Путин получил выгоду, Зеленский — ультиматумы: чем обернулись дизельная сделка и заявления Трампа

Трамп договаривается с Путиным и усиливает давление на Зеленского

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Президент США Дональд Трамп после достижения договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива заявил о начале «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, а также призвал украинцев избрать нового президента. Эти шаги вызвали критику со стороны американских политиков, беспокойство европейских партнеров и возражения со стороны Киева.

TSN.ua собрал подробности топливного соглашения, реакцию на него, а также заявления президента США о войне и украинских выборах.

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Дизельное соглашение Трампа и Путина: что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По его словам, Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а впоследствии предусмотрены дополнительные партии.

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Трамп объяснил это решение необходимостью увеличить предложение топлива и снизить цены, которые выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. Он поблагодарил российского президента за достигнутую договоренность и заявил, что Соединённые Штаты получат миллионы баррелей необходимого им топлива.

Для реализации этой договоренности американская администрация временно ослабила санкционные ограничения на продажу российского дизельного топлива. По сообщениям американских СМИ, соответствующая лицензия разрешает поставки топлива до апреля 2027 года.

В то же время соглашение вызвало вопросы относительно его экономической целесообразности и последствий для Украины. Аналитики, на которых ссылаются международные СМИ, считают, что объемы поставок могут оказаться недостаточными для существенного и длительного снижения цен на топливо в США. Зато Россия получит дополнительную возможность продавать нефтепродукты, несмотря на санкции, введенные из-за её агрессии против Украины.

В США назвали ослабление санкций предательством

Решение Трампа вызвало резкую реакцию среди американских законодателей. Группа сенаторов-демократов назвала временное ослабление ограничений на продажу российского дизельного топлива предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности США.

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В совместном заявлении сенатор Джин Шагин, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и сенатор Элизабет Уоррен раскритиковали администрацию за то, что она решила искать способ снизить цены на топливо путем договоренностей с Москвой, а не укреплять сотрудничество с союзниками.

По мнению законодателей, доходы от продажи российских нефтепродуктов могут способствовать финансированию военных действий Кремля. Они также заявили, что Вашингтон фактически ослабляет позиции Украины в то время, когда Россия продолжает войну.

Критику высказали и представители Республиканской партии. Конгрессмен Дон Бейкон поддержал инициативу своего коллеги Брайана Фицпатрика по подготовке двухпартийного законопроекта, призванного заблокировать закупки российской нефти. Бейкон назвал решение Трампа серьёзной ошибкой и заявил, что сейчас нужно ужесточать санкции, а не ослаблять их.

Великобритания выступила против соглашения с Москвой

В Великобритании также не поддержали соглашение о топливе Трампа с Путиным. Министр обороны Уэс Стритинг подчеркнул, что союзники должны сосредоточиться на ограничении возможностей России продолжать войну и на поддержке Украины.

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В Лондоне считают, что ослабление санкций противоречит задаче усиления экономического давления на Кремль. Вместо того чтобы предоставлять России дополнительные возможности для экспорта нефтепродуктов, западные государства, по мнению британской стороны, должны совместно работать над сокращением ресурсов, доступных российской военной машине.

Мирные переговоры под угрозой

Дизельская договоренность стала неожиданностью для украинских и европейских представителей, прибывших в Майами на переговоры 9–10 октября. По словам одного из высокопоставленных чиновников Украины, решение американской администрации удивило не только Киев, но и европейских чиновников, принимавших участие во встречах.

«Это было похоже на ловушку», — сказал украинский чиновник.

По сообщениям СМИ, договоренность Вашингтона с Москвой затруднила дипломатические усилия по прекращению войны. Критики соглашения отмечают, что Россия получает экономические преимущества, не взяв на себя четких обязательств по прекращению боевых действий.

Формальный консультативный раунд в Майами с участием украинской делегации и американских представителей Джареда Кушнера и Стива Виткоффа завершился без объявления конкретных результатов. Параллельно Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным.

В Кремле после этого заявили, что не видят оснований для немедленного возобновления переговоров. Советник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва позже определит, когда вернуться к диалогу.

Удары по российским НПЗ

После достижения договоренности с Путиным Трамп усилил критику украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что обращался к Зеленскому с требованием не наносить удары по объектам, связанным с производством дизельного топлива.

«Мы сказали Зеленскому: „Делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо“», — заявил президент США.

Он также обвинил украинского лидера в том, что тот якобы создает проблемы для мировой экономики и американских фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп настаивает, что Киев должен прекратить такие атаки, поскольку они, по его утверждению, влияют на цены на топливо.

Ранее издание Axios сообщало, что решение о поставках российского дизельного топлива было связано с недовольством американской администрации тем, что Украина не прекратила удары по российским НПЗ.

В то же время бывший специальный посланник США по вопросам Украины, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, выступил в поддержку украинских атак. Он считает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам оказывают давление на Кремль и заставляют российское общество ощутить последствия войны.

Келлог также предостерег от восприятия российских предложений о поставках топлива как проявления доброй воли. По его мнению, Москва заинтересована в том, чтобы Украина прекратила атаки на её нефтяную инфраструктуру, поскольку они ограничивают возможности России вести войну.

Трамп призвал Украину избрать нового президента: какова реакция

10 октября американский президент заявил, что Зеленский якобы имел возможность завершить войну раньше, но не воспользовался ею. Трамп также сказал, что, по его мнению, для Украины настало время избрать нового главу государства.

«Я думаю, что для Украины настало время избрать нового президента», — заявил он.

Эти слова сразу поддержал специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Он назвал заявление Трампа знаковым и написал в социальной сети X, что Украине якобы нужно другое руководство, которое будет стремиться к миру.

Американский предприниматель Илон Маск также поддержал призыв к смене украинского лидера. Он заявил, что Зеленский, по его мнению, зашел слишком далеко, и согласился с тезисом о необходимости избрать нового президента.

В то же время американская ультраправая активистка Лора Лумер, поддерживающая Трампа, выступила в защиту украинского президента. Она подчеркнула, что, если кто-то хочет проведения выборов в Украине, то в первую очередь должен требовать от Путина прекратить войну. Лумер также напомнила, что военное положение создает правовые и связанные с безопасностью препятствия для организации голосования.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на заявления Трампа подчеркнул, что будущее украинского руководства должно определяться исключительно народом Украины. По его словам, Зеленский пользуется поддержкой украинцев, а решения относительно выборов не могут диктовать другие государства.

Зеленский назвал условие для проведения выборов

Владимир Зеленский ответил на призывы Трампа, заявив, что Украина готова провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня как минимум на 60 дней.

«При всем уважении к президенту Трампу, именно наше общество, наш народ должны выбрать того или иного лидера», — сказал украинский президент.

Он пояснил, что проведение выборов в условиях военного положения противоречит действующему украинскому законодательству, а также требует надлежащих гарантий безопасности. Государство должно обеспечить возможность голосования для граждан, в частности для военнослужащих и людей, находящихся в опасных районах или за рубежом.

Зеленский подчеркнул, что решение о том, когда и как проводить выборы, принадлежит украинцам. В то же время он заявил, что готов организовать голосование, если Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Трамп объявил «энергетическое перемирие», но есть нюанс

11 октября Трамп заявил, что между Россией и Украиной якобы вступает в силу «энергетическое перемирие». По его словам, договоренность вступает в силу немедленно, а обе стороны уже согласились её соблюдать.

Однако Зеленский сообщил, что заявление американского президента стало для него новостью. Украинская сторона не подтвердила, что Киев и Москва достигли согласованной договоренности на таких условиях.

Президент Украины при этом заявил о готовности поддержать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, если Россия также прекратит атаки на украинские объекты. Киев настаивает на взаимности и реальных гарантиях, а не на односторонних ограничениях для украинских сил.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва перестанет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Он назвал такое предложение справедливой договоренностью, которая могла бы стать первым шагом к более широкому прекращению огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп не может найти способ остановить российского лидера Владимира Путина, ведущего агрессивную войну против Украины, поэтому пытается оказать давление на другую сторону.

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