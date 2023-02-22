Путин приостановил участие России в договоре о ядерных вооружениях: эксперт объяснил, чем это угрожает миру

Глава Кремля во время своего обращения к Федеральному собранию публично сделал ставку на долгую войну на истощение, а также сообщил о приостановлении участия России в Новом договоре START о ядерных вооружениях.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал о рисках такого решения Путина и объяснил, что теперь будет контролировать и сдерживать ядерные и ракетные потенциалы стран мира.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Если быть откровенным, то после выхода из РСМД Россия по факту не продлила действие договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), все остальное потеряло смысл. Потому что по всем этим стратегическим наступательным вооружениям и так никто не знает, что из них действует, а что нет. Причина в том, что финальные из них заключались в уже почти развалившемся Советском Союзе, часть подписывал Ельцин. В каком состоянии они на сегодняшний день узнать можно было только через телефонный диалог между двумя кабинетами в Вашингтоне и Москве. С моей точки зрения там все соответствовало принципу технической способности использования этих единиц. Они выходили из эксплуатации - их уничтожали, производство не проводилось в больших масштабах, потому что все понимали, что это барахло некуда девать", - рассказал Бессмертный.

По словам эксперта, приостановление участия России в Новом договоре START означает возобновление выпуска стратегических наступательных вооружений с точки зрения нынешних потребностей. А они минимальны, убежден эксперт.

"Я уверен, что и Вашингтон, и Москва, и Пекин, и, особенно, Тель-Авив понимают, что это тема, по которой можно вести разговоры с Тегераном, Дели, Пакистаном. Но это не та тема, которая дает ответ даже на глобальный конфликт. Поэтому даже такой сошедший с ума фюрер как Путин понимает, что это выстрел себе в ногу", — подчеркнул Роман Бессмертный.

Политик добавил, что значительно более важный силовой фактор влияния сегодня — высокоточное оружие, а не ядерное.

"Потому что возникает простой вопрос: зачем массово убивать население, которое может выполнять функцию рабочих рук, когда есть лица, которых нужно убрать из театра, чтобы они не портили картину", — сказал он.

Бессмертный убежден, что войной всегда двигает экономический интерес. По его словам, сегодня телефонная связь между Кремлем и Белым домом продолжает работать. И ядерный потенциал обеих стран – это тот вопрос, который будет заставлять обе стороны периодически поднимать трубку и говорить.

"С моей точки зрения ни сейчас, ни в ближайшие десятилетия точно я бы не рассматривал ядерное оружие как инструмент даже глобального современного противостояния. Его пиком будет, безусловно, высокотехнологичное и высокоточное оружие. Стоит потопить крейсер "Москва" — и не надо топить весь российский флот", – отметил эксперт.

Также Бессмертный добавил, что не стоит недооценивать информационное оружие: "Режим московского фюрера держится на информации, которой зомбировали местное население".

Напомним, Роман Бессмертный также рассказал, что в мире может произойти переход от сегодняшнего к глобальному противостоянию – мировой войне – в случае, если Китай однозначно займет позицию России.

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