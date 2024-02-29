Путин приказал клепать детей и снаряды для войны, а поляки говорят, что поддерживают нас — обзор новостей мира

Больше рожать, работать в три смены на военных заводах, готовиться отражать новые удары НАТО – почти половина двухчасового послания Путина к Федеральному собранию посвящена войне. Это беспрецедентно в истории России. Премьер Польши призывает отнестись к этому максимально серьезно, но сам в то же время говорит о возможном полном прекращении торговли между Украиной и Польшей.

Об этом говорится в авторском обзоре главных новостей мира от международной обозревательницы ТСН Яны Слесарчук.

Гитлерификация Путина: вождь Кремля официально поставил страну на военные рельсы и тем самым угрожает Западу

Усилия для переизбрания и давняя ложь – так двухчасовое обращение Путина к Федеральному собранию России окрестил спикер Еврокомиссии.

Путин больше не скрывает, что ставит Россию на военные рельсы. Половина обращения, то есть почти час, была в том или ином виде посвящена войне. И слов типа "фронт", "окоп", "передовая" звучало гораздо больше чем ярлыка "спецоперация", которым россиянам приказано эту войну называть.

В частности, руководитель Кремля угрожал Западу военными ударами в случае, если в Украину направят НАТОвский контингент, призвал россиянок рожать больше, еще больше детей – начиная, по крайней мере, с трех, обещал всем ветеранам льготы и стремительный карьерный рост и называл элитой. Это послание транслировалось на уличных экранах и в кинотеатрах, рассчитанное очевидно на то, чтобы промывать мозги самым молодым – кого туда организованно приведут преподаватели и бюджетникам. А также на тех западных политиков, которые боятся поставлять Украине более мощное оружие, потому что это может разозлить Россию.

Словом, Путин, недавно на камеры оправдывавший нападение гитлеровской Германии на Польшу, сделал еще один шаг в своей последовательной гитлеризации – и уже откровенно, со всех экранов, милитаризирует россиян.

Съезд депутатов непризнанного Приднестровья – гибридная тактика России: как реагируют МИД Молдовы и Украины

Россия не может выступать миротворцем. Так, в Украинском МИД отреагировали на вчерашнюю просьбу "депутатов" непризнанного Приднестровья о защите Кремля.

Ведомство призвало к мирному решению проблем между Кишиневом и Тирасполем и напомнило, что Киев последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

В то же время дипломаты отмечают, что нынешний переговорный формат (2+5) нефункциональный из-за присутствия в нем государства-агрессора России. В очередной раз выступили за скорейший вывод из Приднестровья российских войск, утилизацию боеприпасов на складах в населенном пункте Колбасная, а также переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.

Скандальный съезд приднестровских "депутатов" всех уровней прошел в Тирасполе накануне, впервые за 18 лет. На нем Россию призвали оградить непризнанную территорию от давления Молдовы. Перед съездом звучали опасения, что депутаты могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на самом деле они это уже сделали на предыдущем съезде в 2006 году.

В МИД Молдовы мероприятие назвали частью гибридной войны России, призванное увеличивать давление на Молдову перед президентскими выборами и референдумом о евроинтеграционном курсе государства.

Использует ли Пентагон в помощь Украине последнюю заначку? Конгресс США продолжает блокировать 60-миллиардный пакет из-за президентских выборов осенью

Пентагон может помочь Украине суммой в 4 миллиарда долларов, даже если законопроект об американской помощи на 60 миллиардов, который уже третий месяц висит в Конгрессе через ультраправых республиканцев, скоро не будет принят.

Издание CNN со ссылкой на нескольких чиновников из оборонного ведомства пишет, что речь идет о президентском фонде, на пользование которым не нужно разрешение конгрессменов. Однако это может повлиять на военную готовность Соединенных Штатов, ведь неизвестно, когда потраченные из фонда деньги туда смогут вернуть из-за той же непримиримой позиции Конгресса в год президентских выборов.

Американскую военную помощь Украина не видит с декабря, никакие европейские усилия не могут ее компенсировать. Учитывая российскую откровенную милитаризацию, новые снаряды нужны очень быстро, но пока внутренняя политика парализовала Соединенные Штаты.

Премьер Польши Дональд Туск призвал Запад не игнорировать заявления Путина о милитаризации… но сам же угрожает полным перекрытием торговых отношений с Украиной! И здесь проблема в выборах

Все заявления Путина следует воспринимать всерьез, настаивает премьер Польши Дональд Туск. Подчеркивая: все анонсированные решения по увеличению самодостаточности России, переводу экономики на военные рельсы, модернизации армии – все свидетельствует об очень серьезных намерениях Кремля, от которых тот не отступает под санкционным давлением, но пытается ему противостоять.

Это говорит тот же Дональд Туск, который накануне заявлял, что в переговорах с Киевом о блокировании фермерами нашей границы речь шла, в частности, о возможном полном прекращении движения товаров.

При этом он сам признает: "Польша имеет положительное сальдо торгового баланса с Украиной, Польша продает в Украину больше, чем получает из Украины. Но разные группы имеют разные интересы".

Даже наш сосед, понимающий Россию после нас лучше всего, уступает стратегическим интересам в сторону предвыборных: ведь резких заявлений о фермерах, чьи протесты на нашей границе давно перешли границу здравого смысла, а кое-где имеют откровенно пророссийские черты. Туск избегает из-за местных выборов, которые пройдут в апреле.

Но хотя бы на продукты из России и Беларуси, свободно заезжающие в Польшу в то время, когда блокируют украинские, Туск на встрече с латвийской премьером пообещал вскоре наложить эмбарго.

Сказал, что изучают латвийский опыт, а еще поговорят со своими фермерами и вынесут вопрос на рассмотрение в Брюсселе. Несколько дней назад вокруг торговли Польши с фирмами стран-агрессорок разгорелся громкий скандал.

Польская полиция задержала журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко, приехавших на границу снимать об этом сюжет. Польские полицейские обыскали машины, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы наших коллег.

Позже в Польше говорили, что не задерживали медийщика, а затем сообщали, что "устанавливали личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило местных".

Замучил в тюрьме, а теперь не дает по-человечески похоронить: Путин издевается над родственниками Навального, демонстрируя Западу: и это тоже сойдет ему с рук

Сначала уморили в тюрьме, теперь не дают по-человечески похоронить. Сторонники Алексея Навального, умершего в колонии вроде от тромба, сначала жаловались на то, что им не дали снять зал для прощания, а теперь, когда они решили обойтись просто отпеванием., ни один катафалк не возглашается везти тело в церковь, потому что всем звонят по телефону неизвестные и угрожают.

Раньше тело Навального отказывались выдавать матери, настаивая на тайном погребении. Столько усилий на создание имиджа сильного президента – и такой откровенный страх перед любым потенциальным собранием несогласных. Сегодня же Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Путина лично и уголовно ответственным за смерть оппозиционера, а затем поставил под вопрос его легитимность как президента.

Чего ждать 1 марта?

Что ж, завтра увидим, сколько россиян придется прощаться с Навальным, а еще будем следить за тем, что не успели рассказать сегодня из-за разницы во времени: на границе Соединенных Штатов с Мексикой одновременно ждут и действующего президента Соединенных Штатов Байдена и его главного оппонента Дональда Трампа, который уже третий месяц успешно блокирует помощь Украине