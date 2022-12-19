Путин приехал просить белорусскую армию и оружие: эксперт о главных целях встречи в Минске

Главная цель сегодняшнего визита Путина в Беларусь – не экономические вопросы, как пишут пропагандистские СМИ России, а сугубо военные.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

"Главная цель приезда Путина в Беларусь – убедить Александра Лукашенко предоставить генералам российской армии контроль над своей армией. Им нужна армия Беларуси и ее ресурс. Это фактически 20 батальонно-тактических групп, – уверен Александр Коваленко. – Если не удастся этого сделать, то задача минимум, скажем так, получить полный доступ к складам и центрам хранения боеприпасов и техники, которая находится на консервации в Беларуси. Для того чтобы компенсировать потери, понесенные в Украине".

По мнению Коваленко, уже за счет Беларуси россияне хотят продолжать войну, а у Беларуси будет роль донора.

"Российского ресурса технически не хватает. В Беларуси после распада СССР осталось достаточно техники, — говорит эксперт. — Но трудно сказать о том, в каком она состоянии. Кроме этого, Россия испытывает дефицит боеприпасов для артиллерии. Последние играют важную роль для наступательных и оборонных действий. Согласится ли Лукашенко на все это? На передачу армии под контроль российский генералов - я уверен, что нет. Что касается предоставления доступа к складам и центрам хранения - считаю, что все-таки согласится".

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