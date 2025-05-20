Путин пугает "вечной войной": сможет ли Россия вести боевые действия бесконечно

Вечная война в Украине, на которую намекают подопечные диктатора Путина

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Заявления российских переговорщиков в Стамбуле о возможности «вечной войны» против Украины вызвали беспокойство и вопросы относительно настоящих намерений Кремля. Вспоминая исторические противостояния, российская сторона пытается продемонстрировать свою силу и готовность к непрерывным боевым действиям.

Являются ли эти угрозы реальностью и какие цели преследует Путин, пугая Украину бесконечной войной, разбирался ТСН.ua.

Зачем Путин пугает «вечной войной»?

Военный эксперт Игорь Романенко категорически опровергает возможность «вечной войны». Он отмечает, что история знает длительные конфликты, но ни один из них не длился вечно из-за объективных законов ведения войны. Заявления россиян о бесконечной войне эксперт считает откровенной ложью, направленной на морально-психологическое давление на украинское общество.

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«Заявление озвучивает, какое-то пятое колесо от телеги — руководитель российской делегации на переговорах Мединский, возглавлявший его в 2022 году. На самом деле все, что сейчас нужно Путину — это четыре области Украины, их недра и человеческий ресурс для последующей войны», — объясняет ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Эксперт убежден, что такими угрозами Путин пытается посеять панику, безысходность и страх среди украинцев, надеясь, что это заставит Украину уступить территории. Он осознает, что никто добровольно не отдаст четыре украинских области, поэтому враг прибегает к откровенному запугиванию и шантажу.

«Состояние войны сейчас не такое, как в начале 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом, а их ДРГ прорывались в город. Хотя Путину и его приспешникам хотелось бы подать это именно так, а мы, чтобы прислушались к «советам» и покорно отдали им четыре области. Вот почему включается режим устрашения. Это часть морально-психологической атаки, которую Путин использует против Украины», — отмечает Игорь Романенко.

От «Орешника» до «Ярса»: арсенал запугиваний Кремля

Кроме угроз «вечной войной», российский диктатор использует и другие средства устрашения, в частности, упоминания о ракетах «Орешник» и «Ярс». Эксперт напоминает, что недавно активно распространялась информация о возможном запуске «Орешника» из Капустиного Яра.

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«Не все с тем «Орешником» идет по плану у Путина, хотя на разработку потрачены огромные средства. Но ракета-фантом остается рычагом для устрашения Украины. Напомню, что экспериментальный образец этой ракеты, без боевой части, был запущен лишь раз по Днепру. Все остальные попытки были неудачными. «Орешник» — это ракета собранная как конструктор, и еще требует длительной доработки. На это у россиян нет времени, а вот возможность пугать им есть», — объясняет эксперт.

Аналогичная ситуация и с межконтинентальной ракетой «Ярс», которая может нести ядерные боеголовки. Путин использует ее для устрашения мирового сообщества.

«Все со страхом ждали запуска этой ракеты, а он не состоялся. Почему? Потому что все три запуска «Ярса» были неудачными с 2022 года. Я думаю, что это основная причина, хотя разработка вполне реальна. В России есть 30 комплексов «Ярс», как мобильных, так и шахтных, а также до 300 ракет. Но иметь все это еще не означает, что оно может работать. В ядерную стратегическую программу россиян были вложены колоссальные средства. Поэтому у Путина решили, что это хоть как-то должно работать на них, вот и решили напугать мир «Ярсом», — добавляет военный эксперт.

Телефонные разговоры с Трампом: попытка давления на Украину

Игорь Романенко обращает внимание на телефонные разговоры между Путиным и Трампом, считая, что они еще один инструмент давления на Украину. Увлечение Трампа российским лидером и его нерешительность в оказании реальной помощи Украине лишь усугубляют ситуацию.

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«Сейчас ситуация зашла в телефонный режим переговоров, инициированных Трампом. По моему мнению, разговор в очередной раз закончится ничем, потому что Трамп проигрывает Путину, им руководит банальное тщеславие. Он радуется подаркам типа золотого самолета или породистого верблюда альбиноса, а судьба Украины его волнует менее всего. Путин это хорошо видит и использует его порок. Потому и тянутся эти бесконечные телефонные переговоры. Российский диктатор просто пытается дожать Трампа, чтобы тот дожал Украину быть уступчивее», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт не исключает, что Путин постарается получить от Трампа согласие на усиления давления на Украину с целью принудить ее к территориальным уступкам в обмен на иллюзорный мир.

«Сейчас Путин создает нужную атмосферу для телефонных разговоров с Трампом, рассказывая ему сказки о перемирии, а между тем убивает украинцев. Он пытается затянуть в ловушку лидера США. А что имеет Трамп, который так любит говорить о картах? Ничего. За первую каденцию он ничем не отличился, а за свои 100 дней в должности уже получил самый низкий рейтинг из всех пяти последних президентов США. Сейчас он находится в режиме цейтнота, неуверенности и значительно слабее Путина. Если рассмотреть самый плохой для нас вариант, что Трамп и Путин о чем-то договорятся, а это будет противоречить интересам Украины, то мы с этим ни за что не согласимся. И в этой ситуации именно Трамп будет в очередной раз выглядеть лузером перед всем миром», — подчеркивает Игорь Романенко.

Променяет ли Трамп Украину на «клетку с медведем»?

Союзники Украины в Европе осознают опасность ситуации и пытаются противостоять российскому влиянию. Однако их усилия по введению новых санкций против России сталкиваются с сопротивлением со стороны Трампа.

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«О новых санкциях против России недавно заявил Мерц, канцлер Германии. Их могут ввести с 20 мая. Речь идет о 17-м пакете, в котором достаточно слабые санкции. Более сильные и действенные в 18 пакете, но ввести их можно только после ввода 17 пакета. Европейцы это видят, поэтому хорошо понимают, чем все это может закончиться. В борьбе за безопасность Европы, а значит, помощи Украине, европейцы пока работают, чтобы быть вместе с Трампом. Но как все будет дальше — никто не знает. Все ждут, как себя поведет Трамп после разговора с Путиным. В случае если Трамп уступит и его купит Питин, предложив ему какую-то клетку с медведем на золотой цепи, то ситуация для Украины еще больше усложнится. Поєтому, как отметила президент Евросоюза Урсула фон дер Ляен, эта неделя будет очень тяжелой и решающей для всех: Украины, Европы, США и мира», — подчеркивает Игорь Романенко.

Сколько хватит России, чтобы вести войну?

По словам Игоря Романенко, несмотря на увеличение ВВП России на 3% в прошлом году, что является серьезным показателем во время войны, первый квартал 2025 года показал ухудшение экономической ситуации в стране-агрессорке. Об этом заявляли даже представители российской банковской сферы.

«Есть прогнозы, что в этом году экономическая ситуация в России будет ухудшаться, а 2026 год может стать критическим. Именно поэтому Путин хочет до наступления этого критического состояния, достичь любыми способами захвата четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Так как просто так их ему никто не отдаст», — отмечает эксперт.

Зачем диктатору куски Украины?

Намерения Путина по захвату четырех украинских областей очевидны. Он надеется на летнее наступление, ведь ему нужны украинские недра и человеческий ресурс. Разговоры о прекращении боевых действий лишь попытка выиграть время, о чем свидетельствует ситуация на фронте.

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«Силы обороны наносят противнику значительные потери на фронте. Уничтожается его техника, личный состав, вооружение — это наша сила. Но что имеем в итоге? Когда-то один футбольный тренер говорил: «Вы можете рассказывать мне все, что угодно, но результат на табло!». А что показывает нам фронтовое табло? Несмотря на огромное количество уничтоженной техники и живой силы, россияне медленно наступают, а по времени это длится уже третий год. Нам нужно останавливать противника, только тогда он будет говорить о реальном прекращении боевых действий», — отмечает военный эксперт.

Что может остановить Путина?

Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что остановить российского агрессора можно при выполнении трех условиях: проведение полной и честной мобилизации, полный перевод экономики страны на военные рельсы и внесение изменений в законодательство о повышении ответственности граждан в вопросах защиты государства.

«Все это быстро нужно внедрять, рассчитывая на внутренние резервы и помощь союзников. Если мы остановим продвижение противника, то выйдем на то, что Путин сам будет просить переговоров. Сейчас они российскому диктатору не интересны. Фактически ему предлагают остановить наступление, когда оно двигается вперед. Именно поэтому Путин заявляет, что в переводе звучит примерно так: «Чахал я на все ваши предложения». Он медленно продвигается вперед, захвативает украинскую землю и будет продолжать это делать, пока не будет остановлен», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 17:42, 19.05.25 Количество просмотров 15 Переубедит ли Трамп Путина?! И зачем звонить Зеленскому второй раз за день