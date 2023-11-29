"Путин попросил воевать": в каких условиях и как живут пленные оккупанты на западе Украины (фото, видео)

В Украине для российских пленников готовят новый лагерь, поскольку их количество постоянно растет, а Россия отказалась от обменов. В лагере для пленных на западе Украины оккупантов содержат в соответствии с международными договорами.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Кужик.

В каких условиях живут оккупанты и что они говорят о войне

В лагере на западе Украины содержатся российские военнопленные. У них есть все соответствующие условия: спальные места, возможность смотреть телевизор и даже общаться с родными. А еще оккупанты здесь работают — делают бумажные пакеты и садовую мебель.

Лагерь для пленных окупантов

Таких условий для военнопленных требует Женевская конвенция В лагере есть и кадровые российские военные, и добровольцы, и мобилизованные с фейковых "Л/ДНР". У большинства одна и та же заученная фраза – повоевать не успел. Чтобы пообщаться с кем-то – нужно получить от них разрешение, тоже согласно конвенции. Большинство отказывают.

Некоторые оккупанты признаются, что пошли убивать украинцев из-за денег и ради того, чтобы выйти из тюрьмы.

Российские пленные на работе

23-летний оккупант-контрактник рассказал ТСН, что убивать пошел сознательно. И готов делать это снова.

"Президент попросил, я пошел. Не за деньги, за страну", — говорит пленный оккупант и добавляет, что снова хотел бы на фронт.

Бывший пленник России сравнил условия с теми, как его удерживали оккупанты

В лагере для военнопленных в Украине побывал бывший пленник России – британский морской пехотинец Эйден Аслин. Его захватили в Мариуполе, содержали в тесной камере, избивали и даже приговорили к смертной казни. Но через полгода плена Эйдена удалось вернуть.

Эйден Аслин

"Это странные ощущения быть здесь. Но я думаю, мне нужно увидеть своими глазами, как украинская сторона относится к российским пленным, сравнить со своим трудным опытом", — говорит он.

Теперь Эйден, как журналист, делает репортаж о лагере. Тогда в российскому плену он похудел на 30 кг. В то же время здесь российские военные здесь имеют необходимый медицинский уход — есть оборудование и специалисты, раненые освобождены от работы. И у всех есть трехразовое питание.

Пленные оккупанты

Почему нужно соблюдать Женевскую конвенцию — мнение правозащитника

Украина - демократическая страна, поэтому с военнопленными в лагере обращаются, как этого требуют международные протоколы, говорят правозащитники. Чтобы не допустить репутационных потерь на мировой арене.

"Все те страны, которые нас поддерживают гуманитарной помощью, оружием они в том числе смотрят на то, как ведется эта война. Если бы мы вели себя так, как ведет себя российская федерация, то возможно бы уровень этой поддержки был бы совсем другим", - говорит руководитель департамента документирования военных преступлений Украинского Хельсинского союза Сергей Мовчан.

оккупанты в лагере для пленных

Хотя даже при таких условиях содержания представители ООН могут найти несколько несоответствий международным протоколам и сразу вносят это в отчет, говорит правозащитник. Зато доступа к содержанию украинских пленников - они не имеют и соответственно о плене в России даже не упоминают в отчетах.

Последний обмен военнопленными состоялся 3 месяца назад. Россия заморозила возвращение - чтобы возмущать украинское общество, уверены правозащитники. Между тем российских пленных только увеличивается. Поэтому в Украине подготовили для них еще один лагерь.

Напомним, ВСУ ударили по зданию, где советовались оккупанты-чиновники.

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