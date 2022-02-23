Путин пытается создать дымовой занавес, чтобы мир легче проглотил "признание" "ЛДНР" – Илларионов

Экс-советник президента РФ полагает, что глава Кремля не пойдет на реальные боевые действия.

Российский экономист, руководитель Института экономического анализа и экс-советник президента РФ Андрей Илларионов заявил, что президент России Владимир Путин не собирается идти на реальные боевые действия, а хочет создать "дымовой занавес", чтобы мировое сообщество легче проглотило "признание" "ЛДНР".

Об этом Илларионов сказал 23 февраля во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1".

"Встает вопрос, а вот это все, что он (Путин – ред.) сделал сейчас с требованиями об административных границах (ОРДЛО – ред.), с заявлениями о декоммунизации и разных намеках. Зачем он это делал? Кажется мне, что это сделано не для того, чтобы совершать реальные боевые действия, а для того, чтобы создать дымовой занавес, чтобы мировое сообщество легче проглотило вот это "признание" "ЛДНР", — пояснил экономист.

Он также обратил внимание на то время, когда Путин проводил агрессию против Грузии в 2008 году.

"Перед агрессией были какие-то переговоры между Россией и Грузией? Нет. Предлагал Путин переговоры или ультиматум Саакашвили? Нет. Наоборот, Саакашвили несколько раз пытался дозвониться в Кремль, чтобы переговорить с Путиным. Ему ответили, что время для разговоров еще не наступило", – рассказал Илларионов.

Путин сделал "дымовой занавес" для мирового сообщества – Илларионов о признании "ЛДНР"

Напомним, российский экономист также считает, что ликвидация Минских договоренностей – это большая удача и достижения, потому что их больше нет на шее Украины.

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