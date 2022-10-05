Путин - это Гитлер: конгрессмен США рассказал о геноциде украинцев, ответе на ядерный удар и оружии для ВСУ

Загнанный в тупик диктатор действительно может применить против Украины ядерное оружие, чтобы одержать хоть какую-то победу на поле битвы. Однако в США планируется резко отреагировать. Один из сценариев – это полное уничтожение оккупационной армии на территории Украины.

Конгрессмен США Стив Коэн в интервью военному корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко рассказал о поддержке Украины и последующих поставках оружия ВСУ.

Недавно в Хельсинкской комиссии конгресса США прошли слушания свидетельств о нарушении прав человека в российских лагерях для военнопленных, которые, в частности, давала Юлия Паевская. Будут ли эти свидетельства конвертированы в какие-либо действия? Я имею в виду иски в Россию, санкции или увеличение поставок оружия.

Юлия очень убедительная свидетельница и очень смелая женщина. Ее свидетельства о тех ужасах, которые совершили россияне, были впечатляющими. Я не могу сказать, будут ли какие-либо юридические действия, иски, после этого, поскольку пока не необходимо подключать суд Соединенных Штатов. Но, я думаю, продолжится противодействие тому, что сделали и делают россияне. Противодействие тому, как они обращаются с пленными, как они нарушают все возможные международные законы, касающиеся обращения с военнопленными. Есть определенные международные обязательства по пленникам, и они нарушают и эти правила. Я думаю, что комбинация наших действий будет выглядеть так: освещать как можно больше страдания украинцев, убийства и другие ужасающие действия россиян против гражданских и военнопленных, и в то же время предоставлять больше оружия Украине. Мы рассматриваем сейчас увеличение бюджетных ассигнований на оружие для Украины. Конгресс дал на это на прошлой неделе свою постоянную резолюцию. И, я думаю, оружия будет больше, больше и больше.

Какова ваша личная реакция на аннексию четырех украинских областей и незаконное присоединение их к России? Для нас совершенно понятно, что Путин поднимает ставки. Но пугает мир своей ядерной доктриной. Мол, если вы пойдете дальше освобождать ваши территории, я могу применить оружие массового поражения. Не кажется ли вам, что настал момент остановить его любым способом?

Я думаю, что отправляя больше оружия в Украину, мы должны иметь определенные гарантии, что Украина не применит его по территории России. Потому что это может подвигнуть Путина к использованию оружия массового поражения, ядерного оружия. Я думаю, мы должны двигаться дальше, но не подходить к этому уровню. Я за то, чтобы украинцам давать все, что им нужно. Самолеты, HIMARS, ATACMS, другое оружие, гораздо больше боеприпасов, поскольку знаю, что боеприпасы всегда нужны. Знаете, Путин удивительная личность. Он загнан в угол и теряет власть. Мы думаем, что после этой зимы, после того как минуют холода и плохая погода, если весной ему не удастся вернуть утраченные территории, он может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия. И, я думаю, если это произойдет, сказали Соединенные Штаты, это будет катастрофический ответ, о чем он знает. Я не знаю, что это возможно. Вчера я услышал от нашего журналиста Фарида Закария, что это может быть полное уничтожение российских сил в Украине. И мне это нравиться.

Недавнее заявление бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петреусамала – серьезный эффект. Я имею в виду его интервью каналу ABC, в котором он сказал, что в случае применения Россией ядерного оружия США уничтожит все конвенционные силы России на территории Украины, а также Черноморский флот. Конечно, он не официальный, но его мнение совпадает с тем, что повторяют другие бывшие американские генералы. Можете ли вы ответить мне откровенно, обсуждаются ли в Конгрессе возможные последствия для России, если она применит ядерное оружие?

У нас сейчас закончилась парламентская сессия и мы не ведем друг с другом обсуждений. Я очень осторожен по поводу того, что говорить в СМИ. Но я думаю, что Закария прав. Я не думаю, что под словосочетанием "катастрофический ответ" следует понимать ядерный удар Соединенных Штатов по российским городам. Я думаю, что предоставление воздушной поддержки и поставки для Украины такого вооружения, чтобы она могла уничтожить российские силы, будет достаточным ответом.

Какова была официальная и, что более интересная, неофициальная реакция в Конгрессе на освобождение Изюма, Купянская, Лимана и других транспортных узлов на Юге и Востоке?

В Конгрессе много энтузиазма и радости относительно этих событий и того, что Украина отвоевала. Это очень положительный сигнал. Люди радовались и у них было праздничное настроение. Но мы очень осторожны относительно того, что происходит у вас на юге, где прогресс гораздо медленнее. Было тяжело и болезненно читать о значительных потерях, которые несут там украинские войска. Что бы там ни говорили, это направление тяжелее востока. Я думаю, это потому, что многие силы россияне перебросили с востока на юг, и их лучшие войска здесь. И это будет долгий путь, я бы сказал, давайте посмотрим, что будет после зимы.

Мир ужаснулся от того, что мы увидели в Буче и окрестных селах. Я видел это своими глазами. И у меня нет никакого рационального объяснения. Как офицеры могли отдавать приказ убивать гражданских? И вот снова мы имеем факты убийства россиянами гражданских. Расстрел колонны в Харьковской области 25 сентября. Они убили 20 гражданских, в том числе 10 детей. Стреляли в упор из стрелкового оружия. Когда вы собираете такие факты, расцениваете ли вы их как проявления геноцида?

Я подавал через Конгресс резолюцию, и, думаю, другие мои коллеги тоже так поступили, резолюцию о признании того, что делают россияне, геноцидом против украинцев. Российской попыткой создать геноцид для украинцев. И я думаю, мы видим все элементы геноцида. Сексуальные преступления, уничтожение культуры, заявления о том, что в Украины нет права на существование, уничтожение городов вместе с гражданским населением. Все официально признанные элементы геноцида присутствуют сейчас в Украине. И Россия должна быть признана стороной, создающей геноцид. Я сформулировал это в своей резолюции. Я попросил главу комиссии по международным отношениям внести это в повестку дня, и я буду говорить с ним об этом еще раз. Байден говорил примерно то же самое, когда был в Варшаве. Это исходит из смысла некоторых его оценок. Я знаю, что в Госдепе существует сопротивление против того, чтобы ужесточать заявления. Но я убежден, что геноцид должен быть признан и резолюция должна пройти через комитет по международным отношениям.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Могу ли я вас спросить кое о чем личном? Когда вы слышите о таких историях, кроме того, что вы являетесь конгрессменом, как вы себе объясняете причину этих преступлений? Я спрашиваю, потому что я сам пытаюсь понять причину сознательного гражданского убийства. И у меня нет объяснения. Если вы задаете себе вопрос, почему россияне это делают, какое может быть объяснение? Ради чего?

Сегодня я пришел в польский еврейский музей. Там много информации не только о Варшавском гетто и уничтожении евреев в таких лагерях, как Треблинка, но и о видении Гитлера относительно Второй Мировой. И я думал о Путине и Украине. Путин – это Гитлер. От движущихся мыслями, что сама история его привела туда, где он сейчас находится. Но на самом деле это сумасшедший человек с расстройством личности, с тем же симптомом, что был у Гитлера. Они безнадежно самовлюблены. Они думают только о себе и озабочены тем, как они войдут в историю. Но история осудит Путина как Гитлера. Хотя он хочет быть Петром Первым. Разница между победой и поражением для него только в том, как его лично оценят. И меня беспокоит то, что он может поступить перед своим концом. Нет оправдания убийству гражданских. Это геноцид убивать гражданских, разрушать города и разрушать Украину. Если он сделает то, что оставил после себя в Алеппо или в Чечне, для него это не имеет значения. Ибо он самовлюбленный нарцисс без совести. Это то, с чем мы имеем дело. Нет причин или оправдания убийству гражданских, разрушению памятников культуры. NYT публиковала разговоры русских солдат с родителями, матерями, женами. Они необязательно верили тому, что говорят украинцы об убийствах в Буче и других освобожденных населенных пунктах. Но NYT исследовала звонки с российских телефонов и провела свое расследование. Так что даже россияне признали свою причастность к убийствам. Солдатам разрешали убивать, насиловать и мародерить все, что им нравится. Это все признаки геноцида и приказы делать это давало российское командование.

Позвольте мне сфокусироваться на Украине. Говорю о собственной точке зрения на события. Американская помощь, которую мы видели накануне войны, была необходимой, но недостаточной для того, чтобы избежать войны. Соединенные Штаты опоздали с количеством и качеством вооружений для Украины. Я имею в виду, если бы мы до войны имели то, что имеем сейчас, Путин не отважился бы на открытую агрессию против Украины. Не думаете ли вы так же? И зная эти ошибки недавнего прошлого, чего бы не дать Украине сейчас стратегические оборонные системы, чтобы избежать тысячи жертв в будущем?

Нам следует обеспечить силы обороны Украины всем, чем мы сможем. И я чувствовал это с самого начала. Американское разведывательное сообщество и министерство обороны США, все они ошиблись. Они считали, что Киев упадет через 48 часов, максимум через 72 часа. Я не люблю это повторять, потому что слишком хирургические термины использовались для описания ситуации, но были опасения, что украинская власть будет обезглавлена. Они ошибались. Именно поэтому они не давали много оружия. Об этом нас спросили одного из наших лидеров. Ответ был таким. Мы не хотим, чтобы это оружие попало в руки россиян и чтобы они смогли разобраться с тем, что им досталось. С нашими технологиями. Они думали, что война будет скорой. Но они ошибались. И я должен признаться, я предполагал это. Я был в Вильнюсе перед войной, и меня спросили литовские журналисты о войне, и я сказал, что есть вероятность того, что Россия может начать побеждать украинскую армию, но иногда огромная мотивация и эмоция может удивить противника, который не думает, что Украина может достичь удачи. И я привел аналогию со школьной футбольной командой, играющей против более сильного противника. Но, несмотря ни на что, она побеждает его, потому что эмоция предпочитает ей. Она просто играет лучше. Украинцы играют покруче. И они это сделали. Они показали, что русским солдатам эта война не нужна. Может, кроме наемников группы Вагнера, которые в силу разных обстоятельств хотят воевать. Остальные солдаты дезориентированы, многие даже не знали, что они едут на войну. И вот они встретились с украинцами, сплоченными, мотивированными. И теперь россиянам не хочется вообще оставаться в Украине. Их легко заставить развернуться и отступить. И, я думаю, для Путина будет тяжело собрать армию, которая хочет воевать. И, я думаю, мы должны дать оружие, которое нужно украинцам сейчас, потому что мы ошибались с самого начала, и мы должны быть в этом последовательными. Потому что Путин уважает только силу. Он уважает мощь. Мы показываем силу, но недостаточно.

Напомним, президент Чехии призвал Евросоюз реагировать на преступные действия России. Если Кремль решит применить ядерное оружие против Украины, Европа и мир должны дать "решительный военный ответ".

Читайте также: