Путин пугает Украину "большим наступлением", а Буданов анонсировал контрнаступление: эксперт проанализировал возможности сторон

Глава Главного Управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Telegraph намекнул на новое контрнаступление Вооруженных сил Украины весной 2024 года. В то же время, президент страны-агрессорки России Владимир Путин угрожает новым наступлением Украине. Он заявил, что собирается "демилитаризировать" ее на такое расстояние, чтобы до России не доставало дальнобойное оружие.

Что задумал Путин и достижима ли его цель? Достаточно ли у врага сил и средств, чтобы пойти в новое большое наступление? Как может развиваться ситуация на фронте весной этого года? Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Путин угрожает Украине новым наступлением

31 января президент России Владимир Путин во время встречи со своими "доверенными лицами" озвучил идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине. Он заявил, что демилитаризованная линия из Украины должна обеспечить "безопасность территории РФ от дальнобойных средств западного производства".

По словам Олега Жданова, это заявление – часть предвыборной кампании Путина.

“Когда-то была такая формула, ее очень часто вспоминали. Что все, что говорит Путин или человек похожий на него, нужно рассматривать как 95% для внутреннего потребления и 5% для внешнего потребления. Сегодня это еще более актуально. Дело в том, что у него продолжается предвыборная кампания и ему нужно говорить только положительные новости, никаких отрицательных новостей. Но вопрос в том, что новостей особо нет. Продвижения, которые у них есть на сегодняшний день – это две-три позиции, 200-300 метров. И потому Путин рассказывает: наступление идет – идет, они атакуют постоянно – атакуют, откусывают территории – откусывают. Никто не отступает, территории не сдает. Значит, все идет по плану. В перспективе будем дальше наступать, создание зоны безопасности для территории, которая оккупирована. Они же включили ее в конституцию, по их меркам она считается российской. Поэтому нужно обезопасить. Так что это сугубо предвыборная кампания – вот так нужно это рассматривать”, – рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что реализовать идею Путина российской армии на сегодняшний день невозможно.

“Это возможно в перспективе – третий этап войны. Если наше руководство пойдет на переговоры. Не завтра, летом, я думаю. Судя по тому, как сказал Ермак, Орбан будет посредником. В настоящее время готовится встреча Зеленского и Орбана. А переговоры будут проходить на полях Глобального саммита мира, которые анонсировала наша страна в Давосе. В таких условиях Путин может получить прекращение огня, скорее всего. И только это позволит ему накопить силы и средства для того, чтобы что-то осуществить. Сегодня все на что способна российская армия, мы с вами видим на поле боя. На большее они сейчас не способны — это максимум их возможностей", — рассказал военный эксперт.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления Путина по поводу идеи "демилитаризованной зоны". Аналитики говорят, что объявленная цель подвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами досягаемости украинских огневых средств, размыта и фактически недостижима, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.

Сообщается, что Путин, скорее всего, аннексирует любые украинские территории, которые РФ удастся захватить, преследуя эти призрачные цели. Таким образом, новые российские территории окажутся в зоне досягаемости украинских систем.

Контрнаступление Украины весной

По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сейчас проходит наступательная операция РФ, которая иссякнет в начале весны и тогда в наступление перейдут Силы обороны Украины.

Олег Жданов говорит, что сейчас у Украины достаточно сил и средств, чтобы вести оборонную операцию.

"Вот на то, что мы сегодня делаем, на это нам сил и средств хватает, хотя и они понемногу начинают заканчиваться. Но видим, что мы все равно понемногу отступаем, оставляем наши территории врагу. Я бы не был так оптимистичен по поводу весеннего наступления, потому что если сейчас решится вопрос финансирования нам военно-технической помощи, то мы ее сможем получить где-то до конца весны — и это будет лучший вариант, если нам дадут снова технику и вооружение", — рассказал. военный эксперт.

По его словам, сегодня остро стоит вопрос уже не артиллерийских боеприпасов, а артиллерийских систем.

“Они уже выработали свой ресурс, стволы на грани своих возможностей. Завтра у нас может начаться такая же картина, как в российской армии: начнут разрываться эти стволы из-за их износа. Так что ситуация очень плохая. А если еще сейчас сменят главкома, то армию будет лихорадить не один месяц, пока восстановится структура управления, и сможет она восстановиться или нет — это огромный вопрос. Так что я бы больше обратил внимание на слова Виктории Нуланд. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам на своем брифинге сказала, что в марте у нас будет возможность сделать для Путина несколько "сюрпризов". Но это не контрнаступление. Скорее всего, как и обещали, мы получим определенное количество самолетов и, возможно, получим ракеты к ним и к комплексам MLRS типа ATACMS на 300 километров. Так мы сможем действительно преподнести Путину ряд "сюрпризов" на поле боя", — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт напомнил, что в прошлом году состоялось два "Рамштайна" относительно передачи Украине техники и вооружения.

"Мы три месяца собирали эту технику и вооружение. И то на июнь месяц у нас не поступило 100% вооружения, обещанного нам для формирования гвардии наступления. И мы пошли в контрнаступление с тем, что было. Чем все закончилось – мы с вами знаем”, – рассказал военный эксперт.

Как может измениться ситуация на фронте

Впрочем, по словам Олега Жданова, у России ситуация хуже, чем у Украины.

“Да, у них есть преимущество как в численности, личном составе, так и в технике и вооружении. Но возможности военно-промышленного комплекса на сегодняшний день начинают лопаться как мыльный пузырь. Пример: буквально позавчера, когда Шойгу был на главном заводе по производству артиллерийских систем и он ругал директора за то, что тот срывает графики производства новейших систем вооружения. А это говорит о том, что не из чего его делать. Обновление снимаемых с хранения сегодня не обеспечивает укомплектованность российских войск. И она постепенно снижается, особенно техники. Если личный состав они не знают, куда девать, и мы это чувствуем, то по технике сегодня танковые полки на 30% комплектуются боевыми бронированными машинами на 50%", — говорит военный эксперт.

Он говорит, что сегодня российская армия сохраняет наступательный потенциал в основном за счет превосходства в численности.

"Да, у них пока оборонно-промышленный комплекс работает, но уже не так интенсивно, как они хотели бы. И мы начинаем видеть это сейчас в России и, я думаю, что весной мы увидим это на поле боя. Сегодня это максимальная мощность. То же самое о том, что завтра наступление на Харьков или Киев — такие статьи появляются. Опять же сугубо военный вопрос: чем? Кто пойдет на Харьков? 200 тысяч стоят под Харьковом в Белгородской области? Готовы к выдвижению, полностью укомплектованы с материальными запасами минимум на 14 дней боевых действий? Нет такой группировки. Есть ли такая же группировка в Беларуси, чтобы пойти снова на Киев, как они это делали в феврале 2022-го? Нет такой группировки. Поэтому на сегодняшний день России хотя бы вытянуть наступление, которое они ведут на Донбассе”, – рассказал Олег Жданов.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что находящийся на войне в Украине контингент российской армии составляет 600 тысяч человек. Это почти половина штатной численности вооруженных сил России.

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