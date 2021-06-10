"Обменный фонд" Путина: экс-депутат объяснила, почему враг перестал возвращать пленных

Татьяна Рычкова отметила, что в начале войны с Россией возвращать пленных было несколько проще.

В 2014 году была возможность возвращать украинских военных, оказавшихся в плену боевиков и России, но затем Владимир Путин приказал создать "обменный фонд". После этого возвращать наших бойцов из плена стало гораздо сложнее

Об этом 10 июня в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказала нардеп VIII созыва, волонтер и военная Татьяна Рычкова.

"В 2014 году была возможность менять. А потом Путин отдал приказ сделать "обменный фонд" — и все. И на этом прекратили передавать и обменивать людей. Как не вмешивались всевозможные лица, гражданские и военные, на этом была точка", — отметила Рычкова.

"Обменный фонд" Путина: бывшая депутат объяснила, почему враг перестал возвращать пленных

Ранее куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник рассказал, как в плен попали 60 добровольцев . Он раскритиковал бывшего президента Петра Порошенко, который якобы обвинил бойцов "Кривбасса" в трусости за отступление из Дебальцево.

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