».

В течение года, когда Трамп вернулся в Белый дом, его администрация стремилась посодействовать окончанию войны России против Украины. Но не на украинских условиях. Все это время американские переговорщики скорее защищали позицию России, а Трамп даже лично встретился с Путиным на Аляске в августе прошлого года, где для кремлевского руководителя разостлали красную дорожку.

С одной стороны, европейские чиновники и дипломаты подчеркивают, что эти переговоры - это все, что сегодня есть. Россия не согласится на какой-либо другой формат. Поэтому надо сохранить хоть что-нибудь, где Москва находится за столом.

С другой стороны, через год переговоров с Россией при посредничестве США в разных форматах, Кремль ни разу не продемонстрировал, что готов уступить свои максималистские требования, требуя капитуляции Украины. Переговоры, которые Россия использовала для затягивания времени, уже давно зашли в тупик.

Кремль продолжает это делать и сейчас. Сначала российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова обвиняет Украину в неготовности к переговорам по окончании войны. Сразу после этого представитель Путина Песков фактически опровергает статью в Financial Times о якобы утрате интереса Трампа к Украине из-за стопроцентной сосредоточенности на Иране, добавляя, что Трамп постоянно призывает Зеленского заключить соглашение.

Оскорбление НАТО: Европа не спешит помогать Трампу

По словам президента Зеленского, американцы готовы провести следующую трехстороннюю встречу в США в середине следующей недели, однако российская делегация не готова лететь в Америку.

«И потому мы ждем ответ американцев. Либо они изменят страну, где мы встретимся, либо русские должны подтвердить Америку», - добавил президент.

Премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС вести свои прямые переговоры с Россией, чтобы заключить соглашение, потому что Европе без поддержки США, которые, по его словам, иногда ближе к Путину, чем к Украине, не удастся задушить Россию экономически. Своими заявлениями де Вевер подвергся сокрушительной критике как внутри Бельгии, так и в ЕС в целом. Однако схожие заявления о необходимости ЕС вести переговоры с Россией отдельно от США озвучивал и президент Франции Эммануэль Макрон. И Россия уже несколько раз это отвергла. Но самый большой для Европы вызов в том, что без общего видения и стратегии давления на Путина какие-либо переговоры обречены на провал.

Для Украины в контексте войны на Ближнем Востоке и отвлечения внимания Запада, пытающегося предотвратить мировой энергетический кризис, есть еще одна проблема. Трамп и его администрация не скрывают обиды на европейских союзников по поводу их отказа помочь в разблокировании Ормузского пролива. Трамп даже угрожал, что НАТО ждет плохое будущее, если европейцы не предоставят свои минные тральщики и другую военную помощь, чтобы ликвидировать иранские дроны и морские мины, препятствующие свободному судоходству. Это уже выливается в возмутительные комментарии Трампа об Украине и европейцах. Следовательно, очередное обострение отношений между Европой и США, по сути требующих от европейских стран присоединиться к войне против Ирана, может также очень серьезно сказаться на дальнейших переговорах по Украине и нашей поддержке. Особенно в условиях временного снятия санкций с российской нефти.