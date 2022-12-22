Путин потерпел провал, а украинцы не останутся наедине: главные заявления Байдена и Зеленского

В Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, после которой лидеры стран провели брифинг.

ТСН.ua собрал основные заявления президентов по итогам переговоров.

Заявил Байдена

1. Украина не останется наедине

Джо Байден заявил, что американский народ будет стоять рядом с украинцами до победы в войне.

"США будут поддерживать храбрый народ Украины столько, сколько необходимо. Вы никогда не останетесь наедине. Я не сомневаюсь, что мы сохраним яркое пламя свободы", – обратился он к украинскому народу.

Президент США отметил, что для него "честь быть рядом с украинцами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

2. Для чего нужен визит Зеленского

Президент США сказал, что для американцев и остального мира важно продолжать слышать информацию напрямую от президента Украины Владимира Зеленского.

"Когда мы приближаемся к новому году, важно, чтобы американский народ и мир услышали непосредственно от вас, господин президент, о борьбе Украины и необходимости держаться вместе в 2023 году", – сказал глава Белого дома.

Он сказал, что Зеленский "продемонстрировал решительную позицию против агрессии перед лицом имперских аппетитов автократов" и добавил, что США поддерживают Украину в соблюдении "основных принципов суверенитета и территориальной целостности".

"Важно поговорить друг с другом лично, посмотреть друг другу в глаза", – добавил Байден.

3. Помощь США

На брифинге глава Белого дома подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь. Президент США объявил о дополнительном пакете помощи в размере 1 млрд 850 млн долларов.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) направит Украине гуманитарную помощь на сумму свыше $374 млн.

В то же время Байден ответил на вопрос журналиста, может ли передача систем ПВО Patriot привести к еще большей эскалации из РФ. Он подчеркнул, что система Patriot – исключительно оборонное вооружение.

Глава Белого дома отметил, что США сосредоточили помощь Украине на четырех пунктах и объяснил, можно ли Украине дать все, чтобы она освободила свои территории.

"Мы даем то, что нужно, чтобы защитилась, чтобы Украина была успешной на поле бои", – сказал президент США.

К тому же он уточнил, что США к началу полномасштабного вторжения России помогали Украине, чтобы она "была готова к войне".

"Перед тем, как началось вторжение, когда Путин увеличивал количество войск на границе, мы беспокоились о том, чтобы Украина была готова к этой войне. Мы предоставили амуницию, артиллерийские системы", – напомнил глава Белого дома.

4. Послание Путину

Джо Байден сказал, что эта встреча является критическим посланием Путину, "что мы с президентом Зеленским едины".

"Для Путина и для всех других было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я объединены, две страны вместе. Он (Путин. – ред.) не сможет добиться успеха", – сказал Байден.

5. Украина может победить на поле боя

Президент США сравнил войну в Украине со Второй мировой. По его словам, Украина может добиться успеха на поле боя. Глава Белого дома уверен, что Путин уже потерпел поражение в войне, ведь украинцы не воспримут его.

Он отметил, что Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон.

Также Байден отметил преступления оккупантов, которые уничтожают критическую инфраструктуру Украины и ставят под угрозу жизнь миллионов людей.

"Россия намеренно напала на критическую гражданскую инфраструктуру Украины для того, чтобы лишить людей во время самого холодного и темного периода года. Россия использует зиму, как оружие для того, чтобы людей лишать пищи. Это самый последний пример преступлений, которые совершает Россия против мирного населения Украины. США и союзники понимают, что нужно сделать все возможное, чтобы Украина могла восстанавливать свою критическую инфраструктуру, – заверил он.

6. Каким будет мир

Президент США заявил, что он и Владимир Зеленский "разделяют одинаковое видение" мира в Украине после вторжения России.

По словам Байдена, Украина после войны должна быть "свободной, независимой и преуспевающей страны, которая находится в безопасности".

"Мы оба хотим, чтобы это (война. – Ред.) закончилось, и, как я уже сказал, это могло бы закончиться сегодня, если бы Путин имел хоть какое-то достоинство и поступил правильно", – отметил глава Белого дома.

Что сказал Зеленский

1. Исторический визит

"Я хотел прибыть раньше, но не мог этого сделать из-за сложной ситуации. И поскольку я здесь, это значит, что мы контролируем ситуацию. И это, прежде всего, благодаря вашей поддержке", – отметил президент Украины.

Он уверен, что отношения двух государств вышли на новый уровень. Также Зеленский от имени всех украинцев поблагодарил американцев за поддержку.

"Этот визит в США стал действительно историческим для Украины и наших отношений с Америкой и для американского лидерства. За 300 дней этой войны мы начали новый этап взаимоотношений между Украиной и США", — сказал президент Украины.

2. Путин лжет

Владимир Зеленский напомнил, что Путин в 2019 году обещал, что вторжения в Украину никогда не будет, но всем соврал.

"В 2019 году у нас была Нормандская встреча. Тогда мы посылали максимальные месседжи президенту Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения. Он говорил, что полномасштабной войны никогда не будет, он всем лгал, какие месседжи могут быть теперь, после того, как он отравил нашу спокойную жизнь", – отметил Зеленский.

3. Что такое "справедливый мир"

"Что такое справедливый мир – очень философский вопрос. А есть ли справедливая война? Для нас всех по-разному мир справедлив. Для меня как для президента справедливый мир – это никаких компромиссов в отношении нашей земли и территориальной целостности, нашего суверенитета. Это самое главное. Возмещение всех тех убытков, которые нанесла российская агрессия", – сказал Зеленский.

По его мнению, нет никакого справедливого мира в войне, которую украинцам принесли российские оккупнаты.

4. Трудная зима и главный вопрос на переговорах с Байденом

Главы США и Украины побеседовали о противодействии российскому ракетному террору.

"Мы должны пройти эту зиму, мы имеем защиту наших людей. Гуманитарный вопрос – вопрос выживания. Главный вопрос всех моих переговоров сегодня – укрепление Украины, следующий год, наше движение к победе в войне за независимость", – сказал Зеленский и добавил, что возвращается домой с "прекрасными новостями".

"У меня хорошие новости о возвращении домой. Президент Байден объявил о новом пакете оборонной поддержки, около 2 миллиардов долларов США, и самым сильным элементом этого пакета является система Patriots — то, что значительно усилит нашу противовоздушную оборону", — добавил он.

Украинский лидер отметил, что безопасность воздушного пространства Украины имеет решающее значение для защиты энергетического сектора и инфраструктуры страны.

Отметим, что сегодня Владимир Зеленский должен выступить в Конгрессе.