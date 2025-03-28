Путин предлагает ввести в Украине "внешнее управление": реакция Киева и Вашингтона

Владимир Путин / © Associated Press

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Новые безумные идеи, чтобы затянуть переговорный процесс по перемирию — так комментируют последнее предложение Владимира Путина о введении временного внешнего управления над Украиной под эгидой ООН в нашем Центре противодействия дезинформации. Таким образом, уверены в ведомстве, кремлевский руководитель демонстрирует, что не заинтересован в прекращении войны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Новый визит Путина в Мурманск красноречивее любых слов свидетельствует о том, что курс Кремля пролегает совсем не в сторону перемирия. Российский лидер в очередной раз решил побряцать оружием и запускает атомную подводную лодку «Пермь», оснащенную гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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Именно в Мурманске Путин провозглашает про усиление глобального российского лидерства и усиление военного присутствия в Арктике, якобы из-за увеличения геополитической конкуренции в регионе. В качестве примера диктатор приводит желание новой администрации США забрать себе Гренландию. Примечательно, что никакой критики в сторону Трампа при этом не прозвучало — наоборот, кремлевский лидер надеется на возобновление сотрудничества. Таким образом посылая сигнал всем — дружить они будут через силу.

Путин / © ТСН

Несколько важных тезисов от Путина звучит и в отношении Украины. Между чаепитием с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» политик выдвигает новую порцию претензий. В частности, жалуется на бригаду «Азов», неуступчивость Европы и предлагает ввести временное внешнее управление над Украиной под эгидой ООН.

«В принципе, конечно, было бы возможным под эгидой ООН, при участии Соединенных Штатов, даже европейских стран, а также наших партнеров и друзей, обсудить возможность введения временной администрации в Украине. Для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти жизнеспособное правительство, которое пользуется доверием народа, а затем начать с ним переговоры по мирному договору, подписать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и которые будут надежными и стабильными», — заявил Путин.

Неназванный представитель Совета безопасности Белого дома, сообщает Reuters, комментируя очередные заявления Путина, сказал, что система управления в Украине определяется ее Конституцией и народом Украины.

В Киеве на выпады Кремля реагируют более эмоционально. Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин с сарказмом советует российскому диктатору выпить таблетки для стимуляции мозга, если он не может понять, с кем ему стоит сотрудничать для прекращения войны.

В Центре противодействия дезинформации расшифровывают тезисы Москвы как способ сорвать движение к миру и затянуть переговорный процесс, продвигая безумные идеи. В ведомстве говорят, что таким образом Путин сознательно унижает Трампа, а еще — постоянными ударами по украинской энергоинфраструктуре.

Примечательно, что с тех пор как Украина без предварительных условий согласилась на 30-дневное перемирие с россиянами прошло две недели. Москва же до сих пор не приняла предложение Соединенных Штатов.

Дата публикации 16:20, 28.03.25 Количество просмотров 11 Путин унизил Трампа и «забыл выпить таблетки для мозга»: эмоциональная реакция на его заявления

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