"Путин повторит сценарий известного диктатора": озвучен прогноз, что его ждет

Россия будет завершать войну с другим политиком во главе, убежден Николай Давыдюк.

Президента России Владимира Путина ожидает судьба иракского диктатора Саддама Хусейна после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер его на арест. Запад больше не беспокоится о том, чтобы "сохранить лицо" Путину.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог Николай Давыдюк.

По его словам, Путин после решения МУС "лишается возможности быть политическим лидером на мировой арене" и превращается в "домашнего замкнутого диктатора".

"Если перед этим говорили, что Путину надо сохранить лицо, то сейчас о сохранении лица речь не идет. Ему "сохранят лицо", как Саддаму Хусейну – просто оденут черный мешок, когда будут его вешать. Так Саддаму Хусейну сохранили лицо – нет никакой фотографии, когда он повешен, а его лицо кривлялось в конвульсиях. Никто так и не увидел, поэтому Саддаму "сохранили лицо". Я думаю, что режим сохранения лица для Путина сегодня будет как раз таким", — прогнозирует политолог.

Как отметил Давидюк, "Путин превращается в проигравшего в войне с четким пониманием того, как это будет завершено".

"Он идет в сценарии Саддама Хусейна, где четко понятно, что диктатора живым оставлять не будут", — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, война для России завершится не с Путиным, а с другим политиком:

"Вопрос, с кем Запад будет договариваться — могут с фсбшниками, условным Медведевым, Шойгу или женой Навального".

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют военное преступление – незаконную массовую депортацию в Россию украинских детей.

Офис генпрокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов по насильственной депортации детей – более 1000 страниц.

Теперь Путина могут арестовать в любой из 123 стран, признающих решения МУС, и отдать под трибунал.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге, независимо от позиции России, не признающей юрисдикцию этого суда. Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – пока он не предстанет перед судом.

Украина также призывает прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами пленного украинского военного.

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