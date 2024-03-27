Путин пропустил теракт в Москве: как российские спецслужбы облажались, пытаясь теперь обвинить Украину

Во вторник, 26 марта, на четвертый день после стрельбы и пожара в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", который в Кремле называют терактом, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников официально обвинили в этом Украину, США и Британию. Киев, по извращенной версии российских силовиков, якобы готовил исламистских боевиков на Ближнем Востоке, а западным спецслужбам этот теракт, в котором погибли 139 человек и еще более 180 были ранены, якобы был нужен, чтобы расшатать ситуацию в России и создать панику.

Эту информацию, по словам Бортникова, им удалось получить в результате работы с задержанными. Но весь мир видел эту "работу": одному из подозреваемых на камеру отрезали ухо, другого — пытали током, подсоединив провода к гениталиям. Собственно ничего нового, точнее законного, в действиях российских силовиков мир не увидел. В Чечне в 2000 годах людям тоже отрезали уши и пытали током. А в Европарламенте наверняка надолго запомнят видео с кувалдой Пригожина (осенью 2022 года в сеть выложили видео, на котором якобы "вагнеровцы" казнили мобилизованного россиянина, ударив кувалдой по голове), аналог которой он затем отправил европарламентариям.

Несмотря на официальные заявления западных разведок, что за терактом в подмосковском "Крокус сити холл" стоит ИГИЛ, в Кремле решили обвинить Украину. Доподлинно неизвестно, действительно ли российские спецслужбы проспали этот теракт, ведь США, Британия и другие западные страны предупреждали об опасности еще в начале марта, или сами ли за ним стоят, но безоговорочный факт в том, что Кремль использует его для еще большего нагнетания ненависти россиян к Украине и Западу, создавая основу для объявления "второй" волны большой мобилизации на войну. Ведь для большого наступления или существенного прорыва на фронте, что бы ни говорил Шойгу, российским убийцам критически не хватает резервов.

Почему Кремлю понадобилось целых четыре дня, чтобы официально обвинить Украину, США и Британию в теракте в "Крокус сити холл"? Как они используют это на внутреннюю аудиторию и против Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

Путин просчитался: отрезанное ухо на Западе увидели

Уже немногие помнят, как после теракта 9/11 в США (когда захваченные террористами "Аль-Каиды" пассажирские самолеты направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра Нью-Йорка, тогда погибли почти 3 тыс. человек) в ноябре 2001 года Путин первым из зарубежных лидеров приехал в Америку и побывал на месте трагедии.

Уже в 2019 году российские СМИ сообщали, что за несколько дней до теракта Путин предупреждал Буша об опасности. И это через два года после подрывов домов на Каширском шоссе в 1999 году, и за три года до Беслана в 2004 году, которые российские спецслужбы не смогли предупредить, или сама и организовала, как об этом говорится в книге отравленного полонием бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко и других авторов "ФСБ подрывает Россию".

Несмотря на это, именно после визита Путина в США в ноябре 2001 года между Вашингтоном и Москвой началось сотрудничество по борьбе с терроризмом. Многие эксперты называли это настоящим "золотым" временем оттепели в отношениях между Америкой и Россией, пока Кремль не решил пойти на конфронтацию: сначала была знаменитая мюнхенская речь Путина в 2007 году, затем нападение на Грузию, а в 2014 году Россия открыто пошла войной против Украины .

На многочисленных российских новостных и сайтах их "экспертных" и "аналитических" центров (с аналитикой и экспертизой там мало общего) до сих пор можно найти новости и советы, опубликованные уже после 2014 года, что России следует выстраивать диалог с Западом, особенно с США, как раз на основе совместной борьбы с террористическими угрозами, особенно в отношении Сирии и Афганистана.

После теракта в "Крокус сити холл" в Кремле очевидно тоже надеялись на появление такого диалога с западными спецслужбами. Но этого не вышло. В США же и ключевых европейских столицах сразу же опровергли кремлевскую пропаганду о якобы причастности Украины, заявив, что за этим стоит ИГИЛ. После этого мы услышали гневные комментарии российских дипломатов, что США не смогут победить терроризм своими силами, а Россия пока будет действовать вместе со странами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Со стороны российского посла в США Анатолия Антонова это прозвучало как акт отчаяния. Возможно, российским спецслужбам по закрытым каналам передали, что увидели видео с отрезанным ухом у одного из задержанных и пытки током другого. Хотя во вторник, 26 марта, сразу после безумных заявлений Патрушева и Бортникова, пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков не стал прямо обвинять Украину, мол, еще продолжается следствие. Но Бортникову было уже не остановить. Он договорился с тем, что руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов – это для них "законная цель". А главу СБУ Василия Малюка Басманный районный суд Москвы заочно арестовал еще утром во вторник, 26 марта, после его заявлений в интервью, как именно понесли наказание известные коллаборанты и российские военные преступники.

Лукашенко все испортил: даже окружение Путина не верит

Очередную порцию шизофренических обвинений в адрес Украины мы услышали в коллегии российской генпрокуратуры во вторник, 26 марта. Правда, Путин, который тоже там выступал, не сказал об этом ни слова. Еще в пятницу, 22 марта, когда произошел теракт в подмосковном Крокус сити холл, ТСН.ua уже писал, что известные российские пропагандисты и многие депутаты Госдумы сразу же обвинили во всем Киев. Вылез комментировать произошедшее и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, чтобы подыграть версии Кремля. Сначала говорил, что сразу же был на связи с Путиным, что они координировали свои действия и не спали целые сутки.

Правда, потом Лукашенко добавил, что террористы сначала убегали в сторону Беларуси – в направлении Брянска. "Была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок напрямую вероятного движения преступников, а российская сторона – свой. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", — добавил самопровозглашенный белорусский диктатор, никак не сходящийся с озвученной версией. Бортникова о группе преступников, "бегавшей в сторону Украины", потому что их здесь кто-то ждал. Правда, потом, очевидно после звонка из Кремля, Лукашенко попытался исправить ситуацию, пригрозив нападением на Сувальский коридор, отделяющий Калининград от Беларуси, а Польшу – от стран Балтии.

На брифинге в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в очередной раз озвучила позицию США, что это была террористическая атака ИГИЛ, к которой Украина не имеет никакого отношения. Даже Bloomberg во вторник, 26 марта, ссылаясь на четырех человек, тесно связанных с Кремлем, сообщил, что доказательств причастности Украины к теракту нет. Российские спецслужбы, как утверждает издание, просто упустили предупреждение США об угрозе еще в начале марта.

"Путин присутствовал на обсуждениях, где официальные лица согласились, что нет никакой связи (теракта – ред.) с Киевом, но он полон решимости использовать трагедию, чтобы попытаться сплотить россиян за войну против Украины. Он может использовать общественный гнев из-за трагедии", чтобы усилить войну против Украины, в том числе возможно отдав приказ об очередной мобилизации в армию", — пишет Bloomberg.

Пока в Госдуме всерьез принялись обсуждать возможность возвращения смертной казни в России, а для этого им нужно сперва изменить конституцию, Кремль уже предпринял попытки приклеить к Украине клеймо террористического государства за то, что его же спецслужбы и он сам не отнеслись серьезно к предупреждениям западных разведок и проспали этот теракт. Или, кто знает, возможно, они его намеренно использовали в собственных целях. В большинстве стран это привело бы к работе над ошибками в силовых структурах и разведке, и, вероятно, к соответствующим кадровым решениям. Но не в России – Путин сделает все, чтобы обвинить ненавистные ему Украину и Запад, чтобы продолжать войну бесконечно долго.

В этот раз, в отличие от 2001 года (когда Россия воевала в Чечне под видом борьбы с терроризмом), у Кремля не получилось навязать Западу свое сотрудничество. Поэтому следует ожидать, что Москва будет пытаться сделать свою войну против Украины еще более жесткой. Собственно, мы это уже видим по массированным дроновым и ракетным атакам по энергетической инфраструктуре Украины. Западу же не надо наивно надеяться, что очередной пролет российской ракеты в воздушном пространстве Польши – страны-члена НАТО – станет последним.