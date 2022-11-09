Путин провел мобилизацию, чтобы укрепить собственную росгвардию из-за страха переворота — эксперт

Около 220 тысяч мобилизованных в России были брошены на усиление росгвардии. Это связано со страхом Путина перед вероятным переворотом из-за частые поражения в Украине.

На фоне военных поражений в Украине Кремль боится роста протестных настроений внутри самой России, поэтому большую часть мобилизованных отправили не в Украину, а на усиление росгвардии.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Относительно самих "чмобиков" (от "частичная мобилизация" — ред.). Их на территории Украины сейчас около 82 тысяч. Где еще 220 тысяч? Следует вспомнить заявления британской разведки, что мобилизация прежде всего направлена на усиление или пополнение росгвардии — структуры, которая призвана поддерживать и обеспечивать гражданский порядок внутри РФ", — подчеркнул Снегирев.

По его словам, росгвардейцы уже взяли под усиленный контроль объекты критической инфраструктуры РФ и военкоматы. Кроме того, фиксируют передислокацию подразделений в Москву.

"Очевидно, на фоне военных поражений в Украине Кремль боится роста протестных настроений внутри самой РФ", — убежден эксперт.

Между тем о боеспособности мобилизованных говорить не приходится. По словам Снегирева, они не приходят к боевому слажению непосредственно в частях — их бросают как пушечное мясо в "мясорубку войны".

Напомним, в Пентагоне убеждены, что Россия выйдет из войны слабее, чем была до 24 февраля. По словам Колина Кала, заместителя министра обороны Пентагона по вопросам политики, РФ уже потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей "большим стратегическим провалом" для Кремля.

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