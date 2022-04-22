Путин реанимирует "Новороссию": не зная реального положения дел на фронте, он решил, что сможет захватить юг

Американские СМИ, ссылаясь на данные чиновников США, сообщают, что решающими в кровавой войне Путина против Украины станут ближайшие недели.

Если украинская армия сможет остановить наступление России на Донбассе, Путин окажется перед выбором: либо официально объявить мобилизацию и бросить всех россиян, как мясо, на войну, либо начать договариваться с Украиной о мире

Российские "либеральные" СМИ пишут, что в Кремле уже просто не знают, как закончить войну без потери Путиным рейтинга, потому что российская пропаганда "немного" перегнула палку с "нацизмом в Украине". Но верить россиянам, тем более "либералам", нельзя. Тем более в пятницу, 22 апреля, Минобороны РФ обнародовало новые планы о "второй фазе" войны против Украины – это полный захват Донбасса и юга с обеспечением сухопутного коридора в Крым.

При этом британский премьер Борис Джонсон неожиданно заявил, что нужно быть реалистами – Россия может выиграть эту войну. Министр обороны Алексей Резников заметил: чтобы выиграть, Украине нужно тяжелое вооружение. Речь идет о противотанковых и системах ПВО, и ракетах. Иначе следующая цель Путина – это Европа. Именно поэтому россияне стирают с лица земли наши города и села – украинская инфраструктура им не нужна.

Нельзя сказать, что западные партнеры нам не помогают. В четверг, 21 апреля, Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн: артиллерийские системы, гаубицы, боеприпасы и тактические дроны. Президент Франции Эммануэль Макрон за два дня до второго тура президентских выборов неожиданно объявил о предоставлении Украине противотанковых ракет Milan и самоходных артиллерийских установок Caesar.

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. Вместе с военным экспертом Олегом Ждановым разбирались, сколько продлится активная фаза битвы за Донбасс, действительно ли Путин может получить сухопутный коридор вплоть до Приднестровья, и в чем главная проблема с военной помощью Запада.

"Новороссия"

Похоже, что после провала операции по взятию севера вместе с Киевом, в Кремле всерьез решили реанимировать проект Новороссия. Правда, его автор Владислав Сурков, если верить слухам, сможет увидеть его окончательный крах из-за решетки. Поговаривают, что по нему начало активно работать ФСБ.

В Минобороны Украины предупредили, что скорой наша победа не будет. По словам военного эксперта Олега Жданова, Путин живет в своем иллюзорном мире, где у него все хорошо. Поэтому он может думать, что способен взять Донбасс, юг, Одессу и выйти до Приднестровья, отрезав таким образом Украину от Черного и Азовского морей.

"Иногда Путину докладывают правду относительно потерь и положения российских войск. А иногда, наверное, не до конца докладывают всю обстановку. Поэтому он думает, что на сегодняшний день есть успех, что они вот-вот возьмут Донбасс, тогда почему бы в такой парадигме не пойти дальше и не выполнить ту прихоть, которая у него была в 2014 году. То есть, фактически реализовать проект "Новороссия". На сегодняшний день он его пытается воплотить в жизнь", — считает Олег Жданов.

Российские войска в Приднестровье

Ранее ТСН.ua неоднократно писал, что в советское время в Приднестровье была 14-я армия, которую Россия потом использовала, чтобы разжечь там конфликт. После активной фазы боевых действий там остались российские войска и так называемые миротворцы, которые, как утверждают в Кремле, просто охраняют склады боеприпасов в селе Кобасна.

"В России в Приднестровье до 3 тыс. военнослужащих, но 1,5 тыс. – это боевые подразделения (там даже частей нет). Там есть артиллерийский дивизион и несколько батальонов. Один танковый и два мотострелковых. Это все, что там есть" единственная реальная угроза, которая от них может исходить сегодня, — это попытка сослать на нашу территорию ДРГ, которые могли бы стать наводчиками для ракетных ударов и передавать разведывательную информацию. Но они потом приспособились и через нашу территорию отправляли "туристов", — объясняет Олег Жданов.

Кишинев постоянно настаивает на выводе русских военных из Приднестровья. Однако бесполезно. По словам Олега Жданова, Москва может использовать эти войска против Украины, но для этого нужно выполнить определенные обязательные условия.

"Туда должны прийти регулярные части сухопутных войск ВС РФ. То есть, по первому замыслу, когда россияне начинали войну, группировка войск, которая шла на Одессу, дошла бы до нее, и потом бы к нему присоединилась приднестровская группировка. И тогда бы они действовали совместно .И подойдя к Одессе с севера, ЧФ высадил бы десант. Вот такова была я думаю оперативная задача. Именно такую операцию они пытались провести. Но мы разбили их планы", — говорит эксперт.

Во-первых, Украина остановила сухопутную группировку. Мы не дали им перейти Южный Буг, а значит, дойти до Одессы шансов у них не было.

Поэтому, во-вторых, и Приднестровье сидит тихонько, как мыши, потому что даже имеющейся артиллерией мы можем полностью покрыть территорию Приднестровья. Поэтому, если они скрипнут, Украина может нанести огневой удар.

В третьих, была операция в Бердянске. На сегодняшний день мы по крайней мере временно вывели из строя часть больших десантных кораблей. А это на 40% уменьшает количество десанта – почти вдвое.

Ну, и в-четвертых, последний штрих в этом мы добавили, когда потопили "Москву". Пока эскадра ЧФ не подойдет безнаказанно к нашему берегу, потому что мы можем применить авиацию.

Донбасс – оперативная ситуация

По оперативной информации Генштаба, личный состав отдельной группы российских войск в Приднестровье несет службу в повседневном режиме. То есть, никаких движений по подготовке к наступлению замечено не было. Чего не скажешь о Донбассе. Боевые действия здесь происходят по всей линии столкновения.

По словам Олега Жданова, на Донбассе сейчас очень тяжелая ситуация. На некоторых участках не на очень значительное расстояние мы даже отходим, потому что они создали преимущество к пятикратному, а иногда и более преимуществу своих войск над нашими. Но мы стараемся изматывать ВС РФ и наносить удары по другим направлениям.

"Например, южнее Изюма мы нанесли контрудар. Они были вынуждены остановить наступление и перейти к обороне, чтобы перебросить часть войск на остановку нашего контрудара. Мы знаем, что с Мариуполя сняты почти все батальонные тактические группы регулярных войск России. Туда введены кадыровцы и "дновцы", а регулярные войска отправлены на усиление южной группировки войск на Донбассе, которая идет с юга и пытается окружить наши войска.Мы держим оборону и фактически паритет в плане позиционной войны. расстояния – 1 км максимум до 5 км», – говорит Олег Жданов.

Сколько будет длиться наступление на Донбассе

Эксперт отмечает, что наступательная операция россиян на Донбассе не может длиться более 2 недель, потому что истощаются войска и запасы, в каких количествах они их не накапливали бы. А с колес воевать не совсем то, что нужно.

"Поэтому, я думаю, еще 7-10 дней будет ситуация позиционных боев. Потом можем говорить о результатах. Надеюсь, что мы будем истощать российские войска, пока не заставим их перейти к обороне. Это будет первый признак, что они потеряли наступательный потенциал". И тогда нам нужно будет думать, как начать контрнаступление", — считает эксперт.

Однако эффективное наступление возможно только вместе с хорошим тяжелым вооружением. Нам нужно больше тяжелой артиллерии. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, украинские военные готовят мощное контрнаступление в ответ на попытку россиян штурмовать Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

По мнению Олега Жданова, главное в вооружении, которое предоставляет Запад, – это артиллерия. Поэтому эксперт надеется, что Генштаб отправит артиллерию с колес прямо на фронт. Ибо артиллерия – это основа огневого поражения противника.

"Особенно дистанционно. Там, где артиллерия поддерживает нашу пехоту, она стоит. Там, где артиллерия не в состоянии по каким-то причинам (нехватка боеприпасов или количества артиллерийских систем) не может поддержать пехоту, там она отходит. Такова прямая зависимость в оборонной операции, которая продолжается сегодня на Донбассе. Поэтому артиллерия крайне важна для укрепления нашей обороны", — говорит эксперт.

По словам президента США Джо Байдена, Украина имеет десять противотанковых комплексов на один российский танк. Однако нет столько же артиллерии и систем ПВО.

"Россияне же не совсем тупые. Они немного учатся воевать и сегодня действуют очень осторожно. Они уже не идут в лобовую атаку, как раньше, а потихоньку выдвигаются. Есть сопротивление – откатываются, а потом вызывают артиллерию и авиацию. Фактически бои уже переходят к артиллерийской дуэли и ударов авиации.Больше всего, кстати, мы страдаем от артиллерии и авиации врага.У нас действительно по 5-10 Javelin на один российский танк.Но, чтобы до него добраться, нужно пережить авиационные и артиллерийские налеты. проблема", — заключает Олег Жданов.