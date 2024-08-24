Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября: эксперт указала на интересную деталь

Владимир Путин отдал приказ, чтобы до 1 октября украинских военных не осталось на территории Курской области. Следует сказать, что вообще вся структура так называемой Курской операции очень странная.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

“Ведь Путин объявил там режим контртеррористической операции. Но при этом поручил возглавить ее ведение Алексею Демину. При том, что, казалось бы, чисто формально, ее должен управлять Гортников. Зачем это? Дают ли Демину шанс как-то себя проявить. Или наоборот, если у него ничего не получится, то его карьере конец. Этого мы пока не знаем – это все в голове только Путина”, – говорит Ольга Курносова.

Что понятно, по ее словам, в России будут искать "стрелочника".

“И лучший кандидат на роль такого стрелочника – начальник генерального штаба Герасимов. Независимо от того, докладывал он о скоплении войск Путину, что вполне возможно, или не докладывал", — рассказала аналитик.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНА!” Интервью, от которого мурашки по коже!

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